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25. studeni 2026.
Potpisnici peticije za promjenu trase planiranog Jarunskog mosta očito neće 'poljuljati' odluku grada. Gradonačelnik je objasnio što bi to značilo.
Predstavnici građanske inicijative 'ZAštitimo JARUN - Most DA, uz jezero NE!' predali su peticiju kojom traže razmatranje alternativne trase Jarunskog mosta i javnu raspravu o mogućim rješenjima. Podržavaju izgradnju novog mosta preko Save, ali protive se planiranoj trasi pristupne prometnice neposredno uz Jarunsko jezero.
Gradonačelnik Tomislav Tomašević osvrnuo se na ovaj zahtjev, odgovorivši na pitanje je li ga uopće moguće ispuniti. Kako je rekao, moguće je, ali ne bez posljedica. Naime, budući da je sadašnja trasa mosta ucrtana u Generalni urbanistički plan (GUP) Zagreba prije 55 godina, promjena koridora mogla bi znatno produljiti provedbu projekta.
- Teoretski je moguće, ali uz znatne posljedice. Svi koji su u posljednjih 55 godina kupovali nekretnine znali su ili su trebali znati da je ondje ucrtan most. Koridori za ključne prometnice predviđeni su u prostornim planovima upravo kako bi se spriječila nova gradnja na tim područjima. Ovu trasu najavio sam još tijekom izborne kampanje i most ostaje jedan od pet strateških projekata koje namjeravam realizirati, poručio je Tomašević.
Prema procjeni gradonačelnika Tomislava Tomaševića, promjena trase zahtijevala bi izmjene GUP-a, što bi moglo oduljiti proces za oko pet godina, a cijeli bi projekt zbog toga možda kasnio ukupno oko deset godina. Dodatni problem predstavljali bi imovinsko-pravni odnosi na alternativnim koridorima, koji se predlažu umjesto trenutne trase u GUP-u. Osim imovinsko-pravnih odnosa, moralo bi se isplanirati i uklanjanje objekata na toj, drugoj trasi.
Podsjećamo, Jarunski most trebao bi povezati Trešnjevku i Novi Zagreb, a prema planovima Grada bio bi dug oko 625 metara i širok oko 38 metara. Predviđene su četiri prometne trake za motorna vozila, tramvajska pruga te odvojena pješačka i biciklistička infrastruktura. Grad očekuje da će novi most rasteretiti postojeći Jadranski most i poboljšati prometnu povezanost zapadnog dijela Zagreba.
Znamo i da je Grad Zagreb raspisao 1. lipnja 2026. projektni natječaj za izradu idejnoga tehničko-oblikovnog rješenja mosta. Rok za predaju natječajnih radova, prvotno određen za 9. listopada, naknadno je produljen do 19. listopada 2026. Ocjenjivački sud čini deset stručnjaka iz područja građevinarstva, prometa, arhitekture i urbanizma.
Podsjetimo, za Jarunski most već je 2007. godine odabrano jedno idejno rješenje, no ono se danas ne može jednostavno iskoristiti kao osnova za nastavak projekta. U međuvremenu su se promijenili uvjeti na terenu, propisi i zahtjevi statičke sigurnosti, a ranija lokacijska dozvola više nije dovoljna za nastavak postupka.
Procijenjena vrijednost mosta iznosi do 140 milijuna eura bez PDV-a, a Grad je početak radova najavio za sredinu 2028. godine. Do kraja ove godine moglo bi biti poznato novo idejno rješenje, dok ostaje otvoreno pitanje hoće li zahtjevi građanske inicijative utjecati na daljnji razvoj projekta. Razgovor s predsjednikom Ocjenjivačkog suda, stručnjakom Zlatkom Šavorom, kojeg smo ranije ove godine ugostili u podcastu, pogledajte ovdje.
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