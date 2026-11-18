Dvadeset ekološki građenih kućica za odmor, novi sportski sadržaji, wellness, bazeni i adrenalinski park dio su ambicioznog plana razvoja turističko-sportsko-rekreacijskog kompleksa na području Sisačko-moslavačke županije, na samoj granici s BiH. Projekt Una Village planiran je u Općini Dvor, uz rijeku Unu, a njegovom bi se realizacijom aktivirali prirodni potencijali ovoga kraja te stvorili novi sadržaji za sportaše, rekreativce i turiste, kako se planira projektom. Osim razvoja turizma, novi sadržaji bi, naravno, trebali potaknuti gospodarski razvoj područja, otvoriti mogućnosti za zapošljavanje lokalnog stanovništva i dodatno promovirati prirodnu, kulturnu i povijesnu baštinu Dvora i okolice.

Jacuzzi, saune i drugo

Za izradu projektno-tehničke dokumentacije za ovaj zanimljiv projekt, u ponovljenom postupku nabave, sada je odabran i izvođač. Procijenjena vrijednost radova iznosi 200 tisuća eura, a ugovor, vrijedan nešto manje od procijenjenog iznosa, u studenome je sklopljen s projektnim uredima Mataija x Sipina x Turato. Arhitektonski ured sa sjedištem u Opatiji ima 700 dana za izradu predviđene projektne dokumentacije - dakle, na nešto manje od dvije godine.

Planirana je izgradnja kompleksa s dvadeset samostalnih kućica za odmor koje će imati različite sadržaje, od jacuzzija i sauna do opreme raznih drugih aktivnosti.

U središnjoj zgradi planirani su recepcija, restoran, kafić, zatvoreno padel igralište i wellness zona, ali i skladišni prostori te prostor za najam vozila. U sklopu kompleksa nalazit će se i zatvoreni bazen dimenzija 25x25 metara. Uz ove sadržaje, na otvorenom će biti i biobazen koji će se moći koristiti tijekom toplijeg dijela godine.

Investicija od oko 4 milijuna

Planirano je da se tijekom 2026. godine sredstva ulože u izradu projektno-tehničke dokumentacije i ishođenje dozvola i izradu investicijske studije. Kad za to dođe vrijeme, u planu su izgradnja prometnica unutar kompleksa, priključaka za vodu i električnu energiju, sustava kanalizacije i filtracije te dijela smještajnih kapaciteta.

Ove se informacije nalaze u Planu korištenja prihoda od naknade za zbrinjavanje radioaktivnog otpada za 2026. godinu. U tom su planu, utvrđenom u ožujku ove godine, navedeni razvojni prioriteti čije će ispunjavanje omogućiti ostvarivanje zacrtanih razvojnih smjerova. Ulaganje u gospodarski rast i razvoj istovremeno znači i brigu za prirodne resurse te ulaganje u zaštitu okoliša, što će u konačnici pridonijeti dobrobiti stanovnika, navodi se u dokumentu.

Među planiranim rashodima za ovu godinu nalaze se izrada projektno-tehničke dokumentacije, izgradnja, priključak na elektrodistribucijsku mrežu, izrada investicijske studije, ali i provedba projekta i njegova promidžba. Ukupno je za Una Village predviđeno 4,2 milijuna eura.

Nadalje, Planom je obuhvaćena i javna usluga prijevoza uz dodatne linije, za što se predviđa nešto više od pola milijuna eura. U dokumentu se ističe i da se na području županije sustavno ulaže u selektivne oblike turizma. Glavni je cilj razvoja turizma Sisačko-moslavačke županije povećanje njegove atraktivnosti i konkurentnosti, što bi trebalo rezultirati boljim pozicioniranjem na tržištu kontinentalnih turističkih destinacija u okruženju.

