Veličanstvena transformacija riječne obale: Na prostoru od 2,5 hektara, plato i tri poslovne zgrade

Vrlo često kod novih projekata se komentira kako se uopće ne uklapaju u prirodu. Za novo poslovno rješenje u Crnoj Gori uz Rijeku, koje će u potpunosti promijeniti izgled riječne obale, to se ne može reći. Pobjedničko rješenje Morača Riverfront izradili su arhitekti iz talijanskog studija a-fact architectue factory. Glavni cilj projekta je povezivanje grada s obalom rijeke Morače kroz izgradnju novog multifunkcionalnog poslovno-komercijalnog, ali i kulturnog kompleksa.

Novi izgled obale u Podgorici

Iz ureda a-fact architecture factory pohvalili su se pobjedom na međunarodnom arhitektonsko-urbanističkom natječaju za transformaciju obale rijeke, naziva Morača Riverfront. Riječ je o studiju sa sjedištem u Italiji koji je izradio najbolji projekt za preuređenje riječne obale, na Lokaciji 7-dio B, u Podgorici.

Projekt je planiran u sklopu Izmjena i dopuna Prostorno-urbanističkog plana grada Podgorice, a zahvaća ukupno oko 25 tisuća četvornih metara, tik uz riječno korito. Prostor je kontaktna zona buduće četvrti muzeja (Muesum District) s prirodnim rubovima tekućice, kako se pisalo o projektu.

Rezultati natječaja koji je organiziralo Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine Crne Gore objavljeni su u listopadu ove godine. Rad arhitekata iz Italije bio je najbolji od ukupno 40 pristiglih rješenja.

Zna se tko još sudjeluje u projektu

Pobjednički projekt potpisuje arhitektonski studio koji su osnovali Andrea Rossi, Giovanni Sanna i Pierluigi Turco. Na projektu su surađivali s tvrtkom ING INVEST, zaduženom za inženjerski dio, te studijem Parcnouveau, koji je radio na krajobraznom oblikovanju. Projekt je zamišljen kao novi poslovni i trgovački kompleks uz rijeku Moraču, u neposrednoj blizini buduće muzejske četvrti Podgorice, također projektirane u uredu a-fact.

Cilj projekta nije samo izgradnja novih poslovnih prostora, već uspostavljanje kvalitetnije veze između grada i rijeke koja predstavlja jedan od ključnih elemenata prirodnog identiteta Podgorice. Umjesto oblikovanja samostalnih građevina koje bi rijeku promatrale kao kulisu, autori su se usredotočili na odnos arhitekture prema tlu, javnim prostorima i okolnom krajobrazu. Kako ističu Rossi, Sanna i Turco, zanimala ih je arhitektura koja oblikuje otvorene prostore i uspostavlja odnose s neposrednim okruženjem.

Tri građevine i zajednička platforma

Na stranici arhitekata pronalazimo da je projektom zahvaćena površina od oko 2,55 hektara, a prema programu na lokaciji je predviđena izgradnja tri poslovne zgrade u kojima bi prevladavali uredski sadržaji. U odabranom rješenju zgrade imaju šesterokutnu osnovu i 'postavljene' su na zajedničku bazu koja se dobro uklapa u prirodni teren.

Dvije zgrade trebale bi imati prizemlje i šest katova (dakle, sedam etaža), a treća etažu više - sedam katova. Njihov raspored omogućuje stvaranje otvorene prostorne kompozicije, s međuprostorima kojima bi se ostvarilo vizualnu i fizičku povezanost između grada, javnih površina i rijeke.

Inače, zajednička 'baza' je zamišljena kao aktivna urbana platforma u kojoj bi bile trgovine, ugostiteljski sadržaji, uslužni prostori te multifunkcionalna ddvorana za događanja i konferencije, kapaciteta do 300-tinjak osoba. Sve bi obogatila fitness i wellness zona. Na krovu 'baze' poseban dodatak je Sky Garden, planiran uređeni javni prostor s panoramskim kafićem i barom, s otvorenom pozornicom te prostorima za odmor i druženje.

Ispod zemlje garaže po najvišem standardu

Kompleks uključuje i tri podzemne etaže garaže, s parkirališnim mjestima, punionicama za električna vozila te prostorima za bicikle i romobile. Prema objavljenom planu, realizacija je predviđena u četiri faze: prvo bi se izvodile podzemne etaže i garaža, zatim konstrukcija i osnovno opremanje poslovnih zgrada, nakon toga uređenje šetališta i prostora uz rijeku, a završna faza obuhvatila bi dovršetak interijera.

Morača Riverfront tako je zamišljen kao sklop koji objedinjuje poslovne, trgovačke, društvene i rekreacijske sadržaje. Njegova je ambicija nadilaziti okvire komercijalnog kompleksa i, zajedno s budućom muzejskom četvrti, pridonijeti stvaranju novog gradskog poteza uz Moraču. Ipak, riječ je o prvonagrađenom idejnom rješenju, koje predstavlja osnovu za daljnju projektnu razradu, a ne potvrdu da je izgradnja već započela. Novi projekt u Podgorici | Foto: a-fact architecture, Emme Works (vizuali)

Regulacija dnevnog svjetla

Jedan od ključnih elemenata projekta jest svladavanje prirodne visinske razlike od približno šest metara između gradskog i riječnog nivoa. Ona se ne nastoji ukloniti, nego postaje polazište za oblikovanje prostora. Niz trgova, pješačkih komunikacija, terasa i vrtova povezuje različite visinske razine, dok se prema Morači razvija ozelenjena platforma i uređeno šetalište. Planirano je i uređenje prostora uz samu rijeku, uključujući plažu, čime bi se danas nedovoljno povezani gradski prostor približio svakodnevnom životu stanovnika.

Važan dio krajobraznog koncepta čine sadnja drveća, ozelenjivanje viših etaža, upravljanje oborinskim vodama i poboljšanje lokalne mikroklime. Prema Ulici Vaka Đurovića predviđen je drvored, dok se zaštitni zeleni pojas povezuje s riječnim šetalištem. Fasade triju poslovnih volumena oblikovane su vertikalnim elementima obloženima prirodnim kamenom lokalnog podrijetla. Oni filtriraju dnevno svjetlo i reguliraju izloženost suncu, ovisno o orijentaciji pojedine fasade, istodobno povezujući suvremeni arhitektonski izraz s materijalnim karakterom crnogorskog krajolika. Svi detalji dostupni su na stranici arhitektonskog ureda koji je dobio natječaj, ovdje.