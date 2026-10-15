Ovako 200 Kineza probija novi slavonski tunel: Buši se dva metra na dan modernim metodama

Jedno od najzahtjevnijih gradilišta u Hrvatskoj, ono brze ceste Požega (Brestovac) – Staro Petrovo Selo, u punom je pogonu. China Road and Bridge Corporation (CRBC) ovdje gradi brzu cestu koja bi trebala spojiti Požegu izravno na autocestu A3 Zagreb – Lipovac.

Projekt uz konstrukciju klasičnog kolničkog traka od nule uključuje i izgradnju 2 moderna čvorišta, 5 vijadukata, 4 nadvožnjaka, 2 mosta, ali i vrlo zahtjevni tunel ‘Babja gora‘ dužine 1,65 kilometara koji će se konstruirati najmodernijim tehnikama gradnje, a imat će jednu cijev za promet.

Gradilište su obišli potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković i predsjednik Uprave Hrvatskih cesta Ivice Budimir. Kako je rečeno, zbog složenih geoloških uvjeta, brojnih vodotoka i zahtjevnih kosina, na gradilištu se provode opsežne mjere osiguranja terena. Istaknuto je i kako je ugovoreni rok za završetak radova 2029. godina.

Butković: Tehnički i financijski zahtjevan projekt

Ministar Butković istaknuo je kako je riječ o tehnički i financijski zahtjevnom projektu čiji su investitor Hrvatske ceste, a radovi obuhvaćaju izgradnju 16 kilometara trase, uključujući tunel, vijadukte i mostove. Kako je naglasio, riječ je o trenutačno najvećem cestovnom projektu u Hrvatskoj.

- Ova prometnica spaja Požegu i cijelu županiju s mrežom autocesta. Radovi napreduju vrlo dobro, a riječ je o tehnički i financijski vrlo zahtjevnom projektu. Obišli smo tunel, u kojem radovi napreduju zadanom dinamikom, a na trasi se nalazi i pet vijadukata te dva mosta. Vjerujem da će se zadržati ovaj tempo i da će projekt biti završen u ugovorenom roku, poručio je ministar Butković. brza cesta Požega - Staro Petrovo Selo | foto: Požeško-slavonska županija

Budimir: Dva metra dnevno

Na dinamiku radova i tehničke izazove osvrnuo se i predsjednik Uprave Hrvatskih cesta Ivica Budimir, koji je istaknuo zahtjevnost terena, opseg radova te napredak u izgradnji tunela, vijadukata i mostova. Kazao je kako ukupna vrijednost projekta, od čvora na autocesti do postojeće državne ceste, iznosi oko 200 milijuna eura, a na gradilištu su angažirani domaći kooperanti i oko 200 kineskih radnika.

- Tunel je dug 1.600 metara, a zbog vrlo zahtjevnog geološkog materijala trenutačno napredujemo oko dva metra dnevno. To znači da bi probijanje tunela trajalo oko 800 dana kada bismo radove izvodili samo s jedne strane. Planiramo, međutim, započeti iskop i s druge strane tunela, čime bismo vrijeme probijanja skratili na približno godinu i pol dana. Vjerujemo da je to izvedivo unutar ukupnog ugovorenog roka. Istodobno se izvode radovi na velikim vijaduktima i mostovima, gdje su započeli radovi na pilotima, temeljima i stupovima, pojasnio je Budimir. brza cesta Požega - Staro Petrovo Selo | foto: Požeško-slavonska županija

Jedna cijev

Tunel Babja gora gradi se s jednom glavnom cijevi za dvosmjerni promet i manjom servisnom cijevi. Zbog nepovoljnog terena razmak između cijevi na portalima iznosit će 15 do 16 metara, a unutar tunela 40 metara. Glavna cijev imat će svijetli otvor površine 56,17 m², čime će zadovoljiti sigurnosne propise i omogućiti smještaj potrebne opreme i ventilacije.

Poprečni presjek projektiran je za brzinu od 100 km/h, ali će u ovoj fazi promet biti ograničen na 80 km/h. Tunel će imati dva prometna traka širine po 3,25 metara, rubne trakove od 0,35 metara i središnju dvostruku liniju. brza cesta Požega - Staro Petrovo Selo | foto: Požeško-slavonska županija

Poprečni prolazi i razdjelni pojas

Radi sigurnosti korisnika, tunel će imati poprečne prolaze za evakuaciju u servisnu cijev, međusobno raspoređene tako da udaljenost do evakuacijskog prolaza ne prelazi 280 metara. Predviđeni su prolazi za pješake i interventna vozila te spojevi tunelskih cijevi na portalima.

Na oba portala izgradit će se asfaltirani razdjelni pojas i zaustavne površine duljine 50 metara. U sredini tunela nalazit će se dvije zaustavne niše za hitne slučajeve, širine 3 i duljine 40 metara. Uz njih će biti smještene prostorije za elektroopremu, SOS niše i revizijske staze.

Na mjestu zaustavnih niša bit će prolazi za interventna vozila, a između njih i portala dodatni pješački prolazi. Svi poprečni prolazi bit će opremljeni SOS stanicama.

Sustav ventilacije

Tunel Babja gora bit će opremljen sustavom uzdužne reverzibilne ventilacije. U glavnoj cijevi bit će postavljeno ukupno 16 ventilatora raspoređenih u osam baterija, pri čemu svaka sadrži dva ventilatora. Ventilatori će biti ovješeni o strop tunela pomoću konstrukcije od nehrđajućeg čelika.

Sustav je projektiran tako da može funkcionirati i u slučaju uništenja jedne ventilatorske baterije tijekom požara. Za praćenje strujanja zraka ugradit će se četiri senzora brzine i smjera strujanja.

Tijekom evakuacije u servisnoj cijevi održavat će se pretlak kako bi se spriječio prodor dima iz glavne cijevi. U svakom pješačkom poprečnom prolazu bit će ugrađen dodatni ventilator za održavanje potrebnog tlaka. brza cesta Požega - Staro Petrovo Selo | foto: Požeško-slavonska županija

Napredni videonadzor

Tunel će imati napredni sustav videonadzora s fiksnim AID kamerama, pokretnim PTZ kamerama i termalnim kamerama. Fiksne kamere bit će postavljene svakih 70 metara duž tunela radi potpune pokrivenosti prometnice. PTZ kamere nadzirat će pješačke prolaze, servisnu cijev i pristupne ceste, dok će termalne kamere pratiti ulaze u tunel.