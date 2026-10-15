Arheolozi na spoju autoceste s okolnim mjestima: Izašli na milijunsko gradilište važnog čvora

Izgradnja čvora Žažina planira se na autocesti A11 Zagreb-Sisak kako bi se omogućilo izravno prometno povezivanje s Petrinjom, Glinom te okolnim središnjim i južnim dijelovima Sisačko-moslavačke županije. Posao vrijedan 8,9 milijuna eura dobio je Osijek-Koteks, a ugovor je sklopljen početkom travnja prošle godine, na razdoblje od dvije godine.

No, nakon početka radova dogodilo se nešto što i nije bilo toliko neočekivano. Tijekom arheoloških istraživanja na površini od oko 140 tisuća četvornih metara prikupljeno je 605 nalaza, a sada je sklopljen ugovor i za zaštitna arheološka istraživanja na mjestu čvora. Odabrani izvođač za radove je dobio tri mjeseca.

Na gradilištu golemo nalazište

Ljetos smo pisali da su na trasi budućeg čvora Žažina provedena arheološka istraživanja na području od oko 140 tisuća četvornih metara. Pregledom terena prikupljeno je oko 605 nalaza, među kojima su ulomci opeke i keramičkih posuda, a posebno se ističu ostaci rimske šljunčane ceste koja je povezivala antičku Sisciju - današnji Sisak - s Andautonijom kod današnjeg Ščitarjeva.

Provedena istraživanja bila su nužna prije početka izgradnje spojne ceste i rekonstrukcije raskrižja državnih cesta DC30 i DC36 jer su na području zahvata utvrđena četiri arheološka nalazišta. Nakon njihova otkrića Ministarstvo kulture i medija odredilo je zaštitna arheološka iskopavanja na gotovo pet hektara, ali i stalni arheološki nadzor tijekom ostalih zemljanih radova. Izvođačima zaštitnih radova ugovor je dodijeljen u listopadu.

Pregled trase je zakonska obveza | Foto: EOJN, Canva

Uvjete posla 'potpisalo' Ministarstvo

Nadmetanje je otvoreno još na ljeto, u srpnju, a procijenjena vrijednost radova iznosila je 440 tisuća eura bez PDV-a. Naručitelj, Hrvatske autoceste, na natječaj je zaprimio jedinu ponudu zajednice ponuditelja Arheologa, Delmat Galiota i Kaduceja, koja je i odabrana za posao. Ponuditelj je dostavio ponudu u iznosu od 439.488 eura bez PDV-a, što je malo manje od procijenjene vrijednosti, te je početkom listopada s istom zajednicom sklopljen ugovor o izvođenju radova. Obavijest o tome u javnoj se nabavi pojavila 14. listopada ove godine.

Radovi će se izvoditi u skladu s konzervatorskim elaboratom, također dostupnim u javnoj nabavi, a u Rješenju nadležnog ministarstva nalaze se upute o postupanju nakon pronalaska nalazišta.

Rješenjem je propisano zaštitno arheološko iskopavanje na sva četiri nalazišta, ukupne površine veće od 49.000 četvornih metara. Među nalazima su ostaci rimske šljunčane ceste, dok se na ostalim lokacijama očekuju nalazi iz razdoblja prapovijesti, antike, srednjeg i novog vijeka. Na svim ostalim područjima na kojima će se izvoditi zemljani radovi obvezan je stalni arheološki nadzor. Ako se pritom pronađu arheološki nalazi ili ostaci građevina, potrebno je provesti dodatna istraživanja, a u slučaju iznimno vrijednih nalaza i prilagoditi projekt radi njihove zaštite i mogućeg predstavljanja javnosti, stoji u rješenju.

Važan spoj s autocestom

Prema rješenju, radovi na zahvatu mogu se izvoditi tek nakon osiguranja i provedbe propisanih mjera zaštite. Investitor pritom mora podnijeti zahtjev za odobrenje nastavka radova za svaku pojedinu lokaciju. Žalba na rješenje ne odgađa njegovo izvršenje.

Troškove propisanih arheoloških istraživanja snose Hrvatske autoceste kao investitor, koje su dužne osigurati i uvjete za njihovu provedbu. Istraživanja se mogu provoditi samo uz odobrenje nadležne konzervatorske službe.

Napomenimo, čvor Žažina važan je projekt koji bi se izgradio na lokaciji na kojoj Hrvatske ceste planiraju rekonstrukciju DC30 prema Petrinji, čime bi se ostvarilo cjelovito prometno rješenje spoja Petrinje na sustav izgrađenih autocesta u Hrvatskoj. Radi povezivanja čvora s postojećom mrežom državnih cesta, projekt uključuje i izgradnju nove prometnice do postojećeg raskrižja državnih cesta DC30 i DC36. Cjelokupno rješenje, dakle, uključuje tri elementa - čvor, spojnu cestu i kružno raskrižje dvaju postojećih pravaca. Više o projektu pronađite ovdje.