Nijemci predstavili novi kran: Diže osam tona, radi na struju i provlači se kroz skučena gradilišta

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15:00 18 d 28.10.2026
15. studeni 2026.
Nova mobilna dizalica podiže osam tona, samostalno postavlja protuutege i omogućuje tiši rad na gradilištima.
Građevinski strojevi sve su moderniji, a uz snagu i nosivost sve važniji postaju jednostavan prijevoz, brzo postavljanje i mogućnost rada u skučenom prostoru. To posebno dolazi do izražaja na gradskim gradilištima, gdje okolne zgrade, uske ulice i postojeća infrastruktura otežavaju pristup i podizanje tereta.
Na takve zahtjeve odgovara nova mobilna građevinska dizalica MK 88-4.2E njemačkog Liebherra. Model kombinira maksimalnu nosivost od osam tona s električnim radom i mogućnošću postavljanja vlastitih protuutega bez pomoćne dizalice. Serijske isporuke planirane su od drugog tromjesečja 2027. godine.
Posao mobilne dizalice počinje prije dolaska na gradilište. Njezinu masu i opterećenje po osovinama treba uskladiti s ograničenjima na cestama kojima će prolaziti, što može utjecati na organizaciju prijevoza.
Novi četveroosovinski model zato u jednoj prijevoznoj konfiguraciji ima osovinsko opterećenje manje od 9,2 tone i ukupnu masu ispod 36,3 tone. Takvo rješenje trebalo bi olakšati prilagodbu različitim cestovnim propisima, posebno na tržištima sa strožim ograničenjima za teška vozila.
Nakon dolaska na lokaciju važna postaje okretnost. Krug okretanja iznosi 11,88 metara, a stražnjim osovinama može se neovisno upravljati. To olakšava manevriranje ondje gdje nema mnogo prostora za prilazak i namještanje vozila u radni položaj.
Jedno od zanimljivijih rješenja odnosi se na protuutege, koji osiguravaju potrebnu ravnotežu tijekom podizanja tereta. Podijeljeni su u više uklonjivih dijelova, čime se omogućuje prilagodba mase dizalice za cestovni prijevoz.
Uz opcijski sustav samostalnog postavljanja, dizalica ih može preuzeti i postaviti bez pomoći drugog krana. Ovisno o položaju vozila kojim su dopremljeni, postupak se obavlja u dva ili tri podizanja. Time se pojednostavljuje priprema za rad i smanjuje potreba za dodatnom opremom na lokaciji.
Maksimalna nosivost iznosi osam tona, ali se raspoloživa nosivost mijenja s udaljenošću tereta. Pri najvećem dosegu od 45 metara dizalica može podići 2.200 kilograma, odnosno 2,2 tone.
Galerija: Vagon od sedam tona pomoću krana letio iznad kolodvora, u njemu će se održavati vjenčanja
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Električni rad još je jedna važna značajka novog modela. Dizalica energiju može dobivati iz gradilišnog priključka ili vanjskog baterijskog sustava, što omogućuje tiši rad.
Standardni priključak od 16 ampera omogućuje korištenje i ondje gdje je raspoloživo napajanje ograničeno. U takvim uvjetima dizalica radi smanjenim brzinama, pa dostupna električna snaga utječe na tempo izvođenja zadataka.
Manja buka posebno je korisna na gradilištima uz stambene zgrade i tijekom noćnih radova. Ako vanjski izvor električne energije nije dostupan, napajanje osigurava dizelski generator, pa se rad može nastaviti i na lokacijama bez odgovarajućeg priključka.
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