Benefiti pridode za razne oblike turizma

S obzirom na svoje potencijale, povijesnu, kulturnu i gastronomsku baštinu, prirodna bogatstva, zemljopisni položaj i prometnu povezanost, Sisačko-moslavačka županija želi ulagati u razvoj turizma na području Općine Dvor, navodi se. Dvor je inače u južnom dijelu Banovine, a njegovo područje obuhvaća Zrinsku i Trgovsku goru, rijeku Unu, plodna polja te rudnike koji su u davnoj prošlosti, kao i tijekom borbi s Turcima, imali važnu stratešku ulogu, o čemu se također piše u Planu - a što je dio pojašnjenja budućeg projekta.

Zbog položaja uz zaštićeni tok rijeke Une i okruženosti pošumljenim brdima, Dvor ima izvrsne uvjete za razvoj različitih i specifičnih oblika turizma. Kako je navedeno u Planu, ovo područje ima izuzetno velik potencijal za riječni i gorski turizam, kao i za sportski turizam, s obzirom na nedovoljno iskorištene potencijale rijeke Une i brdovitih predjela. Osim toga, prepoznat je potencijal za razvoj wellness, ekološkog i gastronomskog turizma, ali i astroturizma, jomo turizma i nokturizma, camcationa, lovnog i ribolovnog turizma, nabraja se. Posebno se ističe turizam kojemu je glavni proizvod liječenje šumom, odnosno šumska terapija Shinrin-yoku, kao i apiterapija.

Uz sve navedeno, zbog iznimne povijesne važnosti, područje Dvora ima mogućnosti i za razvoj povijesnog turizma. 'Područje općine Dvor izuzetna je lokacija za smještaj turističko-sportsko-rekreacijskog centra koji, okružen šumom i s prekrasnim pogledom na Unu, predstavlja motor razvoja dvorskog kraja, zapošljavajući domicilno stanovništvo i iskorištavajući resurse destinacije u vidu hrane, pića i suvenira, sve kroz turističku ponudu', stoji u Planu. Ilustracija, glamping kuća | Foto: Pexels

Više faza izgradnje

Dodatni detalji o projektu navedeni su i u dokumentaciji javne nabave. Tako je opisano da je Una Village planiran na području Općine Dvor, na više katastarskih čestica u vlasništvu Općine i Republike Hrvatske, s ciljem izgradnje integriranog sportsko-rekreacijskog, ekološkog i turističkog kompleksa. Kako je navedeno u opisu projekta, predviđena je izgradnja i uređenje triju funkcionalnih cjelina.

Prvu cjelinu činit će središnja sportsko-rekreacijska građevina površine oko 1.700 četvornih metara. U njoj će se nalaziti zatvoreno padel igralište, zatvoreni bazen, wellness zona sa saunama, jacuzzijem i prostorijama za masaže, kao što je već navedeno. Bit će tu i restoran, kafić s terasom i dječjim igralištem te višenamjenski prostor za konferencije, sastanke, edukacije i radionice.

Uz opuštanje i dosta 'akcije'

Druga cjelina obuhvaća 20 glamping kućica različitih kapaciteta i koncepata smještaja, namijenjenih sportašima, rekreativcima i turistima. Kućice bi se gradile od ekoloških materijala, uz primjenu održivih rješenja poput solarnih panela i prikupljanja kišnice. Njihov dizajn tematski je povezan s povijesnom i kulturnom baštinom područja, posebno s obitelji Zrinski.

Treća cjelina uključivala bi vanjske sportske, rekreacijske i turističke sadržaje. Među njima su već spomenuti biobazen, mini kamp kapaciteta oko 30 osoba, adrenalinski park sa ziplineom, paintballom i MTB stazama, šetnica među krošnjama duljine dva kilometra s vidikovcem, višenamjensko sportsko igralište, dječje igralište s prirodnim elementima, streljana sa streličanom te uređeni prostori za piknik i roštiljanje.

Projekt bi se realizirao fazno, počevši od rješavanja imovinsko-pravnih odnosa i izrade projektno-tehničke dokumentacije, nakon čega bi slijedili izgradnja središnje građevine i potrebne osnovne infrastrukture. Potom bi se uređivali smještajni kapaciteti, a u završnim fazama i ostali vanjski sadržaji. U svim fazama realizacije naglasak bi bio na visokim standardima gradnje i primjeni održivih rješenja.