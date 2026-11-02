Arhitekti se pohvalili napretkom: Novi kolodvor u Rijeci mijenja izgled obale, nova vizura sve jasnija

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02. studeni 2026.
Nakon pomicanja roka nastavljaju se radovi na novom autobusnom terminalu u Rijeci. Napretkom izgradnje, nova vizura obale postaje sve jasnija.
Nakon pomicanja roka za otvaranje novog autobusnog terminala Žabica u Rijeci, radovi uredno napreduju. Dok budući terminal poprima završni oblik do kraja radova u proljeće dogodine, arhitekti iz ureda 3LHD pohvalili su se izgledom metalne mreže koja će biti zaštitni znak objekta. U novoj objavi pokazali su kako nastaje veza 'između strukture i konteksta'.
Na autobusnom terminalu Žabica u Rijeci arhitektonska je ideja već prilično jasno poprimila oblik u stvarnom prostoru te je sve vidljivije kako će izgledati nova vizura grada jednom kada terminal bude u funkciji.
- Na autobusnom kolodvoru Žabica u Rijeci odnos između strukture i konteksta postaje vidljiv na samom gradilištu. Promatran s obale, okvir postaje dijelom siluete ove dugačke građevine. Izbliza, njegova geometrija stvara detaljniji odnos s ulicama, otvorenim prostorima i okolnim postojećim industrijskim tkivom. Protežući se u duljini od 225 metara duž lokacije, zgrada odgovara dvama različitim mjerilima: lučkim skladištima i gradskim blokovima, napisali su iz 3LHD-a objavivši kako sada izgleda gradilište.
Kako se izgradnja bliži kraju, građevina postaje sve izraženija prisutnost duž same obale, dodali su. Podsjećamo, 3LHD potpisuje koncept terminala i garažne kuće s više od 800 parkirnih mjesta, kojom se riječka luka postupno otvara gradu, kako je opisano na stranicama arhitektonskog ureda.
Nova zgrada terminala, duga 225 metara, reminiscira masivnost skladišta, dok su urbani blokovi odredili visinski gabarit i podjelu zgrade u zone - blokove s atrijima.
Područje novog terminala okruženo je svim vrstama prometa, željezničkim, teretnim, lučkim, cestovnim i pješačkim - pa je nova infrastruktura zgrade postala urbana strategija, mnogo više od same arhitekture, također stoji na stranicama 3LHD-a.
Unutar zgrade smješteni su autobusni terminal s 14 perona, šest autobusnih parkirališta, javna garaža za više od 800 vozila, trgovački centar s pratećim ugostiteljskim i komercijalnim sadržajima u prizemlju te poslovni i javni sadržaji na višim etažama.
Kako smo pisali krajem 2025., u prvoj fazi radova izvedena su 63 pilota ukupne duljine 4.300 metara, uz ugradnju oko 2.700 kubičnih metara betona i 549.000 kilograma armature. Prije toga uklonjena su stara skladišta i izmještene sve instalacije, a cijeli proces temeljenja uključivao je i zahtjevnu zaštitu građevinske jame. Od odabira na javnom arhitektonskom natječaju do početka same izgradnje prošlo je čak 18 godina. Izvođač radova, Texo Molior, s njihovom je izvedbom krenuo tek nakon tog dugog razdoblja.
Smješten između željezničkog kolodvora i pomorskog terminala, projekt donosi novu infrastrukturu, ali i novu urbanu logiku – povezivanje, rasterećenje prometa i otvaranje prostora, kako je ranije o ovom projektu napisao Marko Dabrović iz 3LHD-a. Nakon uklanjanja postojećeg kolodvora, javna površina povećat će se uređenjem novog trga, a o tome možete pročitati ovdje.
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