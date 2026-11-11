Na Kvarneru grad prodaje 11 građevinskih zemljišta, dio uz obalu: Cijene od 961 eura, ali nije svakoga

Grad Novi Vinodolski raspisao je javni natječaj za prodaju 11 građevinskih zemljišta na području Novog Vinodolskog, Ledenica i Krmpota. Riječ je o nekretninama različitih površina, od svega 15 do 442 četvorna metra, odnosno suvlasničkim udjelima koji odgovaraju određenim površinama većih parcela. Početne cijene kreću se od 961 do 36.900 eura, a cijena četvornog metra od 27,44 do 250 eura.

Iako se pojedina zemljišta nude po relativno niskim početnim cijenama, natječaj ima važan uvjet. Sve nekretnine prodaju se radi formiranja ili proširenja okućnica postojećih stambenih objekata, što znači da zainteresirani kupci moraju dokazati pravni interes za njihovu kupnju. Danas je zadnji dan za prijavu!

Zemljišta uz obalu

Najskuplja nekretnina u natječaju nalazi se u katastarskoj općini Krmpote. Riječ je o suvlasničkom udjelu od 284/1309 na čestici broj 814/160, koja je evidentirana kao cesta. Grad prodaje udio koji odgovara površini od 284 četvorna metra, po početnoj cijeni od 36.900 eura. Cijena četvornog metra iznosi 130 eura, a za sudjelovanje u natječaju potrebno je uplatiti jamčevinu od 3.690 eura.

Među skupljim zemljištima nalazi se i čestica 5847/338 u katastarskoj općini Novi. Prodaje se suvlasnički udio koji odgovara površini od 130 četvornih metara, uz početnu cijenu od 32.500 eura, odnosno 250 eura po četvornom metru. Ista jedinična cijena određena je za česticu 5847/111, koja se vodi kao obalni put. Njezina površina iznosi 65 četvornih metara, a početna cijena 16.250 eura.

U ponudi je i suvlasnički udio na čestici 3894/360, evidentiranoj kao cesta, koji odgovara površini od 131 četvornog metra. Za njega je određena početna cijena od 17.200 eura, odnosno 131,55 eura po četvornom metru. Sva navedena zemljišta namijenjena su proširenju okućnica stambenih objekata. građevinsko zemljište | foto: Magnific

Najjeftinija ponuda

Najnižu početnu cijenu ima suvlasnički udio na čestici 574/1 u katastarskoj općini Novi. Riječ je o udjelu od 16/209 na zemljištu ukupne površine 209 četvornih metara, koji odgovara površini od 16 kvadrata. Početna cijena iznosi 961 euro, odnosno 60,04 eura po četvornom metru, dok je jamčevina 96,10 eura.

Grad prodaje i suvlasnički udio od 98/2141 na čestici 16047/1, koja je evidentirana kao livada. Udio odgovara površini od 98 četvornih metara, a početna cijena iznosi 2.690 eura. To je ujedno najniža jedinična cijena u natječaju, 27,44 eura po četvornom metru.

Važno je naglasiti da se kod ovih nekretnina ne prodaju samostalne parcele navedene površine, nego idealni suvlasnički udjeli na većim zemljištima. Njihova kupnja povezana je s formiranjem okućnica, a za provedbu su predviđeni i dodatni geodetski postupci.

Zemljište u Zagonu

Među površinom većim nekretninama ističe se čestica 10184 u Zagonu, u katastarskoj općini Novi. Zemljište je evidentirano kao oranica, odnosno njiva, a prostire se na 442 četvorna metra. Početna cijena iznosi 13.900 eura, odnosno 31,50 eura po četvornom metru. Za sudjelovanje je potrebno uplatiti jamčevinu od 1.390 eura.

Riječ je o jednoj od većih samostalnih čestica u natječaju, no ni ona nije namijenjena slobodnoj kupnji radi gradnje novog stambenog objekta. Prema uvjetima koje je propisao Grad, zemljište se prodaje radi proširenja okućnice postojećeg stambenog objekta. građevinsko zemljište | foto: Magnific

Ponuda u Ledenicama

Na području Ledenica ponuđene su četiri nekretnine. Najveća među njima je čestica 876/8, površine 358 četvornih metara, koja se vodi kao izgrađeno zemljište. Početna cijena iznosi 9.910 eura, odnosno 27,68 eura po četvornom metru. Za suvlasnički udio na čestici 3379/99, koji odgovara površini od 273 četvorna metra, traži se najmanje 24.400 eura. Ta je čestica evidentirana kao prirodno neplodno zemljište.

U ponudi su i dvije znatno manje nekretnine. Čestica 3379/204 ima svega 15 četvornih metara, a početna cijena iznosi 1.600 eura. Za suvlasnički udio od 62/83 na čestici 3379/30, koji odgovara površini od 62 četvorna metra, početna cijena iznosi 6.580 eura. Obje nekretnine namijenjene su formiranju okućnica postojećih stambenih objekata.

Važni uvjeti kupnje

Prema objavljenom natječaju, pravo sudjelovanja imaju domaće fizičke i registrirane pravne osobe te strane fizičke i pravne osobe pod propisanim uvjetima reciprociteta, uz obvezan dokaz pravnog interesa. Za sva zemljišta potrebno je priložiti vlasnički list i kopiju katastarskog plana vlastite nekretnine. Za sedam zemljišta, označenih rednim brojevima 1, 2, 3, 7, 8, 10 i 11, obvezan je i prijedlog parcelacije koji izrađuje ovlašteni geodetski stručnjak.

Kupci moraju računati i na dodatne troškove. Osim kupoprodajne cijene, snose troškove formiranja okućnice, geodetskih elaborata, iskolčenja, zemljišnoknjižne i katastarske provedbe te procjene vrijednosti zemljišta. Plaćaju i razmjerni dio troškova oglašavanja natječaja te porez na promet nekretnina sukladno zakonu.

Sudionici natječaja ne smiju imati dospjela nepodmirena dugovanja prema Gradu Novom Vinodolskom, komunalnom društvu KTD Ivanj i društvu VIO Žrnovnica Crikvenica Vinodol. Uz ponudu moraju dostaviti odgovarajuće potvrde o nepostojanju dugovanja te dokaz o uplati jamčevine u visini deset posto početne cijene zemljišta. građevinsko zemljište | foto: Magnific

Rok za ponude

Ponude se zaprimaju do zaključno 11. studenoga 2026. godine. Zainteresirani ih mogu predati neposredno u pisarnici Grada Novog Vinodolskog na adresi Trg Vinodolskog zakona 1 ili poslati preporučenom poštom. Ponude poslane poštom koje stignu nakon dana određenog za otvaranje neće se razmatrati. Javno otvaranje pravovremenih ponuda održat će se 17. studenoga u 9:30 sati u Gradskoj vijećnici.

Zemljišta će biti prodana ponuditeljima koji ispune sve opće i posebne uvjete te ponude najvišu kupoprodajnu cijenu. U slučaju jednakih ponuda prednost ima ona koja je ranije zaprimljena. Kupoprodajni ugovor sklapa se u roku od 30 dana od odluke o odabiru, a cijena se plaća najkasnije 30 dana nakon sklapanja ugovora.

Cjelovit natječaj s popisom svih 11 nekretnina, katastarskim oznakama, početnim cijenama i dokumentacijom dostupan je na službenim stranicama Grada Novog Vinodolskog.