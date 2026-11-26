Pump-track - u Hrvatskoj sve popularija kružni, valovit tip staze koje mogu koristiti bicikli, romobili, skateboardi i rolleri, stiže i na novu lokaciju u Zagrebu. Odabrano zemljište nalazi se u neposrednoj blizini jednog od najprometnijih raskrižja u Hrvatskoj, uz križanje Slavonska-Držićeva. Na području je Gradske četvrti Trnje, koja je i pokrenula proces koji vodi prema izvedbi.

Grad Zagreb pokrenuo je postupak nabave za izradu projektne dokumentacije za izgradnju novog pumptrack poligona u jugozapadnom dijelu prometne petlje, na katastarskoj čestici 5583/4, a procijenjena vrijednost nabave je oko 7.500 eura. Zasad se traži samo ponuditelj koji će pripremiti dokumentaciju za buduću izgradnju.

Između 500 i 600 kvadrata

Prema projektnom zadatku, pumptrack bi trebao zauzimati površinu od približno 500 do 600 četvornih metara. Planirana je nepravilna, zatvorena asfaltirana staza koja omogućuje neprekidnu vožnju bez zaustavljanja, a završni sloj može biti izveden i u boji. Ako prostorne mogućnosti dopuste, predvidjet će se više voznih linija različitih težina. Posebno je važno sačuvati postojeće stablo na lokaciji i poligon smjestiti na dovoljnoj udaljenosti od njega. Sigurnost korisnika i prolaznika osigurat će se, prema potrebi, ogradom ili propusnom zelenom barijerom od grmlja.

Pristup poligonu planiran je sa sjeverne strane, preko popločane površine ispod nadvožnjaka Slavonske avenije. U tom prostoru predviđeni su klupe, koševi za otpad, stalci za bicikle i mogućnost postavljanja servisnog stupa. Razmotrit će se i neformalna mjesta za sjedenje u hladu nadvožnjaka te postavljanje zdenca s pitkom vodom, ako u blizini postoji odgovarajuća vodovodna instalacija. Preostali zeleni prostor krajobrazno bi se uredio sadnjom drveća i grmlja.

Dodatni projekt za rasvjetu

Projektni zadatak obuhvaća i izradu zasebnog glavnog projekta javne rasvjete. Predviđeni su podzemni kabelski vodovi i čelični rasvjetni stupovi, uz usklađivanje njihove pozicije s postojećim i planiranim zelenilom, kako je navedeno u tom dijelu projekta. Rasvjeta mora zadovoljiti propise i norme o osvijetljenosti te zaštiti od svjetlosnog onečišćenja. Upravljanje će se odvijati beskontaktnim digitalnim uređajem, uz automatsko gašenje u 23 sata petkom i subotom, odnosno u 22 sata ostalim danima. Predviđen je i zvučnik koji će korisnike upozoravati na približavanje kraja radnog vremena, također je navedeno.

Nabava obuhvaća izradu geodetskih podloga, idejnog rješenja te glavnog projekta za ishođenje građevinske dozvole, uključujući građevinski, elektrotehnički i krajobrazno-arhitektonski projekt s troškovnicima. U sklopu dokumentacije potrebno je obraditi opis i prikaz zahvata u prostoru te predvidjeti sve potrebne radove i instalacije.

Naručitelj je Grad Zagreb, a pokrenuli su jednostavnu nabavu tipa javnog poziva. Traži se tehničko projektiranje, a rok za dostavu ponuda je 30. studenoga 2026. godine, u podne.