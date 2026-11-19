Možda se nije došlo do postavljanja trajne ograde na Trgu Ivana Klobučarića u Rijeci, ali jest do odabira tvrtke za tehničku pripremu tog rješenja. Postupak izrade projekta i nacrta te procjene troškova može započeti nakon što je s tvrtkom Quadriga projekt 16. studenog ove godine ugovoren posao. Prisjetimo se, poznat riječki trg u svibnju ove godine zatvoren je zbog teških oštećenja krovne ploče podzemne garaže 'Stari grad' i opasnosti od urušavanja.

Trg privremeno ograđen

Nakon što je trg mjesecima zatvoren, Grad Rijeka, točnije Upravni odjel za komunalni sustav, gradsko redarstvo, sigurnost, mobilnost i okoliš tek naručuje izradu glavnog projekta s troškovnikom radova za postavljanje trajne sigurnosne ograde oko Trga Ivana Klobučarića. Cilj projekta je fizički ograničiti pristup trgu i spriječiti njegovo daljnje korištenje zbog utvrđenih nedostataka u mehaničkoj otpornosti i stabilnosti konstrukcije podzemne garaže smještene ispod trga. Odnosno krovne ploče kojom su se do zatvaranja kretali pješaci.

Inače, od 25. svibnja ove godine trg je privremeno ograđen visokom građevinskom ogradom. Međutim, ograda je od postavljanja višekratno premještana i uništavana, zbog čega se pristup prostoru i dalje ne uspijeva trajno regulirati, kako je navedeno u projektu u okviru nadmetanja u javnoj nabavi. Grad stoga naručuje projekt trajne sigurnosne ograde koja bi fizički onemogućila pristup zabranjenoj površini, objašnjeno je u opisu.

Napominjemo da prema procjeni Grada Rijeke i u skladu sa stručnim mišljenjem postoji potreba da trg ostane zatvoren. Pokazalo se da je krovna armiranobetonska ploča podzemne garaže - ujedno površina trga - potencijalno nestabilna, a više o tome pronađite ovdje. Sada je s izvođačem Quadriga projekt ugovoren posao tehničke pripreme za izvedbu ograde, u vrijednosti od 8.200 eura bez PDV-a, što je manje u odnosu na predviđeni iznos od 13.600 eura.

Više stručnih mišljenja u zadnjih 20 godina

Problemi s konstrukcijom dosad, podsjećamo, nisu razmatrani kroz jedan, već kroz više stručnih dokumenata, počevši od ranijih analiza projektne dokumentacije garaže. Naime, stručno mišljenje još iz 2007. godine, kada se razmatrala izgradnja Gradske knjižnice na položaju današnjeg trga, izradila je tvrtka Palijan - stručno mišljenje o konstrukciji garaže.

Kako su naveli u mišljenju, stropna ploča garaže na etaži -1, odnosno ploča trga, ali i stropna ploča na etaži -2 nije imala dovoljnu sigurnost na proboj na cijeloj površini garaže. Zaključeno je da ih je potrebno sanirati i ojačati te ponovno dokazati njihovu nosivost na savijanje.

Nova procjena prihvatila stare zaključke

Nakon toga je Građevinski fakultet u Rijeci 2025., pod vodstvom profesora Davora Grandića, izradio Izvještaj i mišljenje o pregledanoj dokumentaciji s obzirom na mehaničku otpornost i stabilnost postojeće građevine. K tome su u dokumentu prihvaćeni raniji zaključci tvrtke Palijan, a utvrđeni su i dodatni nedostaci projektne dokumentacije.

Među ostalim je da je na proračunu na moment savijanja napravljena numerička pogreška jer je u proračun uzeta debljina temeljne ploče 30 centimetara umjesto stvarnih 80 centimetara. Pogrešno su korišteni i dijagrami interakcije.

Također, konstrukcija nije proračunana na opterećenje vatrogasnim vozilima, nije dokazana njezina potresna otpornost, a nisu provedene ni odgovarajuće provjere uporabljivosti, uključujući progibe i pukotine, stajalo je u dokumentaciji. Izvještaj je upozorio i na nedostatnu razradu pojedinih konstrukcijskih elemenata te općenito slabu kvalitetu projektne dokumentacije.

Fotodokumentacija | foto: snimka zaslona Izvještaj, Grad Rijeka

Pukotine zabilježene na terenu | foto: snimka zaslona Izvještaj, Grad Rijeka

Na građevini zabilježene pukotine i korozija

Na temelju prethodnog izvještaja izrađen je Elaborat koji dodatno opisuje stanje konstrukcije i potrebu za njezinom rekonstrukcijom. Na ploči trga zabilježene su pukotine oko stupova i korozija armature, kao i znakovi propadanja betona na drugim dijelovima garaže.

U Elaboratu je navedeno da ploča trga nema dovoljnu mehaničku otpornost i stabilnost za dodatna opterećenja niti za pristup vozilima. Kao potrebne zahvate navode se rekonstrukcija ploče trga, popravak degradiranog betona međukatne ploče, sanacija betona i korodirane armature na dnu stupova i zidova te popravak zaštitnih slojeva greda uz prilazne rampe. Spominje se i mogućnost pojačanja obodnih zidova i stubišnih jezgri radi postizanja odgovarajuće potresne otpornosti. Za pripremu rekonstrukcije potrebno je provesti dodatna istraživanja materijala, uključujući ispitivanje karbonizacije i sadržaja klorida u betonu te parametara korozije armature, istaknuto je u dokumentaciji.

Planira se nova barijera

No, predmet aktualne narudžbe ne odnosi se na rekonstrukciju garaže, koja je u privatnom vlasništvu, već na izradu projekta trajne sigurnosne ograde oko trga, s pripadajućim troškovnikom radova.

Ograda će morati biti visoka najmanje 200 centimetara te biti stabilna, čvrsta i otporna na atmosferilije i vandalizam. Pritom se ne smije konstruktivno povezivati s postojećom podzemnom garažom niti se njezina stabilnost smije oslanjati na pričvršćenje za javnu površinu iznad garaže - kako se ne bi dodatno opteretila konstrukcija i oštetili njezini slojevi.

Potrebno je osigurati i nesmetano otjecanje oborinske vode s trga, a i predvidjeti vrata za mogućnost prolaska u iznimnim situacijama. Za izradu troškovnika, projektnog zadatka i granica podzemne garaže, tvrtka ima 30-ak dana, piše u javnoj nabavi. O tome što je rekao vlasnik garaže nakon što je Grad zatražio da sanira podzemnu garažu, pročitajte ovdje.