Kako zaštititi vanjsku jedinicu klime od smrzavanja: Ovih 6 stvari trebate znati prije minusa, nemar je skup

Sve više kućanstava u Hrvatskoj tijekom zimskih mjeseci grije se klima uređajima. Iako su moderni inverter uređaji prilagođeni radu na niskim temperaturama, dolaskom prvih minusa mogu se pojaviti problemi koje korisnici tijekom ostatka godine ne primjećuju. Jedan od najčešćih je nakupljanje leda na vanjskoj jedinici klime, što u određenim okolnostima može otežati rad uređaja, smanjiti učinkovitost grijanja i dovesti do oštećenja.

Za razliku od ljetnog hlađenja, kada se kondenzat uglavnom stvara na unutarnjoj jedinici, tijekom zimskog grijanja vlaga iz zraka može se smrzavati na vanjskom izmjenjivaču topline. Klima zato povremeno pokreće automatski ciklus odleđivanja, poznat kao defrost. No, ako voda nastala odleđivanjem ne može slobodno otjecati, led se može početi nakupljati na dnu uređaja, oko ventilatora ili na podlozi ispod njega.

Proizvođači klima-uređaja, među kojima su Daikin i Mitsubishi Electric, u tehničkim uputama posebno ističu važnost pravilne odvodnje kondenzata, odgovarajućeg položaja vanjske jedinice i zaštite od snijega. Izdvojili smo šest stvari na koje treba obratiti pozornost kako bi klima pouzdano grijala i tijekom najhladnijih dana.

1. Grijač kadice vanjske jedinice

Jedan od najučinkovitijih načina sprječavanja nakupljanja leda na dnu vanjske jedinice jest ugradnja grijača kadice kondenzata. Riječ je o električnom grijaču koji zagrijava donji dio uređaja i sprječava zamrzavanje vode nastale tijekom automatskog odleđivanja. Posebno je koristan u područjima gdje se temperature tijekom zime često spuštaju ispod ništice, a klima se svakodnevno koristi za grijanje.

Problem nastaje kada se voda nakon defrosta zadrži na dnu uređaja i ponovno zaledi. Ponavljanjem tog procesa slojevi leda mogu postupno rasti, zatvarati otvore za odvodnju, a u težim slučajevima dosegnuti ventilator ili druge dijelove vanjske jedinice. Grijač kadice pomaže spriječiti takav razvoj događaja, pod uvjetom da voda ima osiguran put otjecanja.

Neki klima-uređaji namijenjeni radu u hladnijim klimatskim uvjetima već imaju tvornički ugrađen grijač, dok je kod drugih moguća naknadna ugradnja odgovarajućeg dodatka. Prije kupnje potrebno je provjeriti tehničke karakteristike uređaja i preporuke proizvođača. Ugradnju električnog grijača treba prepustiti ovlaštenom serviseru.

2. Slobodan prostor ispod klime

Položaj vanjske jedinice ima važnu ulogu u njezinu radu tijekom zime. Ako je uređaj postavljen prenisko, neposredno iznad tla ili površine na kojoj se zadržava voda, led se može postupno nakupljati sve do njegova donjeg dijela. Problem je izraženiji tijekom dugotrajnih hladnoća, kada se voda nastala odleđivanjem ne uspije potpuno otopiti prije sljedećeg ciklusa.

Zato vanjsku jedinicu treba postaviti na odgovarajuću visinu, uz dovoljno prostora za otjecanje vode i nakupljanje snijega. Kod zidne montaže važno je da ispod uređaja nema prepreka koje bi zadržavale kondenzat, dok kod postavljanja na tlo treba koristiti prikladno postolje. Potrebne udaljenosti razlikuju se ovisno o modelu i uvjetima ugradnje.

Posebnu pozornost treba obratiti na mjesta gdje voda kapa na beton, pločice ili druge nepropusne površine. Ondje se tijekom zime može stvoriti debeli sloj leda koji ne predstavlja problem samo za klimu, nego i opasnost od poskliznuća. Odvodnju je zato najbolje riješiti već prilikom postavljanja uređaja.

3. Odvod kondenzat

Jedna od čestih pogrešaka pri pripremi klime za zimu jest zanemarivanje odvoda kondenzata. Tijekom automatskog odleđivanja vanjska jedinica može ispustiti znatnu količinu vode, koja mora nesmetano otjecati. Ako je odvodno crijevo preusko, nepravilno postavljeno ili izloženo dugotrajnom smrzavanju, voda se može zadržavati i pretvarati u led.

Poseban problem predstavljaju crijeva s nedovoljnim padom, pregibima ili dijelovima u kojima se zadržava voda. Na takvim mjestima može nastati ledeni čep koji blokira odvodnju. Voda se tada vraća prema dnu vanjske jedinice, gdje se nastavlja smrzavati i postupno stvarati sve veće naslage leda.

