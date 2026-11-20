Osijek je korak bliže realizaciji jednog od najvećih planiranih prometnih projekata u gradu. Vlada Republike Hrvatske donijela je odluku o darovanju zemljišta vrijednog 2,36 milijuna eura Gradu Osijeku, na kojemu će se graditi nova remiza za smještaj i održavanje tramvaja i autobusa. Riječ je o investiciji vrijednoj više od 80 milijuna eura, za koju je već ishođena lokacijska dozvola, dok se financiranje planira iz europskih fondova u sljedećem financijskom razdoblju.

Nova remiza trebala bi zamijeniti postojeći kompleks u Ulici cara Hadrijana i omogućiti daljnju modernizaciju gradskog prijevoza. Projekt je povezan i s planiranim proširenjem tramvajske mreže prema istočnom dijelu grada, odnosno povezivanjem gradskih četvrti Jug II, Zeleno polje i Donji grad. Kako stoji u službenom priopćenju Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, zemljište se Gradu prenosi bez naknade, ali uz jasno određene uvjete njegove buduće namjene.

Gotovo pet hektara

Prema odluci Vlade, donesenoj na 227. sjednici održanoj 19. studenoga, Gradu Osijeku prenosi se pravo vlasništva nad nekretninom površine 47.206 četvornih metara u katastarskoj općini Osijek. Tržišna vrijednost zemljišta procijenjena je na 2.360.000 eura, a nekretnina se nalazi uz Vukovarsku ulicu, na krajnjem istoku grada. Kako navode iz Grada Osijeka, riječ je o prostoru istočno od postojećeg tramvajskog okretišta Zeleno polje.

Na toj je lokaciji predviđena izgradnja suvremenog kompleksa za smještaj i održavanje vozila Gradskog prijevoza putnika (GPP). Nova remiza trebala bi objediniti sadržaje potrebne za funkcioniranje tramvajskog i autobusnog prijevoza te osigurati odgovarajuće kapacitete za održavanje voznog parka. Projekt je već prošao dio administrativne pripreme, s obzirom na to da je Grad Osijek u srpnju 2025. godine ishodio lokacijsku dozvolu za njegovu realizaciju.

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Rok od pet godina

Iako se zemljište prenosi bez naknade, Grad Osijek preuzima i obveze vezane uz njegovu namjenu. Prema navodima iz službenog priopćenja Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Grad je dužan zemljište privesti predviđenoj namjeni u roku od pet godina. Ugovorom će se pritom zaštititi interesi Republike Hrvatske, uključujući mogućnost povrata nekretnine u državno vlasništvo ako se propisani uvjeti ne ispune.

To znači da darovanje nije bezuvjetno, već je izravno vezano uz realizaciju projekta nove remize. Za provedbu Vladine odluke zaduženo je Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine. Rješavanjem vlasničkih odnosa Grad dobiva važan preduvjet za nastavak pripreme investicije, uključujući buduću prijavu projekta za sufinanciranje.

Investicija od 80 milijuna

Vrijednost izgradnje nove remize procjenjuje se na više od 80 milijuna eura, što ovaj projekt svrstava među najveća planirana ulaganja u osječku prometnu infrastrukturu. Kako stoji u priopćenju Ministarstva, nova remiza trebala bi unaprijediti kvalitetu, učinkovitost i pouzdanost javnog gradskog prijevoza. Osim suvremenijih uvjeta za smještaj i održavanje vozila, investicija je važna i zbog budućeg razvoja tramvajskog sustava.

Financiranje projekta planirano je kroz europske fondove u okviru Višegodišnjeg financijskog okvira Europske unije za razdoblje od 2028. do 2034. godine. Prema navodima Grada Osijeka, uz europska sredstva predviđa se i korištenje nacionalnih programa. Međutim, riječ je o planiranim izvorima financiranja, a ne o već osiguranom novcu za izgradnju.

Širenje tramvajske mreže

Izgradnja nove remize povezana je s planovima daljnjeg proširenja tramvajske mreže. Prema informacijama koje je objavio Grad Osijek, preseljenje remize trebalo bi stvoriti preduvjete za tramvajsko povezivanje Juga II i Donjeg grada. Time bi se omogućilo bolje povezivanje istočnih gradskih četvrti i zaokruživanje postojeće tramvajske mreže.

Grad Osijek i GPP već su pokrenuli inicijativu za izmjene zakonskog okvira potrebne za ostvarenje takvog prometnog povezivanja. Kako se navodi u gradskom priopćenju, Hrvatski sabor 30. listopada 2026. godine prihvatio je u prvom čitanju prijedlog novog Zakona o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava. Riječ je o jednom od koraka u pripremi budućeg povezivanja, no sama izgradnja novih tramvajskih dionica tek se treba realizirati. tramvajska pruga, Osijek | foto: baustela.hr / Ivana Solar

Modernizacija javnog prijevoza

Nova remiza nadovezuje se na ulaganja u osječki javni prijevoz koja su već provedena ili su u tijeku. Prema podacima Grada Osijeka, dosad je obnovljeno 9,5 kilometara tramvajske pruge i 23 tramvajska stajališta. Gradskim ulicama prometuje deset novih niskopodnih tramvaja, dok je nabava dodatnih deset već ugovorena. Istodobno je u tijeku nabava 19 električnih autobusa.

Gradonačelnik Ivan Radić istaknuo je kako se, uključujući planiranu novu remizu, ukupna vrijednost aktualnih i budućih ulaganja u javni prijevoz približava iznosu od 200 milijuna eura. Prema njegovim navodima, preseljenje remize jedan je od ključnih koraka za ostvarenje dugogodišnjeg plana povezivanja Juga II i Donjeg grada tramvajskom prugom.

Stoljetna remiza

Postojeća tramvajska remiza nalazi se u Ulici cara Hadrijana, u blizini osječke Tvrđe. Kompleks potječe iz razdoblja elektrifikacije tramvajskog prometa, provedene 1926. godine, kada su izgrađeni gradska munjara i remiza. Gotovo stoljeće kasnije postojeći prostor više ne odgovara u potpunosti potrebama suvremenog tramvajskog prijevoza.

Prostorna ograničenja posebno su došla do izražaja prilikom dolaska novih niskopodnih tramvaja, zbog kojih su bile potrebne prilagodbe postojećih objekata. Preseljenje remize na Zeleno polje zato nije samo pitanje novih kapaciteta, nego i dugoročnog razvoja prometnog sustava. Istodobno bi se napuštanjem stare lokacije otvorila mogućnost drukčijeg korištenja prostora uz Dravu, no konkretni budući sadržaji zasad nisu definirani u objavljenim službenim informacijama.