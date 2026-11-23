CRBC Hrvatima poklonio cestu! Kinezi na slavonskom mega gradilištu iznenadili mještane
Makadam kojim su mjesecima prolazili građevinski strojevi dobio je asfalt, a lokalno stanovništvo trajno uređenu prometnicu.
10:33 7 d 16.11.2026
23. studeni 2026.
Na popisu projekata su brze ceste, obilaznice i prometno povezivanje od Slavonije do Dalmacije.
Vlada Republike Hrvatske dala je suglasnost Hrvatskim cestama (HC) za dugoročno kreditno zaduženje u iznosu od 110 milijuna eura, uz državno jamstvo. Novac je namijenjen financiranju projekata i plana poslovanja društva u 2026. godini, uključujući podmirenje postojećih kreditnih obveza i ulaganja u državne ceste diljem Hrvatske. Među projektima koji se navode u obrazloženju odluke nalaze se neke od najvećih cestovnih investicija u državi, od povezivanja Požege s autocestom A3 i izgradnje Podravskog ipsilona do obilaznice Vukovara i cestovnog povezivanja juga Dalmacije.
Riječ je o zaduženju kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak (HBOR), čija je ponuda odabrana nakon prikupljanja ponuda za dugoročni kredit. Ugovorena je fiksna godišnja kamatna stopa od 2,93 posto, uz jednokratnu naknadu od 50.000 eura koja se plaća unaprijed. Državno jamstvo obuhvaća iznos kredita, pripadajuće kamate, naknade i troškove.
Novo kreditno zaduženje dio je šireg financijskog plana Hrvatskih cesta za 2026. godinu, na koji je Hrvatski sabor dao suglasnost 5. prosinca 2025. godine. Tim dokumentom predviđeno je ukupno zaduženje društva u iznosu od 228.500.442 eura, a kredit od 110 milijuna eura predstavlja dio planiranih financijskih sredstava.
Prema obrazloženju Vladine odluke, novac neće biti namijenjen isključivo novim građevinskim radovima. Dio sredstava iskoristit će se za podmirenje obveza po postojećim kreditima Europske investicijske banke, HBOR-a i više komercijalnih banaka. Preostali iznos bit će usmjeren na financiranje obveza povezanih s projektima na državnim cestama diljem Hrvatske.
To znači da se iznos od 110 milijuna eura ne može promatrati kao potpuno novo ulaganje u izgradnju prometnica, već kao financijski instrument kojim Hrvatske ceste osiguravaju sredstva za nastavak poslovanja, otplatu ranijih zaduženja i provedbu investicija.
CRBC Hrvatima poklonio cestu! Kinezi na slavonskom mega gradilištu iznenadili mještane
Makadam kojim su mjesecima prolazili građevinski strojevi dobio je asfalt, a lokalno stanovništvo trajno uređenu prometnicu.
10:33 7 d 16.11.2026
Ovako 200 Kineza probija novi slavonski tunel: Buši se dva metra na dan modernim metodama
Na milijunskom gradilištu brze ceste Požega – Staro Petrovo Selo CRBC gradi tunel, po dva moderna čvorišta i mosta, te 5 vijadukata i 4 nadvožnjaka.
16:16 38 d 15.10.2026
Među najvažnijim projektima koji se navode u dokumentaciji ističe se izgradnja brze ceste koja će Požegu povezati s autocestom A3. Riječ je o prometnom projektu važnom za povezivanje Požeško-slavonske županije s autocestovnom mrežom, a time i za bolju dostupnost tog dijela Slavonije.
Na popisu je i Podravski ipsilon, odnosno dionice Farkaševac – Bjelovar i Križevci – Koprivnica. Ovi cestovni pravci trebali bi unaprijediti prometnu povezanost sjevernog dijela Hrvatske te omogućiti kvalitetnije cestovne veze između većih regionalnih središta.
