Tri milijuna eura za rušenja po Zagrebu: Izvođač mora biti spreman na dva gradilišta istodobno
Za uklanjanje građevina traži se izvođač spreman za hitne intervencije i rad na dvije lokacije istodobno.
16:20 13 d 04.11.2026
18. studeni 2026.
Jedna od najvećih promjena bit će potpuna modernizacija energetskog sustava zgrade. 'Loža' odlazi u prošlost.
Javna ustanova Park prirode Medvednica ide u veliku rekonstrukciju svoje poslovne zgrade. Upravo je zaključen natječaj za izvođača radova iz kojeg je kao pobjednik izašla tvrtka Hairli Gradnja koja će posao obaviti za 344.626,62 eura bez PDV-a, odnosno 430.783,28 eura s PDV-om.
Kako je pri raspisivanju natječaja bilo planirano da se gradilište otvori krajem listopada, uvođenje izvođača u posao samo što nije, a očekuje se da svi građevinski radovi budu završeni unutar roka od osam mjeseci, odnosno, prema dinamici radova iz tehničke dokumentacije sredinom iduće godine.
Riječ je o rekonstrukciji nekadašnje lugarnice na adresi Bliznec 70, koja danas služi kao poslovna zgrada i sjedište Javne ustanove Park prirode Medvednica. Objekt se nalazi na početku Sljemenske ceste, neposredno uz potok Bliznec, na području katastarske općine Gračani.
Posao procijenjene vrijednosti od 343.400 eura bio je zanimljiv mnogima. Tako je na javni poziv pristiglo čak sedam ponuda.
Uz pobjedničku ponudu tvrtke Hairli Gradnja iz Pule, drugu najnižu ponudu dostavila je tvrtka Planigrad Projekt iz Zagreba, u iznosu od 344.912,07 eura bez PDV-a, odnosno 431.140,09 eura s PDV-om. Slijedi Koledić Građevinarstvo iz Budinščine s ponudom od 375.789,17 eura bez PDV-a, odnosno 469.736,46 eura s PDV-om, te Nart Graditeljstvo iz Rugvice s ponudom od 379.391,75 eura bez PDV-a, odnosno 474.239,69 eura s PDV-om.
Tvrtka Euripus iz Makarske dostavila je ponudu u iznosu od 379.186,83 eura bez PDV-a, odnosno 473.983,54 eura s PDV-om, koja je odbijena. Tvrtka Kojo iz Stupnika za radove je tražila 477.777,77 eura bez PDV-a, odnosno 597.222,21 eura s PDV-om. Najvišu ponudu dostavila je tvrtka Modifikacija Ing iz Zagreba, u iznosu od 487.947,99 eura bez PDV-a, odnosno 609.934,99 eura s PDV-om.
Zaključak je da su nakon ispravaka računskih pogrešaka sve valjane ponude premašile procijenjenu vrijednost nabave. Vrijednost odabrane ponude veća je od procijenjene vrijednosti nabave za 1.226,62 eura bez PDV-a, odnosno za svega 0,36 posto. Zanimljivo je i da razlika između dvije najpovoljnije ponude iznosi samo 285,45 eura bez PDV-a.
Tri milijuna eura za rušenja po Zagrebu: Izvođač mora biti spreman na dva gradilišta istodobno
Za uklanjanje građevina traži se izvođač spreman za hitne intervencije i rad na dvije lokacije istodobno.
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10:48 28 d 21.10.2026
Građevina je smještena u središnjem dijelu parcele, dok su kolni i pješački prilaz osigurani s južne strane, odnosno iz smjera Blizneca i Sljemenske ceste. Parcela je u nagibu prema jugu, a prema prostornom planu Parka prirode Medvednica nalazi se u zoni R 2.11, namijenjenoj sportu, odmoru i rekreaciji.
Projektom se ne gradi novi objekt niti se mijenjaju položaj i osnovni urbanistički parametri postojeće zgrade. Zgrada ima poslovnu, odnosno uredsku namjenu, a projektna dokumentacija njezinu površinu okvirno navodi na oko 350 četvornih metara. Glavni cilj zahvata je postojeći prostor učiniti funkcionalnijim i energetski učinkovitijim, bez širenja gradnje na okolni prostor Parka prirode.
