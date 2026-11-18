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18. studeni 2026.
Nova ploča spaja drvo i beton, smanjuje potrošnju betona i omogućuje fleksibilnije projektiranje budućih višekatnih zgrada.
Dvadeset spremnika s po tisuću litara vode na konstrukciji od drva i betona, a ispod nje prostor bez spuštenih greda. Tako je u njemačkom Remscheidu izgledalo ispitivanje sustava UniversalTimberSlab, kojim istraživači Sveučilišta u Stuttgartu žele proširiti mogućnosti drvene višekatne gradnje. Pred oko 200 posjetitelja konstrukcija je opterećena s dodatnih 20 tona, uz vlastitu težinu, a najveći izmjereni progib iznosio je samo 12 milimetara.
Ogledna konstrukcija dimenzija devet puta pet metara visoka je svega 36 centimetara. Prema podacima projektnog tima, vitkošću je usporediva s armiranobetonskom ravnom pločom, ali zahtijeva približno dvije trećine manje betona. Posebnost je i u načinu oblikovanja drvenih segmenata koji zajedno prenose opterećenja.
Ispitivanje je provedeno tijekom festivala Future Cleantech, a spremnici raspoređeni po ploči poslužili su kao kontrolirano opterećenje. Mjerenjima se pratilo kako se konstrukcija ponaša pod dodatnim teretom.
- Za nas je bilo posebno uzbudljivo prvo fizičko ispitivanje opterećenjem provesti izravno pred posjetiteljima festivala Future Cleantech, umjesto u miru laboratorija, istaknuo je profesor Jan Knippers, ravnatelj Instituta za nosive konstrukcije i konstrukcijsko projektiranje (ITKE).
Rezultati su, navode istraživači, potvrdili prethodne računalne simulacije i uporabljivost sustava za uredske zgrade s dodatnim stalnim opterećenjem od 1,4 kilonjutna po četvornom metru te uporabnim opterećenjem od tri kilonjutna po četvornom metru. Uz progib od 12 milimetara, izmjerena vlastita frekvencija konstrukcije bila je viša od osam herca, što je važan pokazatelj njezina ponašanja pri vibracijama.
Demonstrator je za organizaciju Future Cleantech Architects realiziran u tri mjeseca, od početka projektiranja do završetka izvedbe. Sustav na kojem se temelji prethodno se razvijao 18 mjeseci u sklopu istraživačkog projekta UniversalTimberSlab.
Segmente od lijepljenog lameliranog drva proizvela je grupacija HASSLACHER, a tvrtka Dünschede Holzbau sastavila ih je u dva dana. Tako su, uz ponašanje pod opterećenjem, provjerene mogućnosti proizvodnje i montaže elemenata u punom mjerilu.
- Demonstrator u Remscheidu rezultat je višegodišnjeg istraživanja na Sveučilištu u Stuttgartu i pokazuje kako digitalno projektiranje i proizvodnja otvaraju nove mogućnosti u izvedbi drvenih međukatnih konstrukcija, poručuje profesor Achim Menges, ravnatelj Instituta za računalno projektiranje i gradnju (ICD).
U središtu sustava nalazi se metoda podjele ploče na segmente, za koju je podnesena patentna prijava. Čak i složeniji, nepravilni tlocrti dijele se na dijelove pogodne za učinkovitu predgotovljenu proizvodnju.
Smjer drvenih vlakana u svakom segmentu optimizira se kako bi se nosivost materijala što bolje iskoristila. Drveni elementi i betonski sloj potom djeluju kao spregnuta konstrukcija, a njihovu vezu osiguravaju posmični urezi i uklonjivi spojni elementi.
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- Inovacija sustava prvenstveno leži u novom pristupu podjeli ploče na segmente. Sustav se već danas može proizvesti uz mogućnosti vodećih proizvođača, što potencijalno omogućuje brzu primjenu na velikim građevinskim projektima, objašnjava voditelj projekta Hans Jakob Wagner.
Prema istraživačima, riječ je o prvoj uspješno izvedenoj točkasto oslonjenoj ravnoj ploči velikog raspona u spregnutoj izvedbi drva i betona, koja opterećenje prenosi u više smjerova. Takvo ponašanje omogućuje slobodnije postavljanje stupova i oblikovanje prostora.
Kod drvenih međukatnih konstrukcija projektanti često moraju prihvatiti stroži raspored nosivih elemenata i pravilniju mrežu stupova. To može ograničiti tlocrt te otežati vođenje instalacija i kasnije preuređenje zgrade.
UniversalTimberSlab razvija se kao alternativa koja bi dio fleksibilnosti armiranobetonskih ravnih ploča prenijela u drvenu gradnju. Budući da nema spuštenih greda, instalacije mogu slobodnije prolaziti ispod konstrukcije, a pregradni zidovi jednostavnije se raspoređivati. Time se olakšava početno projektiranje, ali i buduća prilagodba prostora drugim potrebama.
Razvoj financira Europsko vijeće za inovacije kroz program Obzor Europa. Istraživački tim okuplja institute ICD, ITKE, IABP i IWB te MPA Sveučilišta u Stuttgartu i portugalski BUILT CoLAB. Uspješna izvedba i ispitivanje demonstratora važni su koraci prema široj primjeni sustava u višekatnim zgradama.
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