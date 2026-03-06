Kaos oko obnove Doma sportova, izvođač s kojim je raskinut ugovor najavio pravnu bitku

Nakon raskida ugovora za drugu fazu obnove Doma sportova nastao je ozbiljan kaos. Sad je pitanje kada i kako će se nastaviti radovi.

Nakon što je dugo očekivana i prijeko potrebna obnova Doma sportova 'uredno' krenula, s otvaranjem gradilišta za prvu fazu radova, sada je zaustavljena u pomalo neobičnim okolnostima.

Za prvu od tri faze radova ugovor je potpisan s izvođačem BBR Adria, domaćom tvrtkom koja bi radove na 'Ledenoj', Dvorani 1, trebala završiti ovog ljeta, kako je predviđeno. No, za drugu fazu početkom ove godine raskinut je ugovor s tvrtkom Bridge&Anchor, odabranom Odlukom Grada Zagreba 9. lipnja 2025. godine.

Krajem siječnja, iz Grada su nam rekli da sad pak raspisuju novu, objedinjenu nabavu za radove faza 2 i 3, uz isti očekivani kranji rok za rekonstrukciju. Dakle sa završetkom u 2028. godini. Za raskid krive tvrtku Bridge&Anchor, iz koje imaju posve drugačiju priču.

Sve išlo dobro, kako će nastaviti?

Od samog početka obnove – u srpnju 2024. godine, znalo se da se Dom sportova, legendarna sportska građevina u Zagrebu, obnavlja u tri faze. Prvi dio radova odnosi se na obnovu glavne dvorane, te dvorana 3 i 4. Druga faza 'pokrila' bi Dvoranu 2, a trećom bi se uredio interijer i energetski bi se obnovilo objekt. Prema prvotnom planu, prva faza treba se zaključiti do polovice ove godine, a kako stvari stoje tako će i biti.

Druga faza trebala je krenuti prije nekoliko mjeseci, i završiti 2027. godine, a cijela obnova – uključujući i treću fazu, se zaključiti u 2028.. No, u posljednjim danima siječnja, veliko iznenađenje bila je vijest o raskidu ugovora za drugu fazu. Osim pitanja o produžetku radova, za koje iz Grada tvrde da ga neće biti, ili onog o povećanju troškova posla koji će po novome objediniti druge dvije faze, veće pitanje su okolnosti raskida sporazuma s odabranim izvođačem, tvrtkom Bridge&Anchor.

Grad spominjao DORH, tvrtka: 'Tvrdnje nisu točne'

Nakon što su na naš upit s kraja siječnja iz Grad naveli da je ugovor raskinut zbog 'ponavljanja postupka zamjene ugovorom imenovanog inženjera gradilišta, tri puta', pri čemu, kako su nam napisali 'zamjenski stručnjaci nisu zadovoljili kriterije iz postupka nabave', a zbog čega su, poručili su, saznanja o nepravilnostima u postupku u prosincu 2025. i proslijedili Državnom odvjetništvu (DORH-u)

- U sva tri slučaja zamjene stručnjaka ustanovljen je veliki broj nepravilnosti u dostavljenim referencama i dokumentaciji kojom se dokazuje iskustvo predloženog stručnjaka. Zbog toga smo, osim raskida ugovora s izvođačem, saznanja o nepravilnostima u postupku javne nabave u prosincu proslijedili DORH-u, naveli su u odgovorima od 27. siječnja 2026. na naš upit iz Grada, no u odgovorima na noviji upit nisu se osvrnuli na taj dio.

U međuvremenu se oglasio bivši izvođač. U petak, 27. veljače 2026., dakle nešto više od mjesec dana nakon raskida gotovo 8 milijuna eura vrijednog ugovora, iz Bridge&Anchora medijima je stiglo priopćenje o okolnostima raskida u kojem iz te tvrtke kažu kako 'tvrdnje Grada Zagreba kojima se pokušava odgovornost za raskid ugovora prebaciti na izvođača nisu točne i ne odgovaraju stvarnom činjeničnom i pravnom stanju'.