Posebno mjesto zauzimaju i ulaganja na istoku države. U planu financiranja navodi se podravska brza cesta na dionici od Nuštra do Vukovara, kao i izgradnja obilaznice Vukovara. Riječ je o projektima kojima se nastoji poboljšati prometna povezanost i smanjiti opterećenje postojećih prometnica.
Kreditnim sredstvima planira se podmirivati i dio obveza povezanih s projektom brze ceste Varaždin – Krapina, važnim za povezivanje sjeverozapadnog dijela Hrvatske. Među navedenim ulaganjima nalazi se i projekt povezivanja autoceste A1 preko Pisarovine do mosta na Kupi, kojim se planira unaprijediti cestovna povezanost na tom prometnom pravcu.
Na popisu su i projekti cestovnog povezivanja juga Dalmacije. Riječ je o skupini ulaganja kojima se nastoji poboljšati prometna dostupnost južnog dijela zemlje, posebno na pravcima na kojima postojeća cestovna infrastruktura ne odgovara prometnim potrebama.
Osim velikih cestovnih projekata, financijskim planom obuhvaćena su i ulaganja u investicijsko održavanje i rekonstrukciju državnih cesta. To uključuje nastavak radova na postojećoj cestovnoj mreži, koja uz izgradnju novih prometnica predstavlja važan dio poslovanja Hrvatskih cesta.
Olakšanje za kolone na Krku: HC ulaže preko 2 milijuna eura u rotor između mosta i luke, nije bilo kakav!
Posebno je zanimljivo rješenje kojim će se vozačima iz dva smjera omogućiti prolazak kroz zonu raskrižja bez ulaska u kružni tok.
16:39 3 d 19.11.2026
Za realizaciju kreditnog zaduženja Vlada je usvojila dvije povezane odluke. Prvom je Hrvatskim cestama dana prethodna suglasnost za dugoročno zaduženje, dok se drugom odobrava državno jamstvo u korist davatelja kredita, odnosno HBOR-a. Time država preuzima jamstvenu obvezu za otplatu kredita pod uvjetima utvrđenima pripadajućom dokumentacijom.
U obrazloženju odluke navodi se i da su ispunjeni uvjeti propisani pravilima Europske komisije o pojmu državne potpore, zbog čega ne postoje zapreke za izdavanje jamstva. Hrvatske ceste tako nastavljaju investicijski ciklus započet prethodnih godina, uz financiranje postojećih obveza i novih ulaganja u državnu cestovnu infrastrukturu.
Važno je pritom naglasiti da u dostavljenom materijalu nije navedeno koliko će od 110 milijuna eura biti usmjereno na pojedini projekt, niti koliki će točno iznos biti potrošen na otplatu postojećih kredita. Stoga se navedeni projekti mogu povezati s planom financiranja Hrvatskih cesta, ali ne i s konkretnim pojedinačnim iznosima iz novog zaduženja.
Black Friday na portalu bauštela.hr: Iskoristite 50 % popusta na godišnju pretplatu
Informacije o gradnji, obnovama i propisima na jednom mjestu i to bez oglasa. Pretplatite se u pola cijene do 30. studenog u ponoć.
10:50 2 h 23.11.2026
Evo što vas očekuje u Rovinju idućeg vikenda: Više od 170 brendova namještaja, opremanja i dizajna interijera
Od 27. do 29. studenoga u Staroj tvornici održava se Design District: Sajam za sve hotelijere, investitore, arhitekte i dizajnere interijera.
06:00 1 d 22.11.2026
Provjerite prije zime: Ovo je pet grešaka zbog kojih vaša dizalica topline troši više nego što treba
Pet jednostavnih savjeta za stabilniji rad, nižu potrošnju i dulji vijek sustava. Pogledajte što vrijedi provjeriti već sada.
15:07 6 d 16.11.2026
Razmišljate o gradnji kuće na kredit? Evo što sve trebate znati
Donosimo sve informacije o podizanju kredita za gradnju kuće i kako vam kreditni posrednici mogu pomoći da lakše, brže i jeftinije dođete do kredita.
