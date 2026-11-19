Gospić bi trebao dobiti zapadnu obilaznicu dugu gotovo deset kilometara, s deset raskrižja i mostom preko rijeke Bogdanice. Nakon razmatranja šest mogućih trasa odabrana je jedna, ali njezin utjecaj na prirodu treba dodatno istražiti.

Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije u studenome je donijelo rješenje prema kojem je za projekt Hrvatskih cesta obvezna glavna ocjena prihvatljivosti za ekološku mrežu. Naime, zasad se ne mogu isključiti značajni negativni utjecaji na staništa i vrste. U dokumentu su opisani i trasa buduće prometnice, planirana raskrižja te most.

Od šest mogućnosti odabrana jedna trasa

Tijekom pripreme analizirano je šest varijantnih rješenja, a u rješenju je opisana odabrana, najprihvatljivija varijanta. Njezina duljina iznosi približno 9,83 kilometra. Predviđene su dvije vozne trake, uz projektnu brzinu od 80 kilometara na sat.