-Tvrtka Bridge&Anchor uredno je i zakonito odabrana kao ekonomski najpovoljniji ponuditelj u predmetnom postupku javne nabave, ispunila je sve propisane tehničke, stručne, financijske i ostale uvjete iz dokumentacije o nabavi, a pritom je osobito važno naglasiti da se niti jedan od preostalih ponuditelja nije žalio na odluku o odabiru, što nedvojbeno potvrđuje da je cijeli postupak javne nabave proveden transparentno, zakonito i u potpunosti sukladno Zakonu o javnoj nabavi, stoji na početku izjave.

Cjenovno neprihvatljiva ponuda

Iz Bridge&Anchor-a dalje podsjećaju na sklapanje ugovora za, kako smo već spomenuli, Fazu 2-Dvoranu 2, 3. rujna 2025. godine. Ugovorom je, navode, jamstvo za ispunjenje ugovora predviđeno kao preduvjet za uvođenje u posao, što je odabrani izvođač učinio.

- Nakon sklapanja ugovora došlo je do neplanirane potrebe zamjene ugovorom nominirane inženjerke gradilišta, koja je bila nominirana u ponudi u postupku javne nabave. Razlog navedene potrebe za zamjenom je bio posve konkretan poslovni i operativni problem: ponuda koju je navedena stručnjakinja dostavila za pružanje usluga bila je cjenovno neprihvatljiva, u iznosu od 36.485,00 EUR mjesečno, što je izravno ugrožavalo isplativost i mogućnost realizacije ugovorenog posla, piše u izjavi, kao i pojašnjenje da je mogućnost zamjene stručnjaka dopuštena. No, tu kako kažu, nastaju problemi.

Predložen je novi inženjer, T.P., uz dostavljenu dokumentaciju o stručnom iskustvu i kvalifikacijama. No, Grad Zagreb tada je zatražio dodatne potvrde o referencama u iznimno kratkom roku, pišu iz B&A-a, od 'samo pet dana'.

- Taj rok nije bio samo 'kratak', nego objektivno neizvediv, osobito jer su se pojedine reference odnosile na projekte realizirane prije više od deset godina, pa pribavljanje dodatnih potvrda u pet dana u realnim okolnostima često nije moguće, ne zato što reference ne postoje, nego zato što administrativni kanali, arhive i nadležne osobe imaju svoje objektivne rokove postupanja, stoji u izjavu tvrtke s kojom je raskinut ugovor. Dom sportova bez krova u obnovi | foto: bauštela.hr (Nina Šantek)

Inženjer već bio ocijenjen s 20/20

Uz to tvrde i da ponuditelj nije dužan provjeravati vjerodostojnost referenci predložen od stručnjaka, već naručitelj. A zbog istog postupka, 'nametnutog kratkog roka', tvrde iz B&A, bili su dužni odustati od imenovanja i tog stručnjaka, pa predložiti još jednog inženjera - A.O. Obrazac postupanja, međutim, i dalje se nije promijenio. Ovdje je pak bio još jedan problem. Prethodno, inženjer je bio predložen od druge, u Zapisniku o ocjenama, trećerangirane tvrtke-ponuditelja, kada mu je bio dodijeljen maksimalan broj bodova.

- U tom dijelu posebno je indikativna činjenica koja baca ozbiljnu sjenu na nepristranost i jednak tretman. U istom postupku javne nabave, istom stručnjaku - A.O., diplomiranom inženjeru građevine, ali nominiranom od strane treće rangiranog ponuditelja prilikom predaje ponuda, Grad je na stručne reference dodijelio maksimalan broj bodova (20/20). Istovremeno, kada isti stručnjak i iste reference dolaze od strane Bridge&Anchor, tada se nameću dodatni zahtjevi, traže dopune, i to u apsurdno kratkim rokovima, uz prijetnje raskidom Ugovora i naplate jamstva za uredno izvršenje. Takva proturječnost ne može se objasniti 'tehničkim razlikama', jer se radi o istom stručnjaku i istim referencama u istom postupku, nego upućuje na selektivno i diskriminatorno postupanje, što je za javni projekt i javni interes posebno zabrinjavajuće, piše u nastavku izjave.

Podnesen je još jedan prijedlog za zamjenu stručnjaka zbog nemogućnosti ispunjenja istog, petodnevnog roka. A kažu da su ovog puta u roku od pet dana i uspjeli dostaviti sve zatraženo.

Stručnjak Delta MM Steelixa ocijenjen s 20/20 (A.O.) | snimka zaslona EOJN Dokumenti u kojima stoji kako je predloženi inženjer bio ocijenjen | foto: snimka zaslona EOJN (podaci poznati redakciji)

Upitno stanje na gradilištu, nespremna dokumentacija?

