Nakon samo 10 godina sve ispočetka: Osijek obnovio problematičnu cestu, slučaj je na sudu

Cesta je bila toliko oštećena da je morala u potpunu rekonstrukciju. Novi kolnik sada je završen, ali priča nije.

U osječkom Višnjevcu završena je rekonstrukcija Ulice bana Josipa Jelačića, jedne od glavnih prometnica na zapadnom ulazu odnosno izlazu iz grada. Radovi vrijedni 875.000 eura počeli su krajem srpnja, a završeni su prije ugovorenog roka, koji je bio 15. listopada.

No. iza naizgled uobičajene obnove prometnice krije se puno duža priča. Prethodna cesta uporabnu je dozvolu dobila tek 2015. godine, a ubrzo su se pojavile mrežaste pukotine, kolotrazi i ulegnuća. Stručno vještačenje koje je naknadno naručio Grad Osijek ukazalo je na nepravilnosti u izvedbi, nakon čega je pokrenut sudski postupak radi naknade štete, dok je tražbina prijavljena i u stečajnom postupku nad tadašnjim izvođačem. Budući da stanovnici nisu mogli čekati završetak pravnih postupaka, Grad je ove godine krenuo u praktički potpunu izgradnju ceste ispočetka.

Propala za samo deset godina

Ugovor za prvotnu izgradnju prometnice sklopljen je 2013. godine, a uporabna dozvola izdana je 2015., no cesta je već desetak godina poslije bila u stanju koje je zahtijevalo potpunu rekonstrukciju. Prema ranije iznesenim podacima Grada, ozbiljna oštećenja bila su vidljiva na gotovo 60 posto prometnice, dok su mrežaste pukotine upućivale na probleme s nosivim slojevima.

Grad je angažirao ovlaštenog stalnog sudskog vještaka, čiji je preliminarni nalaz pokazao da prometnica nije izvedena u skladu s projektno-tehničkom dokumentacijom te da nosivost kolničke konstrukcije nije zadovoljavajuća. Građevinsko-geodetsko vještačenje provedeno u postupku osiguranja dokaza pred Trgovačkim sudom u Osijeku također je, prema navodima Grada, potvrdilo ozbiljne nepravilnosti u izvedbi.

Gradonačelnik Ivan Radić pri završetku rekonstrukcije ponovno je istaknuo kako tadašnje gradske vlasti nakon pojave problema nisu od izvođača zatražile uklanjanje nedostataka. Aktualna gradska uprava zbog svega je pokrenula sudski postupak za naknadu štete, a iz Grada navode i da su podnesene kaznene prijave. nova cesta, Osijek | foto: Grad Osijek

Stari kolnik potpuno uklonjen

Zbog razmjera oštećenja nije bilo dovoljno samo presvući prometnicu novim asfaltom, pa su radovi zahvatili kompletnu kolničku konstrukciju. U ranijoj najavi projekta navedeno je da rekonstrukcija obuhvaća uklanjanje postojeće konstrukcije, sanaciju temeljnog tla, izvedbu nove posteljice, nove nosive slojeve i asfaltni zastor te uređenje sustava oborinske odvodnje.

Radovi na približno 1.100 metara prometnice organizirani su u dvije faze kako bi se tijekom gradnje što više omogućilo funkcioniranje javnog prijevoza i pristup stanovnicima. Promet je tijekom zahvata bio preusmjeren okolnim ulicama, a izmijenjenim trasama vozile su i linije javnog prijevoza.

Iz Grada sada navode kako su uklonjeni stari kolnički slojevi te ugrađeni nova kamena podloga i novi asfaltni slojevi. Posao vrijedan 875.000 eura izvela je tvrtka Gravia, a umjesto do ugovorenog 15. listopada radovi su završeni ranije i prometnica je početkom listopada ponovno otvorena za promet.

nova cesta, Osijek | foto: Grad Osijek

Nova cesta, stari spor

Otvaranjem obnovljene Jelačićeve ulice građevinski dio priče je završen, ali pitanje odgovornosti za prvotno izvedenu prometnicu ostaje otvoreno. Grad je na temelju nalaza vještaka pokrenuo sudski postupak radi naknade štete, a nakon otvaranja stečajnog postupka nad izvođačem prijavljena je i gradska tražbina.

Radić je još na početku ovogodišnjih radova poručio kako će cesta biti obnovljena bez čekanja sudskog epiloga jer građani ne mogu godinama čekati da se pravni postupci završe. Pri otvaranju prometnice ponovio je stav da se radovi u Osijeku moraju izvoditi prema pravilima struke te da, ako nisu izvedeni kako treba, moraju biti ponovljeni o trošku izvođača.

Grad je ranije najavio i provjeru stanja još dviju osječkih prometnica, S ceste i Reisnerove ulice, zbog sumnji u ozbiljne nedostatke tijekom njihove izgradnje. Za jednu od njih, prema informacijama iz srpnja, određeni postupci već su bili pokrenuti, dok bi daljnji potezi trebali ovisiti o rezultatima stručnih vještačenja. Ulica bana Josipa Jelačića | foto: Grad Osijek

Jedna od glavnih prometnica

Jelačićeva ulica jedna je od glavnih prometnica kroz Višnjevac, pa njezina rekonstrukcija nije važna samo stanovnicima ulice nego i velikom broju vozača koji svakodnevno prolaze ovim dijelom Osijeka. U povodu zatavanja gradilišta predsjednik Vijeća Mjesnog odbora Višnjevac, Mirko Ivković, podsjetio je kako su se stanovnici godinama žalili na stanje kolnika te da je dolazak građevinskih strojeva dočekan s velikim zadovoljstvom.