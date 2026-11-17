Gradonačelnik Tomislav Tomašević danas je predstavio proračun Grada Zagreba za iduću 2027. godinu. Iznos u gradskoj blagajni, i sam je konstatirao, 'pao' je s 2,442 milijarde eura za 2,411 milijardi eura (u užem smislu). Gradonačelnik je naveo razloge za ovakvo stanje, ali i napomenuo da kapitalni projekti ostaju, jer će Grad za njih imati nešto veća zaduženja. Smanjenje proračuna situacija je kakva se Zagrebu nije dogodila čitavo desetljeće.

Prvi puta u 10 godina

Nakon što deset godina nije bilo ovakve situacije, u Gradu Zagrebu došlo je do pada gradskog proračuna za oko 31 milijun eura u užem smislu. U širem smislu, s 3,34 milijarde na 3,288 milijarde eura.

- Imamo dvije zakonske izmjene. Jedna je ta što se ukida porez na dohodak za mirovine, osim za jako visoke mirovine, što je oko 80 milijuna eura godišnje. Druga izmjena ukida pomoć koju je Zagreb imao za obnovu od potresa, a to je oko 47 milijuna eura godišnje. U suprotnom bi proračun rastao za oko 4,1 posto, što je u skladu sa stopom inflacije, pojasnio je gradonačelnik Tomislav Tomašević.

Ostaju kapitalna ulaganja

Unatoč ovoj promjeni, gradonačelnik ističe da kapitalni projekti ostaju. Napominje da će grad zadržati kapitalna ulaganja u društvene objekte koji direktno utječu na kvalitetu života nešto većim zaduženjima, bilo kod Europske investicijske banke (EIB), bilo kreditima kod komercijalnih banaka.

Objasnio je i da su projekcije za 2026. i 2027. svakako optimističnije 'zbog logike planiranja proračuna' za brojne kapitalne projekte, a nabrajanjem najvećih investicija u sportu započeo je s projektom stadiona u Kranjčevićevoj.

- Stadion se završava i to će biti prvi novi stadion s četiri tribine nakon dugih 55 godina. Završetak očekujemo u proljeće, a za preostale radove u idućoj godini planiramo potrošiti još oko 9 milijuna eura, dok je ukupna investicija oko 47 milijuna eura, rekao je gradonačelnik Tomašević.

Što s Domom sportova?

Spomenuo je i projekt koji je po svemu sudeći ozbiljno zapeo pa je rok za završetak s početnih 18 mjeseci (kraja 2025. godine) pomaknut na 2028. godinu, obnovu Doma sportova. Gradonačelnik je kazao da se radovi nastavljaju u 2027., dok se najveći dio realizacije očekuje godinu kasnije. O raskidu ugovora koji je zaustavio posao više pročitajte ovdje.

Zatim se prešlo na objekte u kulturi, u sklopu čega je najavljen završetak radova na Paromlinu. Prisjetimo se, rekonsrukcija i dogradnja objekta koji bi trebao postati nova Gradska knjižnica, ali i društveno-kulturni centar jedno je od najvećih ulaganja u Zagrebu, a gradilište od 100-tinjak milijuna eura je na zalasku. U idućoj godini, prije otvaranja, u fokusu će biti opremanje od okvirno 20 milijuna eura.

Najveći projekt priuštivog stanovanja

U isto vrijeme u Podbrežju se gradi jedan od najvećih projekata priuštivog stanovanja u Hrvatskoj, nova zgrada od 288 stanova, za oko 1.000 stanovnika. Od cjelokupne investicije od 50-ak milijuna eura, Gradu je ostalo za 'pokriti' još oko 20 milijuna.

Uz to se obnavljaju i grade škole, pri čemu su najveći projekti nova škola u Čulincu obećavana oko 40 godina, OŠ Lanište pored postojeće škole, te izgradnje drugih i obnove postojećih škola. Sve u svrhu uspješne provedbe jednosmjenske nastave.

Projekti infrastrukture ipak su nešto malobrojniji pa se tako za razliku od proračuna za neke prethodne godine ne ističu projekti podvožnjaka Medpotoki i Šarengradske ulice, a najavljen je nastavak radova na produženoj Branimirovoj, kao i početak izgradnje tramvajske pruge na Heinzelovoj. Gradonačelnik jest istaknuo nabavu 20 novih dugih Končarovih tramvaja, nakon što je osigurana kupnja oko 40 kraćih modela. Riječ je o investiciji od oko 70 milijuna eura. Više o proračunu i predviđenim ulaganjima može se pronaći na stranicama Gradske skupštine Grada Zagreba.