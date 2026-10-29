Turbine koje nas 'griju': Iduće dvije godine održavat će se za preko 20 milijuna eura

HEP Proizvodnja, priprema nabavu usluga višegodišnjih održavanja dviju plinskih turbina u kombi-kogeneracijskom bloku K, unutar pogona Termoelektrane-toplane Zagreb (TE_TO Zagreb). U nabavi je održavanje turbinskih agregata u velikoj, modernoj 'mini-elektrani' unutar većeg postrojenja, puštenoj u rad u 2003. godini - kako se može opisati 'Blok K'. Postupak koji će ostati u prethodnom savjetovanju do početka studenog predviđa održavanje po ugovoru na 24 mjeseca, za procijenjenu vrijednost od oko 21,7 milijuna eura.

Za industriju i 'centralno' u Zagrebu

Blok K dio je termoelektrane-toplane TE-TO Zagreb, a riječ je o visokoučinkovitom kombi-kogeneracijskom postrojenju koje koristi prirodni plin kao osnovno gorivo i plinsko ulje kao alternativno. Postrojenje se sastoji od dviju plinskih turbina General Electric (GE), tipa MS 6001 FA, serije 6FA, dvaju kotlova na otpadnu toplinu i jedne parne turbine. Ukupna električna snaga bloka iznosi približno 208 MWe, uz mogućnost proizvodnje toplinske energije za potrebe industrije i sustava centralnog grijanja Zagreba.

Plinske turbine izgaraju gorivo i pretvaraju energiju nastalih vrućih plinova u mehanički rad kojim se pokreću generatori električne energije. Njihovi ispušni plinovi potom zagrijavaju vodu i proizvode paru u kotlovima na otpadnu toplinu. Para pokreće parnu turbinu, a njezina se toplina dodatno koristi za industrijsku paru i zagrijavanje vode za gradski toplinski sustav. Turbina | Foto: EOJN, dokumentacija

Traže se održavanje i praćenje

U nabavi se traži održavanje obiju postojećih plinskih turbina, njihovih ključnih dijelova i povezanih sustava - uključujući generatore, reduktore, upravljanje i pomoćnu opremu. Usluge obuhvaćaju plansko održavanje, remont i popravke kao i rezervne dijelove i potrošni materijal pa i nadzor i korektovno održavanje.

Održavanje se temelji na redovitim pregledima, praćenju pogonskih sati i broja pokretanja te pravodobnom otkrivanju oštećenja. Boroskopski pregled omogućuje pregled kompresora, sustava izgaranja i turbinskog dijela kroz pristupne otvore, bez potpune demontaže turbine.

Tijekom HGPI-ja turbina se otvara kako bi se detaljno pregledali, očistili i prema potrebi zamijenili ili obnovili dijelovi izloženi visokim temperaturama, poput dijelova komore izgaranja i turbinskih lopatica. Posebno bi se pratilo pukotine, erozija, korozija, deformacije, oštećenja premaza i tragove dodira.

Pregledi uključuju i analizu vibracija, temperatura, tlakova, emisija, alarma i prethodnih intervencija. Kod generatora se bilježe početne vrijednosti električnih i mehaničkih parametara, koje se nakon remonta uspoređuju s novim mjerenjima. Za sve radove traže se odgovarajuća tehnička dokumentacija, izvješća o ispitivanjima i dokazima o stanju, podrijetlu i preostalom životnom vijeku ugrađenih dijelova.

Ključno za opskrbu u Zagrebu

Blok K danas mora raditi fleksibilnije nego što je prvotno planirano, uključujući rad s jednom turbinom izvan ogrjevne sezone i veće angažiranje tijekom zime. Zbog toga je pouzdanost obiju turbina ključna za proizvodnju električne energije i opskrbu Zagreba toplinom. Nabavom se nastoji osigurati njihova raspoloživost, siguran rad i pouzdanost tijekom sljedećeg ugovornog razdoblja.

U TE-TO Zagreb, između ostalog, se proizvodi elektroenergetski sustav, tehnološka para za industriju i toplinsku energiju za gradsko centralno grijanje. U Bloku K, izgaranjem plina se pokreću turbine i generatori električne energije, dok se toplina ispušnih plinova koristi za proizvodnju pare. Ona pokreće parnu turbinu te osigurava industrijsku paru i toplinu za zagrijavanje vode u gradskom toplinskom sustavu. Rad bloka prilagođava se sezonskim potrebama za toplinom i tržišnim uvjetima.