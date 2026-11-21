Općina Legrad u Koprivničko-križevačkoj županiji raspisala je javni natječaj za prodaju nekretnina na području Legrada, Zablatja, Velikog Otoka i Kutnjaka. Riječ je o 28 prodajnih stavki koje obuhvaćaju izgrađena i neizgrađena zemljišta, odnosno cijele katastarske čestice i suvlasničke udjele. Njihova ukupna početna vrijednost iznosi 65.604,56 eura, a zbroj oglašenih površina premašuje 31.500 četvornih metara.

Posebno su zanimljive četiri stavke koje je moguće kupiti za simboličan jedan euro, a čija ukupna redovna početna vrijednost iznosi 26.123 eura. Namijenjene su mladim obiteljima i samcima koji na području Općine žele riješiti svoje stambeno pitanje. Rok za dostavu ponuda je 7. prosinca 2026. godine.

Kuća za jedan euro

Među najatraktivnijim nekretninama u natječaju je ona na adresi Ulica kralja Tomislava 63a u Legradu. Riječ je o katastarskoj čestici broj 3405, površine 1.204 četvorna metra, na kojoj se nalaze kuća, gospodarske zgrade, dvorište i voćnjak. Redovna početna cijena iznosi 8.361,54 eura, no kupci koji ispunjavaju uvjete općinskog programa stambenog zbrinjavanja mogu je kupiti za jedan euro.

U ponudi je i skupina od tri katastarske čestice u Zablatju, označena rednim brojem 25, ukupne oglašene površine 1.327,50 četvornih metara. Obuhvaća dvije čestice evidentirane kao kuća i dvorište te jednu oranicu, pri čemu se na jednoj od čestica s kućom prodaje suvlasnički udio od 3/6. Redovna početna cijena iznosi 12.686 eura, a i ovdje postoji mogućnost kupnje po povlaštenoj cijeni.

Zemljišta za gradnju

Za jedan euro moguće je kupiti i dvije čestice u katastarskoj općini Zablatje, oznaka 61/2 i 62/2, evidentirane kao voćnjak i oranica. Njihova ukupna površina iznosi 892 četvorna metra, a redovna početna cijena svega 1.391,52 eura. U popisu nekretnina obje su objedinjene u jednu prodajnu stavku.

Mogućnost povlaštene kupnje postoji i za nekretnine na česticama 932 i 933 u Zablatju, koje obuhvaćaju pašnjak, oranicu, kuću i dvorište. Oglašena površina iznosi 2.079 četvornih metara, a redovna početna cijena 3.683,94 eura. Međutim, važno je naglasiti da se ovdje prodaje suvlasnički udio od 11/24, a ne nekretnina u cijelosti.

građevinsko zemljište | foto: Magnific

Šuma na prodaju

Najskuplja nekretnina u natječaju nalazi se u gospodarskoj zoni u Legradu. Riječ je o katastarskoj čestici 3288/1, evidentiranoj kao šuma Mali Pažut, površine 6.285 četvornih metara. Početna cijena iznosi 29.195,70 eura, odnosno svega 4,65 eura po četvornom metru.

Za sudjelovanje u natječaju za ovu nekretninu potrebno je uplatiti jamčevinu od 1.459,79 eura. A za razliku od zemljišta namijenjenih stambenom zbrinjavanju mladih, za ovu parcelu nije predviđena mogućnost kupnje po povlaštenoj cijeni. Riječ je ujedno o površinom najvećoj pojedinačnoj čestici u ponudi.

Ponuda od pet eura

Najnižu početnu cijenu u redovnoj prodaji ima suvlasnički udio od 2/12 na čestici 149/5 u katastarskoj općini Zablatje, evidentiranoj kao livada u Sigetu. Oglašena površina iznosi 21 četvorni metar, a početna cijena svega 5,25 eura. Za sudjelovanje u natječaju potrebno je uplatiti jamčevinu od 26 centi.

U ponudi je i suvlasnički udio od 1/6 na čestici 970/5, evidentiranoj kao šuma i sjenokoša, oglašene površine 183,40 četvornih metara, za 16,84 eura. Za suvlasnički udio od 1/2 na zemljištu evidentiranom kao bara Staro Selce u Sigetu, oglašene površine 83 četvorna metra, traži se najmanje 21,15 eura.

Iako su cijene iznimno niske, kod ovih nekretnina ne prodaju se samostalne parcele navedenih površina, nego idealni suvlasnički udjeli na većim zemljištima.

Četiri naselja

Najveći broj nekretnina oglašen je na području katastarske općine Zablatje, gdje se nalazi čak 24 od ukupno 28 prodajnih stavki. U ponudi su brojne oranice, pašnjaci, livade i šume, od kojih se većina prodaje u obliku suvlasničkih udjela. Među većim zemljištima ističu se dvije oranice na česticama 955 i 956, ukupne površine 2.122 četvorna metra i ukupne početne cijene 1.168,81 euro.

