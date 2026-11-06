Država prodaje građevinska zemljišta u Dalmaciji: Parcela od 487 kvadrata ponuđena za manje od 6.000 eura!

Splitsko-dalmatinska županija raspisala je javni natječaj za prodaju sedam građevinskih zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske. Riječ je o parcelama različitih površina i namjena, smještenima na Braču, Makarskoj rivijeri te u Dalmatinskoj zagori. Najjeftinije zemljište prodaje se za početnih 5.800 eura, dok je za najskuplju parcelu potrebno izdvojiti najmanje 175.000 eura.

Među ponuđenim nekretninama nalaze se zemljišta evidentirana kao šume, pašnjaci, maslinjak i gospodarsko dvorište, a za pojedine parcele predviđeni su i dodatni troškovi izdvajanja iz šumskogospodarskog područja. Rok za dostavu pisanih ponuda je 3. prosinca 2026. godine.

Najskuplja parcela uz more

Najvišu početnu cijenu ima građevinsko zemljište u Podacama, na području općine Gradac, za koje država traži 175.000 eura. Parcela površine 1.133 četvorna metra nalazi se na predjelu Ledina Ravanje Gornje, a u katastarskoj evidenciji vodi se kao maslinjak. Riječ je o zemljištu oznake 2157/2 u katastarskoj općini Podaca, za koje je potrebno uplatiti jamčevinu od 17.500 eura.

Osim ponuđene kupoprodajne cijene, budući kupac mora podmiriti i 200 eura troškova procjene nekretnine. Početna cijena po četvornom metru iznosi približno 154 eura, čime je ova parcela uvjerljivo najskuplja među sedam ponuđenih zemljišta.

građevinsko zemljište | foto: Magnific

Dvije parcele na Braču

Na otoku Braču prodaju se dvije parcele, ali s bitno različitim namjenama i početnim cijenama. U Bobovišćima, na području općine Milna, ponuđeno je građevinsko zemljište površine 360 četvornih metara, za koje je početna cijena 36.600 eura. Zemljište nosi katastarsku oznaku 1251, u zemljišnim knjigama evidentirano je kao pašnjak, dok se u posjedovnom listu vodi kao prirodno neplodno zemljište. Jamčevina za sudjelovanje u nadmetanju iznosi 3.660 eura, uz dodatnih 200 eura troškova procjene.

Druga bračka parcela nalazi se u općini Pučišća, na predjelu Mladinje brdo, i prostire se na 984 četvorna metra. Za zemljište početne cijene 22.300 eura predviđena je jamčevina od 2.230 eura te trošak procjene od 643,75 eura. Za razliku od parcele u Bobovišćima, ovo je zemljište gospodarske namjene, smješteno unutar izdvojenog građevinskog područja izvan naselja, s oznakom K, odnosno mješovitom, pretežito poslovnom namjenom. U naravi predstavlja dvorište radionice za obradu i trgovinu kamenom.

Najjeftinije u Cisti

Najpovoljnije zemljište u natječaju nalazi se na području općine Cista Provo, gdje se prodaju dvije zasebne građevinske parcele. Manja, površine 487 četvornih metara, ima početnu cijenu od samo 5.800 eura, odnosno približno 11,91 euro po četvornom metru. Riječ je o zemljištu katastarske oznake 898/10, koje se u evidenciji vodi kao pašnjak. Za sudjelovanje u natječaju potrebno je uplatiti jamčevinu od 580 eura, dok trošak procjene iznosi 200 eura.

Na istom području prodaje se i veća parcela površine 1.777 četvornih metara, po početnoj cijeni od 21.100 eura. Zemljište oznake 898/9 također je evidentirano kao pašnjak, a za njega je propisana jamčevina od 2.110 eura. Obje parcele upisane su u isti zemljišnoknjižni uložak i posjedovni list, no prodaju se kao zasebne nekretnine. Važno je napomenuti da kupci moraju podmiriti i naknadu za izdvajanje iz šumskogospodarskog područja, koja za manju parcelu iznosi 288,82 eura, a za veću 1.053,86 eura. građevinsko zemljište | foto: Magnific

Gotovo 2.000 kvadrata

U naselju Studenci, na području općine Lovreć, država prodaje građevinsko zemljište površine 1.988 četvornih metara. Parcela se nalazi u Ulici Put škole, nosi katastarsku oznaku 3340/21 i u zemljišnim je evidencijama označena kao šuma. Početna cijena iznosi 23.200 eura, što odgovara približno 11,67 eura po četvornom metru.

Međutim, za ovu nekretninu predviđen je znatan dodatni trošak koji premašuje samu početnu kupoprodajnu cijenu. Naknada za izdvajanje iz šumskogospodarskog područja iznosi čak 24.736,80 eura, a najpovoljniji ponuditelj mora je platiti prije sklapanja kupoprodajnog ugovora. Uz jamčevinu od 2.320 eura i trošak procjene od 462,50 eura, riječ je o zemljištu kod kojeg je posebno važno uračunati sve financijske obveze.

Zemljište kod Trilja

Posljednja parcela u ponudi nalazi se u naselju Voštane, na području grada Trilja, gdje se prodaje građevinsko zemljište površine 431 četvornog metra. Nekretnina je označena katastarskim brojem 999/4, a u zemljišnim knjigama i posjedovnoj evidenciji vodi se kao šuma. Početna cijena iznosi 8.100 eura, odnosno približno 18,79 eura po četvornom metru.

Za sudjelovanje u natječaju potrebno je uplatiti jamčevinu od 810 eura, a budući kupac snosi i 200 eura troškova procjene. Prema objavljenom natječaju, za ovu parcelu nije posebno iskazana naknada za izdvajanje iz šumskogospodarskog područja, za razliku od zemljišta u Studencima i Cisti Provo. građevinsko zemljište | foto: Magnific

Ponude do prosinca

Zainteresirani kupci svoje pisane ponude moraju dostaviti najkasnije do 3. prosinca 2026. godine, neposredno u pisarnicu Splitsko-dalmatinske županije na adresi Vukovarska 1 u Splitu ili preporučenom pošiljkom na adresu Domovinskog rata 2, Split. Javno otvaranje ponuda održat će se 9. prosinca u 10 sati u podrumskoj dvorani županijske zgrade u Vukovarskoj ulici. Najpovoljnijim ponuditeljem smatra se onaj koji ponudi najvišu cijenu, koja mora biti viša od početne, uz ispunjavanje svih propisanih uvjeta.

Za svaku nekretninu potrebno je predati zasebnu ponudu s pripadajućom dokumentacijom i dokazom o uplati jamčevine. Dokumentacija mora biti numerirana i propisno uvezana, a nepotpune i zakašnjele ponude neće se razmatrati. Nekretnine se prodaju prema načelu 'viđeno – kupljeno', dok kupci, osim kupoprodajne cijene, snose troškove procjene i druge naknade predviđene natječajem. Cjeloviti uvjeti dostupni su u javnom pozivu Splitsko-dalmatinske županije.