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16:10 1 d 23.11.2026
24. studeni 2026.
Godinama nakon ugovaranja izgradnje cesta, na trajanje od 18 mjeseci, HC sklapa ugovorne izmjene s izvođačem - tvrtkom GIP Pionir. Promijenjen i rok.
Pred kraj 2020. pokrenuta je javna nabava za izgradnju državne ceste nedaleko od Zagreba kako bi se autocestu A1 kvalitetnije povezalo s preostalom cestovnom mrežom. Rok za dostavu ponuda bio je prosinac 2020., a u srpnju 2021. sklopljen je sporazum s tvrtkom GIP Pionir na razdoblje od godinu i pol dana. Za toliko vremena i za 8,6 milijuna eura tvrtka je trebala izgraditi novu cestu, ali gradnja se odužila. U javnoj nabavi još uvijek se potpisuju dodaci ugovora – a posljednji je sklopljen u studenom ove godine. Mijenjaju se i rokovi za završetak, koji je po sadašnjoj dinamici predviđen tek u idućoj godini.
U Elaboratu o utjecaju zahvata na okoliš (izrađenom 2019. godine) vidljivo je da je planirana izgradnja državne ceste na dionici od čvora Donja Zdenčina na autocesti A1 do mosta na Kupi kod Lasinje. Ovaj zahvat predviđen je Prostornim planom Zagrebačke županije s ciljem kvalitetnijeg povezivanja autoceste A1 s postojećom mrežom državnih cesta te poboljšanja prometne dostupnosti područja općina Klinča Sela i Pisarovina.
Izgradnjom nove prometnice stvaraju se preduvjeti za razvoj gospodarskih zona i rasterećenje postojećih prometnica od tranzitnog prometa, navedeno je u Elaboratu. Ukupna duljina planirane trase bila bi približno 17,6 kilometara, a zahvat bi prolazio područjem Zagrebačke županije, odnosno katastarskih općina Zdenčina, Kupinec, Pisarovina i Velika Jamnička.
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Prema Elaboratu zaštite okoliša iz siječnja 2019. godine, predmetni zahvat obuhvaća pretežito ravničarsko područje s dominantnim poljoprivrednim površinama, melioracijskim kanalima, manjim vodotocima i šumskim cjelinama. Nova prometnica, smatra se, omogućit će preusmjeravanje tranzitnog prometa s postojeće županijske ceste ŽC 3106, koja će nakon izgradnje zadržati funkciju lokalne prometnice.
Također, predviđena je izmjena dijela državne ceste D36 u duljini od približno 3,5 kilometara, čime će se izbjeći prolazak kroz središte Pisarovine i naseljeni dio prema Jamničkoj Kiselici. Posebnu prometnu važnost zahvat ima za gospodarsku zonu Pisarovina, površine oko 73 hektara, te proizvodni kompleks Jamnice u Jamničkoj Kiselici, odakle polazi intenzivan teretni promet te stvara značajne potrebe za kvalitetnijim povezivanjem s autocestom.
Inače, tijekom razrade projekta izrađene su izmjene i dopune prvotnog idejnog projekta iz 2015. godine, za koji je lokacijska dozvola izdana 2016. godine. Izmjene su obuhvatile povećanje broja mostova i propusta te regulaciju vodotoka, promjenu tipa raskrižja s državnom cestom D36 u kružno raskrižje, optimizaciju paralelnih i pristupnih putova, uvođenje dodatnog kružnog raskrižja na stacionaži km 5+490 kao i omogućavanje pješačkog i biciklističkog povezivanja. Projektirana je dvotračna dvosmjerna prometnica za mješoviti promet, s projektnom brzinom od 80 kilometara na sat, uz pripadajuće objekte, odvodnju, paralelne i zamjenske pristupne putove. Budući da je riječ o izmjeni zahvata, za projekt je proveden postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš, uključujući prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu. Izgradnja je ugovorena s tvrtkom GIP Pionir u 2021., a trebala se završiti 18 mjeseci kasnije, ali još se potpisuju izmjene ugovora.
Naime, za realizaciju projekta Hrvatske ceste provele su otvoreni postupak javne nabave radova pred sam kraj 2020., konkretno za faze 1., 3., 4. i 6. nove prometnice. Nabava je tada procijenjena na 65 milijuna kuna (oko 8,6 milijuna eura). Ugovor o izvođenju radova sklopljen je 2. srpnja 2021. s društvom GIP Pionir, u iznosu gotovo jednakom procjeni, uz prvotno predviđeno trajanje od 18 mjeseci.
U javnoj nabavi navedeni su i sljedeći podugovaratelji s kojima izvođač dijeli posao: tvrtke Paron, za geodetske radove i uklanjanje gospodarske zgrade na k.č.br. 1633/3 k.o. Pisarovina I, u vrijednosti 122.576 eura, E.G.S.- Elektrograditeljstvo, za elektroinstalaterske radove, u vrijednosti 41.629,03 eura i Pedom Asfalti, za asfalterske radove, u vrijednosti 854.864,41 eura. Kroz godine su mijenjani uvjeti, ali ne i rok, iako se izvedba očito produžila. Posljednja izmjena iz studenog navodi porast cijene zbog povećanog opsega posla.
U studenome 2025. godine, temeljem članaka 316. i 319. Zakona o javnoj nabavi, izmijenjena je ugovorena vrijednost i rok izvođenja radova, pri čemu je rok produljen do 30. travnja 2026. godine. Daljnjim izmjenama iz srpnja 2026. godine ugovorena vrijednost povećana je na 9,3 milijuna eura bez PDV-a, odnosno 11,6 milijuna (s PDV-om), a rok završetka radova ponovno je produljen, ovaj put do 30. travnja 2027. godine. Posljednjim, desetim dodatkom ugovoru od 10. studenoga 2026. godine, evidentirani su dodatni radovi u vrijednosti od 18.766,39 eura.
Prema posljednjim dostupnim podacima, ukupna ugovorena vrijednost iznosi 9,3 milijuna eura (ne računavši porez na dodanu vrijednost). Iako je postupak javne nabave evidentiran kao završen, ugovorni podaci upućuju na to da je rok za dovršetak radova predviđen do 30. travnja iduće, 2027. godine.
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