Gradilište Ovako 200 Kineza probija novi slavonski tunel: Buši se dva metra na dan modernim metodama

Ovako 200 Kineza probija novi slavonski tunel: Buši se dva metra na dan modernim metodama

Ivana Solar
Ivana Solar baustela.hr

15. listopad 2026.

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Ovako 200 Kineza probija novi slavonski tunel: Buši se dva metra na dan modernim metodama

brza cesta Požega - Staro Petrovo Selo | foto: Požeško-slavonska županija

Na milijunskom gradilištu brze ceste Požega – Staro Petrovo Selo CRBC gradi tunel, po dva moderna čvorišta i mosta, te 5 vijadukata i 4 nadvožnjaka.

Jedno od najzahtjevnijih gradilišta u Hrvatskoj, ono brze ceste Požega (Brestovac) – Staro Petrovo Selo, u punom je pogonu. China Road and Bridge Corporation (CRBC) ovdje gradi brzu cestu koja bi trebala spojiti Požegu izravno na autocestu A3 Zagreb – Lipovac.

Projekt uz konstrukciju klasičnog kolničkog traka od nule uključuje i izgradnju 2 moderna čvorišta, 5 vijadukata, 4 nadvožnjaka, 2 mosta, ali i vrlo zahtjevni tunel ‘Babja gora‘ dužine 1,65 kilometara koji će se konstruirati najmodernijim tehnikama gradnje, a imat će jednu cijev za promet.

Gradilište su obišli potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković i predsjednik Uprave Hrvatskih cesta Ivice Budimir. Kako je rečeno, zbog složenih geoloških uvjeta, brojnih vodotoka i zahtjevnih kosina, na gradilištu se provode opsežne mjere osiguranja terena. Istaknuto je i kako je ugovoreni rok za završetak radova 2029. godina.

Butković: Tehnički i financijski zahtjevan projekt

Ministar Butković istaknuo je kako je riječ o tehnički i financijski zahtjevnom projektu čiji su investitor Hrvatske ceste, a radovi obuhvaćaju izgradnju 16 kilometara trase, uključujući tunel, vijadukte i mostove. Kako je naglasio, riječ je o trenutačno najvećem cestovnom projektu u Hrvatskoj.

- Ova prometnica spaja Požegu i cijelu županiju s mrežom autocesta. Radovi napreduju vrlo dobro, a riječ je o tehnički i financijski vrlo zahtjevnom projektu. Obišli smo tunel, u kojem radovi napreduju zadanom dinamikom, a na trasi se nalazi i pet vijadukata te dva mosta. Vjerujem da će se zadržati ovaj tempo i da će projekt biti završen u ugovorenom roku, poručio je ministar Butković.

brza cesta Požega - Staro Petrovo Selo | foto: Požeško-slavonska županija

Budimir: Dva metra dnevno

Na dinamiku radova i tehničke izazove osvrnuo se i predsjednik Uprave Hrvatskih cesta Ivica Budimir, koji je istaknuo zahtjevnost terena, opseg radova te napredak u izgradnji tunela, vijadukata i mostova. Kazao je kako ukupna vrijednost projekta, od čvora na autocesti do postojeće državne ceste, iznosi oko 200 milijuna eura, a na gradilištu su angažirani domaći kooperanti i oko 200 kineskih radnika.

- Tunel je dug 1.600 metara, a zbog vrlo zahtjevnog geološkog materijala trenutačno napredujemo oko dva metra dnevno. To znači da bi probijanje tunela trajalo oko 800 dana kada bismo radove izvodili samo s jedne strane. Planiramo, međutim, započeti iskop i s druge strane tunela, čime bismo vrijeme probijanja skratili na približno godinu i pol dana. Vjerujemo da je to izvedivo unutar ukupnog ugovorenog roka. Istodobno se izvode radovi na velikim vijaduktima i mostovima, gdje su započeli radovi na pilotima, temeljima i stupovima, pojasnio je Budimir.

brza cesta Požega - Staro Petrovo Selo | foto: Požeško-slavonska županija

Jedna cijev

Tunel Babja gora gradi se s jednom glavnom cijevi za dvosmjerni promet i manjom servisnom cijevi. Zbog nepovoljnog terena razmak između cijevi na portalima iznosit će 15 do 16 metara, a unutar tunela 40 metara. Glavna cijev imat će svijetli otvor površine 56,17 m², čime će zadovoljiti sigurnosne propise i omogućiti smještaj potrebne opreme i ventilacije.

