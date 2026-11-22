Obnovljivi izvori energije mogli bi do kraja ljeta 2027. premašiti prirodni plin po ukupnoj instaliranoj snazi elektrana u Sjedinjenim Američkim Državama. Pokazuje to analiza organizacije SUN DAY Campaign, izrađena na temelju podataka američke Uprave za energetske informacije (EIA). Statistička podloga je izvješće Electric Power Monthly, objavljeno 23. listopada 2026., s podacima zaključno s kolovozom. Uz procijenjeni rast malih solarnih sustava, udio obnovljivih izvora u ukupnim kapacitetima mogao bi porasti s 37,7 na 40,4 posto.

Proizvodnja iz obnovljivih izvora porasla za deset posto

U prvih osam mjeseci 2026. obnovljivi izvori proizveli su 10,2 posto više električne energije nego u istom razdoblju prethodne godine. Najbrže je rasla proizvodnja velikih solarnih elektrana, za 20 posto, dok su mali solarni sustavi zabilježili rast od 12 posto.

Proizvodnja vjetroelektrana povećala se za 7,8 posto, hidroelektrana za 4,2 posto, a geotermalnih elektrana za 3,8 posto. Ukupan udio obnovljivih izvora u američkoj proizvodnji električne energije tako je dosegnuo 28,1 posto, u usporedbi s 26,2 posto godinu prije. Foto: Pixabay

Sunce i vjetar proizveli više struje od ugljena

Vjetroelektrane i solarni sustavi zajedno su od siječnja do kolovoza osigurali približno 21,1 posto američke proizvodnje električne energije. Vjetar je pritom sudjelovao s oko 10,6 posto, a sunce s približno 10,5 posto.

Njihova zajednička proizvodnja iznosila je oko 662,5 teravatsati. Za usporedbu, elektrane na ugljen proizvele su približno 458,6 teravatsati, a nuklearne elektrane oko 531 teravatsat. Sunce i vjetar zajedno su tako nadmašili proizvodnju svakog od tih izvora zasebno.

U godinu dana dodano 43,5 gigavata snage

Od početka rujna 2025. do kraja kolovoza 2026. ukupna snaga obnovljivih izvora povećala se za približno 43,5 gigavata. Najveći dio rasta donijele su velike solarne elektrane, s oko 27,1 gigavat novih kapaciteta. Mali solarni sustavi dodali su približno 6,5 gigavata, a vjetroelektrane gotovo deset gigavata.

Istodobno su kapaciteti elektrana na ugljen smanjeni, dok su plinske elektrane zabilježile rast. Neto povećanje snage obnovljivih izvora bilo je gotovo 17 puta veće od zajedničkog neto povećanja fosilnih i nuklearnih kapaciteta.

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Mali solarni sustavi mogli bi donijeti prevagu

Za sljedećih godinu dana očekuje se približno 53,1 gigavat neto novih kapaciteta velikih postrojenja na obnovljive izvore. SUN DAY Campaign tome pridodaje procjenu od najmanje šest gigavata novih malih solarnih sustava, temeljenu na dosadašnjem rastu. Taj dio izračuna predstavlja procjenu organizacije, a ne zasebnu prognozu EIA-e.

Ako se takav razvoj ostvari, ukupna snaga obnovljivih izvora mogla bi dosegnuti oko 550 gigavata, nasuprot približno 518,3 gigavata plinskih elektrana. Riječ je o usporedbi kapaciteta: veća snaga elektrana sama po sebi ne znači i veću godišnju proizvodnju električne energije.

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Snažan rast očekuje se i kod baterija

Uz nove elektrane šire se i baterijski sustavi za pohranu energije. Prema navedenim projekcijama, njihova ukupna snaga do početka rujna 2027. mogla bi porasti za 43,7 posto, na približno 77,8 gigavata.

Baterije omogućuju pohranu električne energije za kasniju isporuku. Njihova se snaga zato prikazuje odvojeno od proizvodnih kapaciteta obnovljivih izvora, iako oba segmenta istodobno bilježe snažan rast.