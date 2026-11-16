Sprema se gradnja nove prometnice širenje grada u Podravini, vodit će do budućeg mosta
Projekt uključuje 850 metara ceste, novi rotor, obostrane biciklističke staze i kompletnu komunalnu infrastrukturu za buduću izgradnju.
10:31 89 d 19.08.2026
16. studeni 2026.
Komunalno opremanje zemljišta preduvjet je za gradnju, a izvođač prve faze radova trebao bi biti odabran putem javne nabave.
Koprivnicu očekuje velik infrastrukturni zahvat na gradskom groblju 'Pri Svetom Duhu'. Prema rješenju Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja iz listopada 2023. godine, površina groblja trebala bi se povećati s 11,5 na 14,6 hektara. Projekt je uvršten u Strateški plan tvrtke Komunalac za razdoblje od 2024. do 2028. godine, kojim je predviđen izbor izvođača i realizacija prve faze građevinskih radova.
Prema dokumentaciji izrađenoj za potrebe postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, koprivničko groblje proširit će se za približno 31.000 četvornih metara. Elaborat zaštite okoliša izradila je varaždinska tvrtka EKO-MONITORING, a kao nositelj zahvata naveden je Komunalac Koprivnica.
U obrazloženju rješenja Ministarstva iz listopada 2023. godine navedeno je da je planirana izgradnja 930 jednostrukih i 710 dvostrukih grobnica. Time bi se osiguralo ukupno 2.350 grobnih mjesta. Istim dokumentom predviđena je i izgradnja 590 mjesta za polaganje urni te devet kosturnica.
Konkretnije podatke o početnoj etapi proširenja Komunalac je iznio u prezentaciji gradskog groblja 'Pri Svetom Duhu', objavljenoj u svibnju 2025. godine. Prema tom dokumentu, u prvoj fazi planirana je izgradnja 390 novih grobova. Procijenjeno je da bi taj kapacitet zadovoljio potrebe za novim grobnim mjestima u razdoblju od šest i pol godina.
Prezentacija Komunalca sadrži i kartografski prikaz prostora predviđenog za početnu etapu proširenja, u neposrednoj blizini trgovačkog centra Kaufland. Završetak prve faze tada je bio planiran do kraja 2026. godine. Riječ je o roku iz dokumenta objavljenog 2025. godine, a ne o naknadno potvrđenom terminu završetka gradnje.
Sprema se gradnja nove prometnice širenje grada u Podravini, vodit će do budućeg mosta
Projekt uključuje 850 metara ceste, novi rotor, obostrane biciklističke staze i kompletnu komunalnu infrastrukturu za buduću izgradnju.
10:31 89 d 19.08.2026
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09:07 143 d 26.06.2026
Prema prezentaciji Komunalca iz svibnja 2025. godine, izgradnji novih grobnica prethodit će komunalno opremanje zemljišta. Predviđeno je uređenje grobljanskih staza, postavljanje točionika za vodu i ugradnja rasvjete. Planirana je i izgradnja pristupne ceste te ograde.
Nakon realizacije infrastrukturnih radova uslijedila bi izgradnja grobnica i grobnih okvira. Pritom treba razlikovati radove predviđene prvom fazom od ukupnog obuhvata zahvata opisanog u elaboratu zaštite okoliša.
Tehnički detalji buduće mreže pješačkih komunikacija navedeni su u obrazloženju rješenja Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja iz 2023. godine. Predviđeno je produljenje dviju glavnih grobljanskih staza u smjeru sjeveroistok – jugozapad. Njihova projektirana širina iznosi tri metra.
Okomito na glavne staze planirano je produljenje postojećih i formiranje novih sporednih staza, njih ukupno 14, širine 1,8 metara. Prema istom dokumentu, zahvat uključuje i proširenje postojeće prometnice koja prolazi uz istočni rub groblja. Predviđeno je i formiranje parkirališnog prostora.
Postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja proširenja koprivničkog groblja na okoliš pokrenut je na zahtjev Komunalca. Za potrebe postupka izrađen je elaborat zaštite okoliša, koji je Ministarstvo javno objavilo u ožujku 2023. godine.
Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja u listopadu iste godine donijelo je rješenje prema kojemu za planirani zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš. Istim rješenjem utvrđeno je da nije potrebno provesti ni glavnu ocjenu prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu.
U Strateškom planu Komunalca za razdoblje od 2024. do 2028. godine proširenje gradskog groblja uvršteno je među projekte izgradnje nove infrastrukture. Za njegovu realizaciju zadužen je sektor zelenih površina, groblja i tržnice, odnosno radna jedinica za pogrebne usluge i održavanje groblja. Kao konkretne aktivnosti navedeni su odabir izvođača putem javne nabave i izvođenje radova prve faze.
Prema Strateškom planu, napredak projekta pratit će se kroz kumulativni postotak izvršenja planiranih aktivnosti. U osnovnom tekstu dokumenta nije navedena ukupna procijenjena vrijednost investicije. Podaci o objavi konkretnog postupka javne nabave za izvođenje radova zasad nisu potvrđeni.
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Osim proširenja, Strateški plan Komunalca obuhvaća i niz zasebnih investicija na postojećem dijelu gradskog groblja. Među njima je uređenje triju grobljanskih staza ukupne duljine 145 metara te sanacija sustava odvodnje parkirališta na zapadnoj strani groblja. Predviđena je i zamjena štandova za prodaju cvijeća i svijeća novim zatvorenim drvenim objektima.
U istom dokumentu planirana je izrada projektne dokumentacije za sanaciju stare mrtvačnice, čija bi se obnova trebala provesti prema konzervatorskim smjernicama. Na novoj mrtvačnici predviđena je sanacija drvenih dijelova nadstrešnice. Sve navedene investicije u Strateškom su planu evidentirane kao zasebne aktivnosti, neovisno o projektu proširenja groblja.
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