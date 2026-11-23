Vlada Republike Hrvatske dala je suglasnost Hrvatskim cestama (HC) za dugoročno kreditno zaduženje u iznosu od 110 milijuna eura, uz državno jamstvo. Novac je namijenjen financiranju projekata i plana poslovanja društva u 2026. godini, uključujući podmirenje postojećih kreditnih obveza i ulaganja u državne ceste diljem Hrvatske. Među projektima koji se navode u obrazloženju odluke nalaze se neke od najvećih cestovnih investicija u državi, od povezivanja Požege s autocestom A3 i izgradnje Podravskog ipsilona do obilaznice Vukovara i cestovnog povezivanja juga Dalmacije.

Riječ je o zaduženju kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak (HBOR), čija je ponuda odabrana nakon prikupljanja ponuda za dugoročni kredit. Ugovorena je fiksna godišnja kamatna stopa od 2,93 posto, uz jednokratnu naknadu od 50.000 eura koja se plaća unaprijed. Državno jamstvo obuhvaća iznos kredita, pripadajuće kamate, naknade i troškove.

Zaduženje od 228 milijuna

Novo kreditno zaduženje dio je šireg financijskog plana Hrvatskih cesta za 2026. godinu, na koji je Hrvatski sabor dao suglasnost 5. prosinca 2025. godine. Tim dokumentom predviđeno je ukupno zaduženje društva u iznosu od 228.500.442 eura, a kredit od 110 milijuna eura predstavlja dio planiranih financijskih sredstava.

Prema obrazloženju Vladine odluke, novac neće biti namijenjen isključivo novim građevinskim radovima. Dio sredstava iskoristit će se za podmirenje obveza po postojećim kreditima Europske investicijske banke, HBOR-a i više komercijalnih banaka. Preostali iznos bit će usmjeren na financiranje obveza povezanih s projektima na državnim cestama diljem Hrvatske.

To znači da se iznos od 110 milijuna eura ne može promatrati kao potpuno novo ulaganje u izgradnju prometnica, već kao financijski instrument kojim Hrvatske ceste osiguravaju sredstva za nastavak poslovanja, otplatu ranijih zaduženja i provedbu investicija.

Veliki cestovni projekti

Među najvažnijim projektima koji se navode u dokumentaciji ističe se izgradnja brze ceste koja će Požegu povezati s autocestom A3. Riječ je o prometnom projektu važnom za povezivanje Požeško-slavonske županije s autocestovnom mrežom, a time i za bolju dostupnost tog dijela Slavonije.

Na popisu je i Podravski ipsilon, odnosno dionice Farkaševac – Bjelovar i Križevci – Koprivnica. Ovi cestovni pravci trebali bi unaprijediti prometnu povezanost sjevernog dijela Hrvatske te omogućiti kvalitetnije cestovne veze između većih regionalnih središta.

Posebno mjesto zauzimaju i ulaganja na istoku države. U planu financiranja navodi se podravska brza cesta na dionici od Nuštra do Vukovara, kao i izgradnja obilaznice Vukovara. Riječ je o projektima kojima se nastoji poboljšati prometna povezanost i smanjiti opterećenje postojećih prometnica. autocesta Požega - Boljare | foto: screen shot you tube

Od Varaždina do Dalmacije

Kreditnim sredstvima planira se podmirivati i dio obveza povezanih s projektom brze ceste Varaždin – Krapina, važnim za povezivanje sjeverozapadnog dijela Hrvatske. Među navedenim ulaganjima nalazi se i projekt povezivanja autoceste A1 preko Pisarovine do mosta na Kupi, kojim se planira unaprijediti cestovna povezanost na tom prometnom pravcu.

Na popisu su i projekti cestovnog povezivanja juga Dalmacije. Riječ je o skupini ulaganja kojima se nastoji poboljšati prometna dostupnost južnog dijela zemlje, posebno na pravcima na kojima postojeća cestovna infrastruktura ne odgovara prometnim potrebama.

Osim velikih cestovnih projekata, financijskim planom obuhvaćena su i ulaganja u investicijsko održavanje i rekonstrukciju državnih cesta. To uključuje nastavak radova na postojećoj cestovnoj mreži, koja uz izgradnju novih prometnica predstavlja važan dio poslovanja Hrvatskih cesta.

Država jamči za kredit

Za realizaciju kreditnog zaduženja Vlada je usvojila dvije povezane odluke. Prvom je Hrvatskim cestama dana prethodna suglasnost za dugoročno zaduženje, dok se drugom odobrava državno jamstvo u korist davatelja kredita, odnosno HBOR-a. Time država preuzima jamstvenu obvezu za otplatu kredita pod uvjetima utvrđenima pripadajućom dokumentacijom.

U obrazloženju odluke navodi se i da su ispunjeni uvjeti propisani pravilima Europske komisije o pojmu državne potpore, zbog čega ne postoje zapreke za izdavanje jamstva. Hrvatske ceste tako nastavljaju investicijski ciklus započet prethodnih godina, uz financiranje postojećih obveza i novih ulaganja u državnu cestovnu infrastrukturu.