Postojeća zgrada sastoji se od suterena, prizemlja i potkrovlja, a prema projektu visoka je 9,8 metara. Konstrukcija njezinih pojedinih dijelova prilično se razlikuje. Suteren je izveden kombinacijom kamena i betona, dok prizemlje nose drveni stupovi i grede. Pregradni zidovi izvedeni su od žbukanih kombi-ploča i gipskartonskih ploča, a osnovu konstrukcije potkrovlja također čine drveni stupovi i grede.
Na daskama poda potkrovlja nalazi se parket, dok je krovište izolirano s 14 centimetara mineralne vune. Projektanti navode da je krovište zdravo, a postojeći crijep neoštećen, zbog čega konstruktivna obnova zgrade nije predviđena.
Na objektu su danas drvena vanjska i unutarnja stolarija, dok završne podne obloge čine parket, keramika i protuprašni premazi. Zgrada je legalna, evidentirana je kao građevina izgrađena prije 15. veljače 1968. godine te za nju postoji uporabna dozvola.
Najveće promjene događat će se u unutrašnjosti zgrade, osobito u prizemlju i suterenu. U prizemlju se planira rušenje pojedinih pregradnih zidova i vrata, proširenje kuhinje te uređenje muškog i ženskog sanitarnog čvora, tuša, arhive odnosno spremišta i dodatne radne prostorije.
Suteren će dobiti novu funkciju jer se ondje uređuju prostor za projekcije i prijem posjetitelja, kao i pristupačni sanitarni čvor. U pretprostoru su predviđena i dva naslonjača za korištenje VR sadržaja, čime dio sjedišta dobiva i prezentacijsku funkciju. U potkrovlju se ne planiraju prostorne intervencije, već uglavnom obnova postojećih završnih površina.
Radovi uključuju skidanje i niveliranje dijela podova, postavljanje parketa i keramičkih pločica, obnovu stropova te sanaciju vlažne i dotrajale žbuke. Projektom je predviđena i rekonstrukcija sjenice, koja će se zatvoriti pomičnim panelima, odnosno kliznim harmonika-vratima.
Projekt obuhvaća obnovu pročelja i zamjenu vanjske stolarije, pri čemu će svi prozori, osim krovnih, biti zamijenjeni novim drvenim prozorima s griljama. Predviđeno je najmanje trostruko ostakljenje s dva Low-E stakla i međuprostorom ispunjenim argonom, uz očuvanje postojećeg karaktera građevine.
Pregledat će se drveni konstruktivni elementi balkona i ograde te po potrebi zamijeniti. Sanirat će se oštećeni dijelovi žbuke i sokla, dok će drvene obloge dobiti nove zaštitne premaze.
Cjelovita energetska obnova zidova, krova i podova nije predviđena. Eventualni skriveni nedostaci koji se otkriju tijekom radova rješavat će se u sklopu projektantskog nadzora.
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Velika promjena odnosi se na energetski sustav zgrade, u kojem će grijanje na lako loživo ulje zamijeniti dizalice topline koje će osiguravati i pripremu potrošne tople vode. Umjesto postojećih radijatora i klima-uređaja ugradit će se ventilokonvektori za grijanje i hlađenje.
Planirana je i integrirana fotonaponska elektrana za vlastitu potrošnju, s mogućnošću mrežnog i izoliranog rada. Preliminarni proračuni predviđaju smanjenje godišnje potrebne toplinske energije za grijanje za 30,21 posto, primarne energije za 73,56 posto te emisija ugljikova dioksida za čak 83,97 posto.
U svim prostorijama uvest će se LED rasvjeta, elektroinstalacije će se prilagoditi novom rasporedu prostorija, a postavit će se i optički kabel za brži internet.
Rekonstrukcija lugarnice uključuje i uređenje okolnog prostora. Zadržat će se postojeća dva parkirna mjesta, uz uvođenje mogućnosti punjenja električnih automobila. Montažne objekte na susjednoj čestici zamijenit će kontejner za skladištenje obložen drvom.
Obnovit će se vanjsko stepenište, zamijeniti drvene ograde i kolna vrata te ukloniti deponirani stakleni kiosk. Na postojećem info-kiosku sanirat će se krovište i pod te zaštititi drvene obloge.
Uklanjanjem pragova u suterenu osigurat će se pristupačnost najniže etaže osobama smanjene pokretljivosti. Novi komunalni priključci nisu predviđeni, pa objekt zadržava postojeće elektroenergetske i telekomunikacijske priključke, spremnik tehničke vode i septičku jamu.
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