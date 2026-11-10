Država prodaje stan od 15 kvadrata bez WC-a i priključaka: Cijena je preko 50 tisuća eura

Država ponovno prodaje nekretnine, a među njima ima i onih koje će budući vlasnici morati ozbiljno renovirati. Državne nekretnine objavile su četvrti ovogodišnji javni natječaj, kojim je na prodaju ponuđeno 25 nekretnina u Zagrebu, Slavonskom Brodu i Varaždinu. Najviše pažnje privlače mali zagrebački stanovi, među kojima je i jedan od svega 15 četvornih metara bez sanitarnog čvora, struje, vode i grijanja, za koji se traži najmanje 52.200 eura.

U ponudi je ukupno 13 stanova, 11 garaža i jedan poslovni prostor, a početne cijene kreću se od 11.000 do 119.000 eura. Većina nekretnina u lošem je ili derutnom stanju te zahtijeva dodatna ulaganja, a zainteresirani kupci ponude mogu predati do 13. studenoga 2026. godine.

Stanovi bez priključaka

Najveći dio ponude odnosi se na Zagreb, gdje se prodaje 12 stanova, poslovni prostor i garaža. Posebno se ističu dvije nekretnine u Ulici kneza Mislava 10/1, obje smještene na četvrtom katu zgrade. Manji stan ima samo 15,10 četvornih metara, a početna cijena iznosi 52.200 eura, odnosno približno 3.457 eura po kvadratu. Prema službenim podacima, stan je u lošem stanju, nema sanitarni čvor ni priključke na električnu energiju, vodu, kanalizaciju i plin, a nema ni grijanje.

Ni drugi stan na istoj adresi nije u boljem stanju. Površine je 17,53 četvorna metra, početna cijena iznosi 59.500 eura, odnosno oko 3.394 eura po kvadratu, a također nema sanitarni čvor ni navedene priključke. Iako se radi o vrlo malim površinama, obje nekretnine među najskupljima su u ponudi kada se promatra početna cijena četvornog metra. državne nekretnine | foto: Državne nekretnine

Trešnjevka nešto povoljnija

Na zagrebačkoj Trešnjevci, u Ulici Huga Badalića 32, prodaju se tri stana površine od 20,16 do 29,84 četvorna metra. Početne cijene kreću se od 29.200 do 41.600 eura, no riječ je o prostorima u suterenu i podrumu, od kojih su neki u derutnom stanju. Najveći stan, površine 29,84 kvadrata, sastoji se od sobe i kuhinje, a nema sanitarni čvor ni priključke na vodu i kanalizaciju.

Još tri stana ponuđena su u Brozovoj ulici, na kućnim brojevima 14 i 18/1. Površine su od 22 do 23,06 kvadrata, a početne cijene kreću se od 25.500 do 54.000 eura. Najjeftiniji među njima nalazi se u podrumu zgrade na broju 14, nema sanitarni čvor ni osnovne priključke, dok stan od 23,06 kvadrata u Brozovoj 18/1 ima sanitarni čvor izdvojen u dvorišnom objektu. državne nekretnine | foto: Državne nekretnine

Najskuplji gotovo 120.000 eura

Najviša početna cijena među zagrebačkim nekretninama odnosi se na stan u Ugljanskoj ulici 13. Riječ je o prostoru površine 40,25 četvornih metara, za koji država traži 119.000 eura, odnosno približno 2.957 eura po kvadratu. U Ulici Vjekoslava Novotnija 13 prodaju se još dva stana, površine 37,90 i 38,50 četvornih metara, s početnim cijenama od 85.700 i 87.000 eura.

Ponudu upotpunjuje stan u Ulici Bašćanske ploče 50, površine 20,42 kvadrata, čija je početna cijena 58.900 eura. U Tratinskoj ulici 43 prodaje se poslovni prostor od 28,13 četvornih metara za 58.100 eura, koji ima priključak na struju, ali nema vlastiti sanitarni čvor, nego zajednički u dvorištu. Na Gornjem Prekrižju 21 ponuđena je i garaža površine 14,23 kvadrata za 23.300 eura, smještena u zaštićenoj Vili Pflüger, zbog čega njezina prodaja podliježe posebnim zakonskim uvjetima. državne nekretnine | foto: Državne nekretnine

Garaže već od 11.000 eura

Posebnost državnog natječaja je prodaja čak deset garaža u Slavonskom Brodu, smještenih u Naselju Andrije Hebranga, u Bloku 8. Sve se nalaze u podrumskim dijelovima stambenog kompleksa, a površine im se kreću od 30,86 do 32,01 četvorni metar. Početne cijene iznose od 11.000 do 12.800 eura, što znači da se četvorni metar garažnog prostora može kupiti već za približno 354 eura. Riječ je ujedno o nekretninama s najnižim početnim cijenama u cijelom natječaju.

Najpovoljnije su dvije garaže površine 31,07 četvornih metara, smještene u podrumu dilatacije D2. Riječ je o garažama označenima brojevima 7 i 8, za koje država traži po 11.000 eura. Za sudjelovanje u natječaju potrebno je uplatiti jamčevinu od 1.100 eura za svaku garažu. Prema službenoj dokumentaciji, obje su u dobrom stanju, ali nemaju priključke na električnu energiju, vodu i kanalizaciju. državne nekretnine | foto: Državne nekretnine

Stan u Varaždinu

Za razliku od Slavonskog Broda, gdje su na prodaju ponuđene isključivo garaže, u Varaždinu država prodaje jedan mali stan. Nalazi se na adresi Miroslava Krleže 2, u trećem ulazu stambene zgrade, na drugom katu. Površine je 23,30 četvornih metara, a početna cijena iznosi 47.000 eura, odnosno približno 2.017 eura po kvadratu. Za sudjelovanje u natječaju potrebno je uplatiti jamčevinu od 4.700 eura.

No, ni ovaj stan nije bez nedostataka. Prema službenom opisu, riječ je o jednosobnom stanu u lošem stanju, koji ima sanitarni čvor, zajednički priključak na vodu i priključak na kanalizaciju, ali nema priključak na električnu energiju, plin ni grijanje. Budući kupac zato će, osim kupoprodajne cijene, morati računati i na troškove uređenja te osiguravanja potrebnih instalacija. Stan ima energetski certifikat s oznakama F/D. državne nekretnine | foto: Državne nekretnine

Rok istječe uskoro

Nekretnine se prodaju u zatečenom stanju, prema načelu 'viđeno – kupljeno', a početne cijene utvrđene su na temelju procjena ovlaštenih sudskih vještaka. Razgledavanja su bila organizirana od 26. do 30. listopada 2026. godine. Za sudjelovanje u natječaju potrebno je uplatiti jamčevinu u visini deset posto početne cijene, pri čemu ponuđeni iznos za kupnju mora biti viši od početne cijene.

Rok za dostavu pisanih ponuda je 13. studenoga 2026. do 12 sati, a ponude se predaju neposredno u pisarnicu Državnih nekretnina ili šalju preporučenom poštom na adresu Frana Vrbanića 50 u Zagrebu. Pritom je važno da pošiljka bude zaprimljena do isteka roka, a ne samo poslana na vrijeme. Javno otvaranje ponuda održat će se istog dana u 13:30 sati, dok su detaljni uvjeti prodaje i dokumentacija za svaku nekretninu dostupni u službenom natječaju K-4/26.