Na području Kutnjaka prodaje se pak čestica 1759/3, površine 4.492,20 četvornih metara, evidentirana kao pašnjak, oranica i sjenokoša, po početnoj cijeni od 2.474,31 euro. U Velikom Otoku ponuđena je čestica 469, evidentirana kao šuma Orešec, površine 1.230 četvornih metara. Njezina početna cijena iznosi 895,02 eura. građevinsko zemljište | foto: Magnific

Tko može kupiti?

Pravo na kupnju nekretnina po povlaštenoj cijeni imaju mlade obitelji, uključujući jednoroditeljske obitelji, te samci koji ispunjavaju uvjete općinskog programa stambenog zbrinjavanja. Opći dobni kriterij je 45 godina, odnosno do 55 godina za parove i samohrane roditelje s najmanje jednim maloljetnim djetetom. Podnositelji zahtjeva ne smiju imati u vlasništvu odgovarajuću nekretninu za stanovanje, uz mogućnost iznimke ako postojeća nekretnina ne zadovoljava osnovne životne uvjete ili je premala za obitelj.

Zainteresirani kupci moraju imati prebivalište na području Općine Legrad ili se obvezati da će ga prijaviti u roku od tri godine, odnosno pet godina u slučaju novogradnje. Također, ne smiju biti kažnjavani niti se protiv njih smije voditi kazneni postupak. Prilikom odabira korisnika boduju se, među ostalim, radni staž, primanja, stručna sprema i članstvo u udrugama, za što je potrebno priložiti odgovarajuću dokumentaciju.

Obveza na 15 godina

Kupnja nekretnine za jedan euro podrazumijeva i obvezu trajnog stanovanja na području Općine Legrad najmanje 15 godina od dana promjene prebivališta. Kupci se obvezuju i da će njihova djeca pohađati predškolske i osnovnoškolske ustanove na području Općine, osim u izvanrednim okolnostima. Prilikom sklapanja kupoprodajnog ugovora dužni su predati ovjerenu bjanko zadužnicu koja pokriva stvarnu kupoprodajnu cijenu nekretnine i eventualne troškove prisilne naplate.

Ako kupac ne prijavi prebivalište u propisanom roku, kupoprodajni ugovor se raskida, bez prava na povrat kupoprodajne cijene. U tom slučaju Općina ima pravo aktivirati zadužnicu na iznos stvarne vrijednosti nekretnine utvrđene od strane povjerenstva.

S druge strane, korisnici ove mjere u cijelosti su oslobođeni plaćanja komunalnog doprinosa prilikom izgradnje stambenog objekta. Potpisivanje peticije | Foto: Unsplash

Uvjeti redovne kupnje

U redovnom postupku prodaje mogu sudjelovati hrvatski državljani, pravne osobe registrirane u Hrvatskoj te strani državljani sukladno važećim propisima. Svi zainteresirani moraju imati podmirene obveze prema Općini Legrad. Za sudjelovanje u natječaju potrebno je uplatiti jamčevinu u visini pet posto početne cijene nekretnine, dok su kupci koji se prijavljuju za povlaštenu kupnju oslobođeni te obveze.

Najpovoljnijim ponuditeljem u redovnom postupku smatra se onaj koji ponudi najvišu cijenu i ispuni ostale uvjete natječaja. Kupoprodajni ugovor sklapa se u roku od 30 dana od donošenja odluke o odabiru, a kupoprodajna cijena plaća se u roku od 30 dana od sklapanja ugovora. Porez na promet nekretnina, troškove ovjere potpisa, upisa vlasništva u zemljišne knjige i ostale povezane troškove snosi kupac.

Rok za ponude

Ponude se zaprimaju do zaključno 7. prosinca 2026. godine, a zainteresirani kupci nekretnine mogu razgledati tijekom trajanja natječaja uz prethodni dogovor s općinskim načelnikom. Ponude za redovnu kupnju dostavljaju se u zatvorenoj omotnici neposredno u Općinu Legrad, na adresu Trg svetog Trojstva 52A, ili preporučenom poštom.

Prijave za kupnju nekretnina po povlaštenoj cijeni dostavljaju se isključivo putem digitalne platforme SOM natječaji. Otvaranje ponuda zakazano je za 10. prosinca u 16.30 sati u prostorijama Općine Legrad. Otvaranju mogu prisustvovati ponuditelji ili njihovi ovlašteni predstavnici. Cjelovit natječaj s popisom svih nekretnina, katastarskim oznakama, površinama, početnim cijenama i uvjetima povlaštene kupnje dostupan je na službenim stranicama Općine Legrad.