Jedno od mogućih rješenja jest ugradnja grijaćeg kabela namijenjenog zaštiti odvoda od smrzavanja, uz odgovarajuću toplinsku izolaciju. Međutim, takav zahvat nije potreban niti preporučljiv kod svakog modela. Pojedini proizvođači za rad u hladnim uvjetima predviđaju slobodno otjecanje vode kroz otvore na dnu jedinice, bez priključivanja uskog odvodnog crijeva. Zato je prije bilo kakvih preinaka važno provjeriti upute za konkretan uređaj. grijanje uz pomoć klima uređaja | foto: ilustracija, AI / Chat GPT

4. Zaštita od snijega i oborina

Vanjske jedinice klima-uređaja projektirane su za rad na otvorenom, ali to ne znači da ih treba izlagati dodatnim količinama snijega i vode koje se mogu izbjeći. Posebno su problematična mjesta neposredno ispod krova, gdje se tijekom zime mogu obrušavati veće količine snijega ili slijevati voda koja se zatim smrzava na kućištu uređaja.

U takvim slučajevima korisna može biti zaštitna nadstrešnica koja sprječava izravan pad snijega i leda na vanjsku jedinicu. Pritom je važno da konstrukcija bude dovoljno udaljena od uređaja i da ne ometa usisavanje ni ispuhivanje zraka. Proizvođači u uputama za montažu propisuju minimalne razmake koje treba poštovati kako bi klima mogla normalno raditi.

Potpuno zatvaranje vanjske jedinice u drvenu kutiju, oblaganje nepropusnim materijalima ili prekrivanje ceradom dok uređaj radi može napraviti više štete nego koristi. Klima za rad treba neometan protok velikih količina zraka, a njegovo ograničavanje može smanjiti učinkovitost grijanja i izazvati probleme u radu. Zaštita od snijega zato ne smije postati prepreka ventilaciji.

5. Automatsko odleđivanje

Pojava inja ili tankog sloja leda na vanjskom izmjenjivaču tijekom grijanja ne mora značiti da je klima neispravna. Kada uređaj radi na niskim vanjskim temperaturama, površina izmjenjivača može biti hladnija od okolnog zraka, zbog čega se vlaga na njoj kondenzira i smrzava. To je normalna pojava kod klima-uređaja koji rade u načinu grijanja.

Kako bi uklonila nakupljeni led, klima povremeno pokreće automatsko odleđivanje, odnosno defrost. Tijekom tog postupka grijanje prostorije može privremeno prestati, vanjski ventilator može se zaustaviti, a oko vanjske jedinice može se pojaviti para. Korisnici takvo ponašanje ponekad pogrešno protumače kao kvar, iako je riječ o predviđenom načinu rada.

Problem nastaje kada se led ne uklanja ni nakon više ciklusa odleđivanja ili kada se počne širiti na dijelove uređaja koji ne bi smjeli biti zaleđeni. Ako vanjska jedinica ostaje potpuno okovana ledom, ventilator zapinje ili klima sve slabije grije, potrebno je pozvati servisera. Ručno razbijanje leda oštrim predmetima ili polijevanje uređaja kipućom vodom nije preporučljivo jer može oštetiti osjetljive dijelove.

6. Redovito čišćenje i održavanje

Čak i pravilno postavljena klima može imati problema sa smrzavanjem ako se vanjska jedinica ne održava. Tijekom jeseni na uređaju i oko njega mogu se nakupiti lišće, grančice, prašina i druge nečistoće koje otežavaju protok zraka ili zatvaraju otvore za odvodnju. Kada temperature padnu ispod ništice, takve prepreke mogu dodatno pogodovati zadržavanju vode i stvaranju leda.

Prije početka intenzivnog grijanja preporučuje se pregledati prostor oko vanjske jedinice i ukloniti vidljive nečistoće. Posebno treba provjeriti jesu li otvori za odvodnju slobodni te postoji li dovoljno prostora oko uređaja. Čišćenje dostupnih površina treba obavljati pažljivo, uz isključen uređaj, bez savijanja rebara izmjenjivača ili zahvata u električne i mehaničke dijelove.

Ako se led unatoč redovitom održavanju stalno nakuplja, uzrok može biti neispravan sustav odleđivanja, problem sa senzorima, nedovoljan protok zraka ili drugi tehnički kvar. U takvim slučajevima dodatni grijač neće nužno riješiti problem. Pravodobni servis i pravilna priprema vanjske jedinice za zimu najbolji su način da klima nastavi učinkovito grijati i kada temperature padnu duboko ispod ništice.