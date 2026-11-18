Grad Sisak traži nabavu za ulicu uz rijeku koja prolazi i ispred kompleksa Domobranske vojarne. Uređenje ulice trebalo bi okruniti uređenje vojnog kompleksa iz 19. stoljeća koji dobiva novu namjenu, ali provodi ga, doduše Sisačko-moslavačka županija. U njemu će biti obrazovni centar županije, te regionalni centar kompetentnosti Tehničke škole Sisak. Ranije ove godine obišli smo radove.

Prometnica pored Kupe

Grad Sisak raspisao je javni poziv za izradu projektne dokumentacije za rekonstrukciju dijela Lađarske ulice, na potezu između Starog i Željezničkog mosta. Riječ je o pripremi zahvata kojim bi se trebala urediti jedna od prometnica uz obalu Kupe, a projektom su obuhvaćeni kolnik, nogostupi, parkirališna mjesta, odvodnja oborinskih voda i javna rasvjeta - na predviđenom dijelu ceste.

Poziv je objavljen 11. studenoga 2026. godine. Procijenjena vrijednost nabave iznosi 40.000 eura, a rok za dostavu ponuda je 20. studenoga u 10 sati. Odabrani projektant imat će četiri mjeseca za izvršenje ugovorenih usluga, stoji u objavi poziva.

Oštećeni kolnik i neuređen parking

Obuhvat zahvata proteže se od prolaza ispod Starog mosta, odnosno raskrižja i dijela prometnice prema Žitnoj ulici, do područja neposredno prije Željezničkog mosta. Trasa prolazi uz raskrižja s ulicama Ivana Mažuranića i dr. Ive Pedišića, a nalazi se na katastarskoj čestici 2614/1, u katastarskoj općini Sisak Stari. Riječ je o javnoj površini u vlasništvu Grada Siska, na kojoj se već nalaze asfaltirana prometnica i komunalna infrastruktura, uključujući instalacije struje, vode, plina i elektroničkih komunikacija.

No, prema projektnom zadatku, postojeća prometnica je u lošem stanju. Na kolniku su vidljiva brojna oštećenja, kao i poprečni i uzdužni prekopa nastali zbog polaganja instalacija. Parkirališne površine uglavnom su makadamske i neorganizirano raspoređene s obje strane ulice. K tome, nogostup ne postoji duž cijele trase, već samo na pojedinim dijelovima, dok uređeni sustav odvodnje oborinskih voda uopće nije izveden. Zbog toga se voda s kolnika odvodi prirodnim putem, što predstavlja problem za sigurnost prometa tijekom jačih kiša.

Moraju se planirati pješačke i parkovne površine

Grad od projektanta traži izradu idejnog i glavnog projekta. Idejni projekt poslužit će za ishođenje posebnih uvjeta javnopravnih tijela, dok glavni projekt mora biti izrađen prema Zakonu o gradnji, s razrađenim troškovnikom, te mora omogućiti ishođenje građevinske dozvole.

Projektna dokumentacija, s druge strane, mora obuhvatiti rekonstrukciju prometnice, nogostupa i parkirališnih mjesta, rješenje odvodnje oborinskih voda s prometnih površina i okolnog terena te javnu rasvjetu. Projektant će pritom morati obaviti potrebna snimanja terena i pribaviti podloge koje mu Grad ne bude mogao dostaviti.

Među smjernicama je i zahtjev da se kolnička konstrukcija predvidi za teški promet, a nogostupi za laki, osim na ulazima na građevinske parcele. Sve prometne površine trebale bi imati asfaltno-betonski zastor, dok će se nagibi i visine prometnice morati uskladiti s okolnim terenom i priključnim ulicama. Posebno se naglašava da odvodnja ne smije ugrožavati okolne površine. Lađarska ulica | Foto: EOJN, snimka zaslona

Važno gradilište na obali Kupe

A kako sve izgleda prije početka radova proljetos smo se uvjerili sami. Lađarskom ulicom vozili smo do mega vojnog kompleksa sagrađenog pred kraj 19. stoljeća - do Domobranske vojarne. U obilasku smo čuli da je vojarna izgrađena 1891. godine prema projektu njemačkog arhitekta Kuna Weidmanna, a nakon povlačenja Hrvatske vojske 2004. godine počela je propadati. Potres iz 2020. dodatno je oštetio zgrade, zbog čega je dokumentaciju trebalo revidirati, a konstrukcijska obnova započela je 2022. godine.

Tada su na kompleksu radila tri izvođača, a na gradilištu je bilo između 75 i 80 radnika i inženjera. U obnovi glavne zgrade i nekadašnjih konjušnica izvedena su brojna konstrukcijska ojačanja, dok se na prostoru stare stražarnice gradio novi objekt od oko 1.000 četvornih metara.