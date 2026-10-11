Gradilište Bauštelska reportaža: Vlaška dobiva novo lice, ugostitelji privremeno 'pod ključem', ali za dobru svrhu

Bauštelska reportaža: Vlaška dobiva novo lice, ugostitelji privremeno 'pod ključem', ali za dobru svrhu

Nina Šantek
Nina Šantek

11. listopad 2026.

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Bauštelska reportaža: Vlaška dobiva novo lice, ugostitelji privremeno 'pod ključem', ali za dobru svrhu

Vlaška, gradilište | foto: baustela.hr / Nina Šantek

Dok dio Vlaške prolazi transformaciju, brojni ugostitelji stavili su ključ u bravu. Bez terase im se ne 'isplati', ali žrtva bi trebala biti kratka.

Istrošeni asfalt i privremene žardinjere u Staroj Vlaškoj u Zagrebu zamijenili su šljunak, blato, kamioni i bageri - ali, samo na kratko. Ovakvo je stanje dok ulica dobiva novo, pješacima prilagođeno lice kojim će dominirati kamene obloge i zeleni otoci.

Po novom, u ulici će biti grmovi magnolije, klupice i česme, a na povišenom će ostati poznati kip Augusta Šenoe. U sjevernom kraju i dalje će dominirati terase i prostor za laganu šetnju, dok će jug biti prohodan za kretanje te za interventna vozila. Završetak preuređenja očekuje se vrlo brzo, a mi smo došli provjeriti kako napreduje, ali i kako se 'drže' ugostitelji koji su u sunčanim mjesecima morali zatvoriti svoje terase.

Trajno uređenje stare ulice

Stara Vlaška trenutno je cijela raskopana, a na skučenom gradilištu u samom centru Zagreba dominiraju teška mehanizacija i bageri. Pješaci i stanari 'stjerani su u kut', kao i ugostitelji, ali privremeno. To je žrtva koju svi zajedno moramo platiti želimo li konačno uživati u trajnom uređenju jedne od najstarijih ulica u zagrebačkom Donjem gradu.

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