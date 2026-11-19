Hrvatske ceste (HC) pripremaju realizaciju projekta koji bi trebao olakšati prometne gužve na otoku Krku. Riječ je o rekonstrukciji raskrižja državnih cesta oznake DC102 i DC104 kod Malinske. Procijenjena vrijednost radova iznosi 1,8 milijuna eura bez PDV-a, odnosno 2,25 milijuna eura s PDV-om. Projekt se trenutačno nalazi u javnom savjetovanju do 26. studenog ove godine, a nakon toga slijedi raspisivanje natječaja za izvođača radova.

Riječ je o jednoj od ključnih prometnih točaka na otoku, na kojoj se susreću prometni pravci od Krčkog mosta prema gradu Krku i jugu otoka te trajektnoj luci Valbiska, preko koje se izvodi promet prema Cresu i Lošinju. Posebno je opterećena tijekom ljetnih mjeseci, kada se promet lokalnog stanovništva preklapa s intenzivnim turističkim i trajektnim prometom. Naime, u danima smjene turista na ovom se području stvaraju dugačke kolone vozila, a izgradnjom kružnog raskrižja s dodatnim trakama za direktan prolaz vozila trebala bi se povećati protočnost jedne od najvažnijih otočnih prometnica.

Rotor s tri kraka

Prema tehničkoj dokumentaciji koju je izradio Rijeka projekt, postojeće klasično trokrako raskrižje zamijenit će jednotračno kružno raskrižje s tri privoza, iz smjera Rijeke, grada Krka i trajektne luke Valbiska. Vanjski polumjer rotora iznosit će 22 metra, odnosno imat će promjer od 44 metra. Kolnik u kružnom toku bit će širok 6,5 metara, uz dodatnih 1,5 metara povoznog dijela.