U međuvremenu, odabrane izvođače 'mučilo' je i stanje na gradilištu. Kako navode u izjavi, dok je za Fazu 1 gradilište bilo uređeno i prikladno opremljeno, na dijelu za izvedbu Faze 2 bile su 'svlačionice', pa nije bio omogućen stvaran pristup gradilištu. K tome, izvođaču po ulasku u posao nije predana sva projektna dokumentacija, dodaju u izjavi.

- Nisu dostavljeni ključni elaborati, nisu ostavljena imenovanja stručnjaka prema ugovoru, nije osigurana snimka zatečenog stanja okolnih objekata i zemljišta, a gradilište nije bilo oslobođeno na način koji bi omogućio nesmetano izvođenje radova, pišu iz Bridge&Anchor-a.

- Nakon što smo u razdoblju do kraja listopada 2025. dostavljali dopune, reference i dokumentaciju za stručnjake, umjesto jasnog statusa, sadržajne provjere i verifikacije, te umjesto stvarnog rješavanja problema oko gradilišta i dokumentacije, uslijedila je višemjesečna šutnja. Pokušavali smo dobiti informacije o statusu projekta i osigurati izvršenje ugovora, no bez rezultata. Potom, 14. siječnja 2026., bez ikakvog prethodnog upozorenja, dostavljena nam je Izjava o jednostranom raskidu ugovora, zaključuju iz tvrtke.

Na kraju ističu kako im interes ostaje 'da se javni ugovor izvršava zakonito i transparentno, jednako prema svima', te ostaju pri tome da se projekt naprosto 'nije mogao zakonito i operativno pokrenuti zbog namjernog propusta naručitelja'. Iz tog razloga, pišu dalje, svoja prava kao tvrtka nastavit će 'štiti pravnim putem, uz punu spremnost da svim nadležnim tijelima dostave dokumentaciju i dokaze iz kojih proizlazi cjelokupna kronologija događaja'.

Grad: Dokumentacija je bila predana, pristup osiguran

Nakon odgovora koje smo iz Grada dobili na upit o raskidu ugovora još krajem siječnja ove godine, u petak, 27. veljače 2026., nakon što nam je stigla izjava tvrtke Bridge&Anchor, Gradu Zagrebu još jednom smo se javili, s pitanjima vezanim uz pojedine dijelove te izjave. Pitali smo mogu li potvrditi ili opovrgnuti navode tvrtke Bridge&Anchor.

Iz Grada odgovaraju da 'ugovor o poslovnoj suradnji sklopljen između gospodarskog subjekta i nominiranog stručnjaka nije u domeni Grada Zagreba te da isto ne mogu komentirati'. Zatim su podsjetili kako se postupak zamjene ugovorom imenovanog inženjera gradilišta ponovio ukupno tri puta, ali su naveli i kako 'predloženi zamjenski stručnjaci nisu zadovoljili kriterije iz postupka javne nabave'. Zbog toga je, još jednom su napisali, ugovor i raskinut u siječnju 2026. godine.

- Također, kako bi se što prije započelo s radovima na sanaciji i rekonstrukciji krova Doma sportova Faza II od gospodarskog subjekta je zatraženo da u roku od pet dana dostavi traženu dokumentacije, što je zakonom primjeren rok za pribavljanje i dostavu traženog. Napominjemo da gospodarski subjekt niti jednom nije tražio produženje roka dostave tražene dokumentacije, već je automatski svaki put povlačio imenovanje trenutno predloženog zamjenskog stručnjaka i predao novi zahtjev za imenovanjem novog stručnjaka, dalje su napisali, ističući kako je 'gospodarskom subjektu predana kompletna dokumentacija temeljem koje je ishođena građevinska dozvola', a što je uobičajena praksa na svim gradilištima.

Na kraju, osvrnuli su se i na stanje na gradilištu o kojemu iz Bridge & Anchora pišu u svojoj izjavi za medije. Na to iz Grada kažu kako je 'od strane firme BBR Adria koja izvodi radove Faze I maknuta gradilišna ograda te su maknuti i njihovi gradilišni kontejneri', kako bi se novom izvođaču omogućio pristup gradilištu.