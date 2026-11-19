Športsko-rekreacijski centar Segesta u Sisku glavni je nogometni stadion i dom najstarijeg nogometnog kluba u Hrvatskoj, a uskoro bi se trebao rekonstruirati. Izrada projektne dokumentacije mogla je započeti nakon što je naručitelj (Grad Sisak) u rujnu ugovorio izradu izvedbenog i glavnog projekta s tvrtkom Dies. Ugovor je potpisan na razdoblje od 5 mjeseci, a objavljeno je da će obnova zahvatiti širi prostor od samog stadiona.

Puno više od obnove stadiona

U lipnju ove godine otvoreno je nadmetanje za izradu projekata za rekonstrukciju legendarnog Športsko-rekreacijskog centra Segesta, doma najstarijem nogometnom klubu u Hrvatskoj. Ovo je kompleks koji uz HNK Segesta koriste i Atletski klub Sisa, baseball klub Storks i druge sportske udruge. Predviđa se modernizacija stadiona, pomoćnih sportskih terena, pratećih sadržaja, prometnih površina i okoliša.

Prema idejnom rješenju, postojeći stadion, izgrađen 1956. godine i obnovljen za Univerzijadu 1987., zamijenio bi se novim objektom prema UEFA-inoj trećoj kategoriji s 4.500 natkrivenih sjedećih mjesta. Predviđene su dvije nasuprotne tribine, istočna i zapadna, uz zadržavanje nogometnog igrališta i atletske staze. Zapadna tribina trebala bi sadržavati VIP, medijske i klupske prostore, dok su na istočnoj predviđeni gostujući sektor i prateći sadržaji.

Javila se tri subjekta, najjeftiniji nije bio najbolji

Grad Sisak objavio je 8. lipnja 2026. otvoreni postupak javne nabave za izradu glavnog i izvedbenog projekta. Procijenjena vrijednost usluge iznosila je 120.000 eura bez PDV-a, a rok za dostavu ponuda bio je 13. srpnja 2026. godine.

Zaprimljene su tri ponude. Dies je ponudio izradu projekta za 118.500 eura bez PDV-a, odnosno 148.125 eura s PDV-om. Ured ovlaštenog arhitekta Jurica Hajdarović dostavio je ponudu od 63.500 eura bez PDV-a, odnosno 79.375 eura s PDV-om, dok je ured Flet ponudio 174.200 eura bez PDV-a, odnosno 217.750 eura s PDV-om. S drugim najpovoljnijim ponuditeljem Grad je 29. rujna sklopio ugovor, trajanja od pet mjeseci, a projekt je sufinanciran iz EU fondova, kako je navedeno u javnoj nabavi. Novom izmjenom ugovora mijenja se iznos za izvedbu ugovorenog projekta, a rok trajanja ostaje nepromijenjen.

Porasla vrijednost radova

Prema podacima o izmjeni ugovora, 18. studenoga 2026. sklopljen je prvi dodatak kojim je ugovorena vrijednost povećana s početnih 118.500 na 153.500 eura bez PDV-a. Iznos s PDV-om tako je porastao sa 148.125 na 191.875 eura.

U obrazloženju dodatka navodi se da se tijekom izrade glavnog i izvedbenog projekta pokazala potreba za dodatnim uslugama projektiranja koje nisu bile obuhvaćene izvornim projektnim zadatkom. Potreba je utvrđena tijekom detaljnije razrade rješenja i usklađivanja projektne dokumentacije. Izmjena je provedena na temelju članka 316. Zakona o javnoj nabavi.