Domaći građevinski div ugovorio novi posao: Radit će milijunsku transformaciju stare bolnice

Preobrazba stare bolnice kako bi postala važan centar izvest će se za skoro 7 milijuna eura. Posao je dobila poznata građevinska tvrtka iz Križevaca.

Koprivnica bi za dvije godine mogla postati središte pružanja palijativne skrbi i liječenje boli po suvremenim standardima. Toliki je ugovoreni rok s izvođačima, tvrtkom Radnik iz Križevaca koji će izgraditi novi regionalni centar.

Sporazum s naručiteljem, Općom bolnicom dr. Tomislav Bardek u Koprivnici. Napomenimo da je sa starenjem stanovništva odgovarajuća palijativna skrb sve potrebnija.

Gradnja od 6,45 milijuna eura

Postupak javne nabave za projekt Regionalnog centra za palijativnu skrb i liječenje boli netom je zaključen nakon objave natječaja u rujnu 2025. godine. Zaključivanjem potrebnih ugovora koji se odnose na pet faza izgradnje novog centra, otvara se i gradilište.

Time je i konačno konkretizirana izvedba projekta na koji se čekalo godinama. Sklopljena su ukupno četiri ugovora s odabranim izvođačima. Najvrjedniji među njima odnosi se na građevinske radove - ugovor vrijedan 6,45 milijuna eura bez PDV-a 19. ožujka 2026. potpisan je s domaćim građevinskim divom, Radnikom, iz Križevaca. Preostala tri ugovora, ukupne vrijednosti nešto manje od milijun eura, sklopljena su s tvrtkama Lucija, Ligo Elektronika i Orto Rea. Radnik se ugovorno obvezao dovršiti radove u roku od 24 mjeseca, odnosno dvije godine.

Riječ je o projektu koji bi mogao značajno unaprijediti zdravstveni sustav na sjeveru Hrvatske. Planirana je uspostava Regionalnog centra za palijativnu skrb i liječenje boli unutar Opće bolnice u Koprivnici, o čemu se govori već više od desetljeća. U ožujku ove godine i Vlada Republike Hrvatske dala je svoju suglasnost za novi Centar.

Sve potrebniji oblik skrbi

Podsjetimo da je ovakav centar sve potrebniji, o čemu govore i trendovi Hrvtaske, ali i cijele Europcke unije. Zna se da je stanovništvo država članica EU sve starije, što dodatno opterećuje zdravstveni sustav. Upravo zbog toga raste važnost palijativne medicine, koja je usmjerena na ublažavanje boli i poboljšanje kvalitete života teško oboljelih pacijenata.

Projekt obuhvaća obnovu i prilagodbu postojeće bolničke zgrade iz 1978. godine. Uz građevinske radove, predviđeno je i opremanje smještajnih, terapijskih i administrativnih prostora, kao i nabava informatičke i druge potrebne opreme. Poseban naglasak stavljen je na povećanje energetske učinkovitosti kroz obnovu fasade, krova i zamjenu stolarije te modernizaciju tehničkih sustava.

S obzirom na to da bolnica mora ostati funkcionalna tijekom radova, projekt će se provoditi fazno i uz detaljno planiranje. Ako se realizira prema planu, novi centar mogao bi postati ključna točka za razvoj palijativne skrbi u Hrvatskoj i značajno unaprijediti brigu za najranjivije pacijente.