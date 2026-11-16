CRBC Hrvatima poklonio cestu! Kinezi na slavonskom mega gradilištu iznenadili mještane

Da izgradnja velikih infrastrukturnih projekata lokalnom stanovništvu može donijeti i neočekivane benefite, pokazuje primjer iz slavonske općine Staro Petrovo Selo. Kineska kompanija China Road and Bridge Corporation (CRBC), koja ovdje gradi brzu cestu što će povezati požeški kraj s autocestom A3, odlučila je u cijelosti asfaltirati jednu lokalnu prometnicu. Potez je to koji je oduševio predstavnike Općine, odakle je stigla i javna zahvala kineskom građevinskom divu.

Umjesto makadama asfalt

Riječ je o lokalnoj prometnici koja je tijekom izvođenja radova na brzoj cesti služila za potrebe gradilišta. Njome su prometovali građevinska mehanizacija i zaposlenici kineske kompanije. No, umjesto da nakon završetka radova mještanima ostave makadam, Kinezi su odlučili prometnicu u cijelosti asfaltirati.

Iz Općine Staro Petrovo Selo ističu kako će uređena prometnica nakon završetka velikog građevinskog pothvata ostati na raspolaganju lokalnom stanovništvu. Posebno su zahvalili izvođaču na dosadašnjoj korektnoj suradnji i spremnosti da napravi dodatni iskorak za lokalnu zajednicu.

- Tijekom izvođenja radova, lokalna prometnica koja je do sada bila makadamska korištena je za potrebe gradilišta i prometovanja mehanizacije odnosno zaposlenika gradilišta. No, ono što posebno želimo istaknuti jest odluka tvrtke China Road and Bridge Corporation (CRBC) da navedenu prometnicu u cijelosti asfaltira. Na taj način, nakon završetka radova, uređena i asfaltirana prometnica ostaje na raspolaganju lokalnom stanovništvu, čime ova suradnja dobiva i trajnu vrijednost za naše mještane. Ovakav primjer pokazuje koliko kvalitetna suradnja lokalne zajednice i gospodarstva može donijeti konkretne i dugoročne koristi za stanovnike, poručili su na društvenim mrežama iz Općine.

CRBC poklonio cestu | foto: FB Općina Stro Petrovo selo

Posao od 160 milijuna

Podsjetimo, CRBC je s Hrvatskim cestama ugovorio izgradnju 14,75 kilometara brze ceste na dionici od Požeškog Brestovca do čvorišta Godinjak. Riječ je o jednom od najvećih cestovnih gradilišta u Hrvatskoj, na kojemu su radovi započeli u studenom 2025. godine. Ugovoreni rok za njihovo izvođenje iznosi 48 mjeseci.

U srpnju ove godine potpisan je dodatak ugovoru kojim je vrijednost radova povećana na 160,23 milijuna eura bez PDV-a, odnosno 200,29 milijuna eura s PDV-om. Pritom rok za završetak radova nije mijenjan. Kineski građevinari svoj bi posao u Slavoniji trebali završiti do kraja 2029. godine.

Zahtjevni građevinski objekti

Na gradilištu brze ceste angažirano je oko 200 kineskih radnika, ali i domaći kooperanti. Osim izgradnje kolnika, projekt obuhvaća podizanje pet vijadukata, četiri nadvožnjaka, dva mosta i dva čvorišta. Najzahtjevniji pojedinačni objekt na trasi svakako je tunel 'Babja gora' dug 1,65 kilometara.

Tunel će imati jednu glavnu cijev namijenjenu dvosmjernom prometu te manju servisnu cijev. Zbog zahtjevnih geoloških uvjeta iskop je u listopadu napredovao brzinom od približno dva metra dnevno, a planirano je i pokretanje radova s druge strane tunela. Istovremeno se na trasi izvode radovi na pilotima, temeljima i stupovima velikih vijadukata i mostova. CRBC poklonio cestu | foto: FB Općina Stro Petrovo selo

Novi čvor Požega

Uz kinesku kompaniju, na realizaciji velikog prometnog projekta angažirana je i zajednica ponuditelja koju čine Strabag, Osijek-Koteks i Belfry. S Hrvatskim autocestama početkom godine ugovorili su izgradnju završne poddionice vrijedne 17.542.833,61 eura bez PDV-a. Njihov posao obuhvaća izgradnju 1.400 metara spojne prometnice i sedam infrastrukturnih objekata.