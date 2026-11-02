Arhitekti se pohvalili napretkom: Novi kolodvor u Rijeci mijenja izgled obale, nova vizura sve jasnija

Nakon pomicanja roka za otvaranje novog autobusnog terminala Žabica u Rijeci, radovi uredno napreduju. Dok budući terminal poprima završni oblik do kraja radova u proljeće dogodine, arhitekti iz ureda 3LHD pohvalili su se izgledom metalne mreže koja će biti zaštitni znak objekta. U novoj objavi pokazali su kako nastaje veza 'između strukture i konteksta'.

Oblik je jasan

Na autobusnom terminalu Žabica u Rijeci arhitektonska je ideja već prilično jasno poprimila oblik u stvarnom prostoru te je sve vidljivije kako će izgledati nova vizura grada jednom kada terminal bude u funkciji.

- Na autobusnom kolodvoru Žabica u Rijeci odnos između strukture i konteksta postaje vidljiv na samom gradilištu. Promatran s obale, okvir postaje dijelom siluete ove dugačke građevine. Izbliza, njegova geometrija stvara detaljniji odnos s ulicama, otvorenim prostorima i okolnim postojećim industrijskim tkivom. Protežući se u duljini od 225 metara duž lokacije, zgrada odgovara dvama različitim mjerilima: lučkim skladištima i gradskim blokovima, napisali su iz 3LHD-a objavivši kako sada izgleda gradilište.

Kako se izgradnja bliži kraju, građevina postaje sve izraženija prisutnost duž same obale, dodali su. Podsjećamo, 3LHD potpisuje koncept terminala i garažne kuće s više od 800 parkirnih mjesta, kojom se riječka luka postupno otvara gradu, kako je opisano na stranicama arhitektonskog ureda.

Nova zgrada i mnoštvo sadržaja

Nova zgrada terminala, duga 225 metara, reminiscira masivnost skladišta, dok su urbani blokovi odredili visinski gabarit i podjelu zgrade u zone - blokove s atrijima.

Područje novog terminala okruženo je svim vrstama prometa, željezničkim, teretnim, lučkim, cestovnim i pješačkim - pa je nova infrastruktura zgrade postala urbana strategija, mnogo više od same arhitekture, također stoji na stranicama 3LHD-a.

Unutar zgrade smješteni su autobusni terminal s 14 perona, šest autobusnih parkirališta, javna garaža za više od 800 vozila, trgovački centar s pratećim ugostiteljskim i komercijalnim sadržajima u prizemlju te poslovni i javni sadržaji na višim etažama.

Radovi napreduju

Kako smo pisali krajem 2025., u prvoj fazi radova izvedena su 63 pilota ukupne duljine 4.300 metara, uz ugradnju oko 2.700 kubičnih metara betona i 549.000 kilograma armature. Prije toga uklonjena su stara skladišta i izmještene sve instalacije, a cijeli proces temeljenja uključivao je i zahtjevnu zaštitu građevinske jame. Od odabira na javnom arhitektonskom natječaju do početka same izgradnje prošlo je čak 18 godina. Izvođač radova, Texo Molior, s njihovom je izvedbom krenuo tek nakon tog dugog razdoblja.