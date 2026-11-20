Hrvatski kvadrati imaju važno mjesto u imovini slovenskih ulagača. Prema izvješću Banke Slovenije za 2025., ukupno stanje njihovih izravnih ulaganja u Hrvatskoj dosegnulo je 4,23 milijarde eura, uz snažan doprinos nekretnina.

Hrvatska uvjerljivo ispred Srbije

Hrvatska je najveće odredište slovenskih izravnih ulaganja u inozemstvu, s udjelom od 35,7 posto. Slijedi Srbija s približno 2,1 milijardom eura, gotovo upola manjim iznosom.

Pritom se navedene milijarde odnose na ukupno stanje ulaganja na kraju godine. U njima su sadržana ranija ulaganja i promjene njihove vrijednosti, pa ih treba razlikovati od novca uloženog tijekom samo jedne godine. Takva razlika posebno dolazi do izražaja kod nekretnina: vlasnik može godinama imati isti stan ili kuću, a njihova se procijenjena vrijednost mijenja zajedno s tržištem. Dalmatinska obala, Hrvatska, apartmani i nekretnine | Foto: Pixabay

Slovenski kvadrati vrijedni 2,6 milijardi eura

Nekretnine slovenskih kućanstava u Hrvatskoj procijenjene su na približno 2,6 milijardi eura. Čine 61,3 posto ukupnih slovenskih izravnih ulaganja u našoj zemlji, odnosno više od polovice.

To je podatak koji nekretnine stavlja u središte ove priče. Ipak, procijenjena vrijednost imovine ne otkriva koliko se pojedinačnih objekata nalazi iza tog iznosa. Za detaljniju sliku trebalo bi znati njihove površine, lokacije i namjenu. Jednaku ukupnu vrijednost može činiti različit broj nekretnina, osobito kada se uspoređuju tržišta s velikim razlikama u cijeni kvadrata. Dalmatinska obala, Hrvatska, apartmani i nekretnine | Foto: Pixabay

Kupovali su, ali dio nekretnina i prodavali

Neto kupnje slovenskih kućanstava u Hrvatskoj tijekom 2025. iznosile su 104 milijuna eura. Riječ je o razlici između kupnji i prodaja, što znači da ukupna vrijednost kupljenih nekretnina može biti veća.

Primjerice, kada bi kupci na nekom tržištu kupili nekretnine vrijedne 150 milijuna eura, a prodali ih za 50 milijuna, neto kupnje iznosile bi 100 milijuna. Zato ovu statistiku ne treba čitati kao ukupan promet kupoprodaja. Ona pokazuje koliko su kupnje premašile prodaje, dok bi za potpun pregled aktivnosti trebalo promatrati obje strane zasebno. Dalmatinska obala, Hrvatska, apartmani i nekretnine | Foto: Pixabay

Poskupljenje donijelo veći rast od kupnji

Rast cijena povećao je vrijednost postojeće imovine slovenskih kućanstava u Hrvatskoj za 313 milijuna eura. Taj je doprinos bio približno triput veći od neto kupnji.

Drugim riječima, vrijednost portfelja može znatno narasti i bez jednakog povećanja broja nekretnina. Za vlasnika je to povećanje vrijednosti imovine, ali ne znači da je taj iznos primio na račun. Novac od prodaje dobio bi tek sklapanjem konkretne transakcije, po cijeni koju bi dogovorio s kupcem. Procjena vrijednosti i ostvarena prodajna cijena zato nisu ista stvar.

Građevinske tvrtke imaju zasebnu stavku

Ukupna slovenska izravna ulaganja u građevinske tvrtke u inozemstvu dosegnula su 216 milijuna eura. Međutim, taj iznos obuhvaća sve države primateljice i ne može se u cijelosti pripisati Hrvatskoj.

Za građevinski sektor važno je razlikovati vlasničko ulaganje u poduzeće od ugovaranja radova. Strani ulagač može kupiti udjel u građevinskoj tvrtki, dok naručitelj može angažirati izvođača bez ikakve vlasničke povezanosti. Jednako tako, kupac stana može sudjelovati u financiranju projekta kupnjom tijekom gradnje, ali može kupiti i potpuno dovršenu nekretninu od prethodnog vlasnika. Forbes Dubrovnik preporuča kao jednu od lokacija za život Foto: Pixabay

Koliko iza svega stoji novih gradilišta?

Prikazani podaci ne razdvajaju kupnje hrvatske novogradnje od postojećih objekata. Zato iz njih nije moguće izračunati koliko je slovenskog kapitala izravno završilo u izgradnji novih kvadrata.

Takav bi pregled zahtijevao povezivanje kupoprodaja s konkretnim projektima. Zanimljivo bi bilo vidjeti koliko se kupovalo prije dovršetka gradnje, koliko nakon uporabne dozvole, a koliko na tržištu rabljenih nekretnina. Za procjenu građevinskog učinka trebalo bi pratiti i ulaganja u zemljišta, obnovu i dogradnju. Tek bi ti podaci pokazali koliko je aktivnosti povezano s novim zgradama, a koliko s nekretninama koje već godinama imaju svoje mjesto na tržištu.