Poprečni presjek projektiran je za brzinu od 100 km/h, ali će u ovoj fazi promet biti ograničen na 80 km/h. Tunel će imati dva prometna traka širine po 3,25 metara, rubne trakove od 0,35 metara i središnju dvostruku liniju.

brza cesta Požega - Staro Petrovo Selo | foto: Požeško-slavonska županija

Poprečni prolazi i razdjelni pojas

Radi sigurnosti korisnika, tunel će imati poprečne prolaze za evakuaciju u servisnu cijev, međusobno raspoređene tako da udaljenost do evakuacijskog prolaza ne prelazi 280 metara. Predviđeni su prolazi za pješake i interventna vozila te spojevi tunelskih cijevi na portalima.

Na oba portala izgradit će se asfaltirani razdjelni pojas i zaustavne površine duljine 50 metara. U sredini tunela nalazit će se dvije zaustavne niše za hitne slučajeve, širine 3 i duljine 40 metara. Uz njih će biti smještene prostorije za elektroopremu, SOS niše i revizijske staze.

Na mjestu zaustavnih niša bit će prolazi za interventna vozila, a između njih i portala dodatni pješački prolazi. Svi poprečni prolazi bit će opremljeni SOS stanicama.

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Sustav ventilacije

Tunel Babja gora bit će opremljen sustavom uzdužne reverzibilne ventilacije. U glavnoj cijevi bit će postavljeno ukupno 16 ventilatora raspoređenih u osam baterija, pri čemu svaka sadrži dva ventilatora. Ventilatori će biti ovješeni o strop tunela pomoću konstrukcije od nehrđajućeg čelika.

Sustav je projektiran tako da može funkcionirati i u slučaju uništenja jedne ventilatorske baterije tijekom požara. Za praćenje strujanja zraka ugradit će se četiri senzora brzine i smjera strujanja.

Tijekom evakuacije u servisnoj cijevi održavat će se pretlak kako bi se spriječio prodor dima iz glavne cijevi. U svakom pješačkom poprečnom prolazu bit će ugrađen dodatni ventilator za održavanje potrebnog tlaka.

brza cesta Požega - Staro Petrovo Selo | foto: Požeško-slavonska županija

Napredni videonadzor

Tunel će imati napredni sustav videonadzora s fiksnim AID kamerama, pokretnim PTZ kamerama i termalnim kamerama. Fiksne kamere bit će postavljene svakih 70 metara duž tunela radi potpune pokrivenosti prometnice. PTZ kamere nadzirat će pješačke prolaze, servisnu cijev i pristupne ceste, dok će termalne kamere pratiti ulaze u tunel.

Kamere će biti postavljene tako da se mogu prilagoditi eventualnoj budućoj izgradnji druge prometne cijevi. Sustav će koristiti umjetnu inteligenciju za automatsko prepoznavanje prometnih incidenata. Moći će otkrivati zaustavljena vozila, vožnju u pogrešnom smjeru, prometne zastoje, promjene brzine, pješake, rasuti teret i dim. Cijeli sustav bit će povezan s nadzornim centrom koji će omogućavati neprekidan nadzor tijekom 24 sata dnevno.

brza cesta Požega - Staro Petrovo Selo | foto: Požeško-slavonska županija
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hrvatske ceste China Road and Bridge Corporation CRBC Tunel Babja gora Požega (Brestovac) – Staro Petrovo Selo