10:40 21 d 02.11.2026
Pretplata za cijeli tim: Do 30% popusta za više korisnika
Pretplatite kolege u uredu ili svoje zaposlenike i uštedite. Što je više korisnika, popust je veći i doseže do 30% popusta.
15:09 52 d 01.10.2026
Alliance model: HŽ objašnjava kako će graditi prugu i najdulji tunel u Hrvatskoj, rizik je ključan
HŽ otkriva kako će s izvođačima dijeliti rizike i kontrolirati troškove gradnje nizinske pruge prema Rijeci.
09:09 1 d 22.11.2026
Veliki preokret u američkoj energetici: Obnovljivi izvori mogli bi prestići plin već 2027.
Vjetroelektrane i solarni sustavi zajedno su od siječnja do kolovoza osigurali približno 21,1 posto američke proizvodnje električne energije.
09:07 1 d 22.11.2026
Obnova, ali ne potresna: 'Dijeli' se skoro 200 milijuna eura, ovo su ključni kriteriji
Nove mogućnosti za energetsku obnove zgrade na području pet županija, za one koji ispunjavaju kriterije. Važno je da zgrada nema oštećenja iz potresa.
09:02 1 d 22.11.2026
Radovi pred granicom ići će dalje, ali treba mijenjati ključan dokument, evo o čemu je riječ
Jedna od ključnih dionica kod državne granice s BiH uskoro bi se trebala završiti. Prije kraja, traži se izmjena građevinske dozvole, raste iznos.
10:14 2 d 21.11.2026
Hitlerov mit o gradnji autocesta pao u vodu: Do kraja rata izgrađeno samo 17 kilometara
Novo istraživanje otkriva mračnu pozadinu nacističke gradnje autocesta, obilježenu prisilnim radom, propagandom i neispunjenim obećanjima.
10:13 2 d 21.11.2026
Stiglo važno rješenje za novu obilaznicu u Dalmaciji: Rasteretit će zakrčene puteve do Splita
Zapadna obilaznica Sinja sada je jedan korak bliže izvedbi. Posao može krenuti dalje nakon što je utvrđeno da ne predstavlja rizik za okoliš.
10:13 2 d 21.11.2026
Zagreb iz blagajne 'izvlači' još 70 milijuna za nove tramvaje, radit će ih Končar
Zagreb nabavlja još novih vozila za javni prijevoz. Objavili i kad ih se sva može očekivati na gradskim tračnicama. Rok za isporuku nije kratak.
10:11 2 d 21.11.2026
Studenti podstanari, prijavite se za subvenciju: Možete dobiti 630 eura
Prijave za subvenciju za podstanarstvo podnose se isključivo elektroničkim putem, ispunjavanjem web prijave i učitavanjem propisane dokumentacije.
11:13 1 h 23.11.2026
Tisuće djece u Hrvatskoj moglo bi ostati bez nužne pomoći: Više od 21.000 građana diglo glas
Čak 21.004 građana potpisalo je peticiju kojom traže izmjene prostornih uvjeta zbog kojih će privatni logopedi morati zatvoriti svoje ordinacije.
11:07 1 h 23.11.2026
Starije osobe neka cjepiva moraju plaćati: Iz HZJZ-a traže da postanu besplatna
Provjerili smo koja cjepiva struka preporučuje starijim osobama. Iz HZJZ-a su nam objasnili što se plaća te kako se mogu informirati i pripremiti.
12:24 29.816666666667 min 23.11.2026
Umirovljenici o ukidanju poreza: 'Hoće li zbog toga biti jeftiniji kruh, režije i hrana?'
Umirovljenici se, smatra BUZ-ov Špika, trebaju ujediniti u traženju dostojanstvene mirovine. Ukidanje poreza nije dovoljno, a predlažu 200 eura rasta.
11:32 1 h 23.11.2026