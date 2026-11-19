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19. studeni 2026.
Posebno je zanimljivo rješenje kojim će se vozačima iz dva smjera omogućiti prolazak kroz zonu raskrižja bez ulaska u kružni tok.
Hrvatske ceste (HC) pripremaju realizaciju projekta koji bi trebao olakšati prometne gužve na otoku Krku. Riječ je o rekonstrukciji raskrižja državnih cesta oznake DC102 i DC104 kod Malinske. Procijenjena vrijednost radova iznosi 1,8 milijuna eura bez PDV-a, odnosno 2,25 milijuna eura s PDV-om. Projekt se trenutačno nalazi u javnom savjetovanju do 26. studenog ove godine, a nakon toga slijedi raspisivanje natječaja za izvođača radova.
Riječ je o jednoj od ključnih prometnih točaka na otoku, na kojoj se susreću prometni pravci od Krčkog mosta prema gradu Krku i jugu otoka te trajektnoj luci Valbiska, preko koje se izvodi promet prema Cresu i Lošinju. Posebno je opterećena tijekom ljetnih mjeseci, kada se promet lokalnog stanovništva preklapa s intenzivnim turističkim i trajektnim prometom. Naime, u danima smjene turista na ovom se području stvaraju dugačke kolone vozila, a izgradnjom kružnog raskrižja s dodatnim trakama za direktan prolaz vozila trebala bi se povećati protočnost jedne od najvažnijih otočnih prometnica.
Prema tehničkoj dokumentaciji koju je izradio Rijeka projekt, postojeće klasično trokrako raskrižje zamijenit će jednotračno kružno raskrižje s tri privoza, iz smjera Rijeke, grada Krka i trajektne luke Valbiska. Vanjski polumjer rotora iznosit će 22 metra, odnosno imat će promjer od 44 metra. Kolnik u kružnom toku bit će širok 6,5 metara, uz dodatnih 1,5 metara povoznog dijela.
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