Galerija: Ovako je nastajala najviša vjetroturbina na svijetu, dizalica podizala teret težak 375 tona

Spektakularna operacija u cementari: Cijevi duge 38 metara dizali među instalacije, jedan detalj sve je otežao
U njemačkoj cementari izvedena je zahtjevna montaža golemih cijevi, pri kojoj je svaki centimetar bio presudan.
08:20 7 d 18.10.2026
25. listopad 2026.
U Njemačkoj je izgrađena najviša vjetroturbina na svijetu, uz pomoć jedne od najmoćnijih Liebherrovih dizalica.
Vjetroturbine diljem zemaljske kugle postaju sve veće i snažnije, a možda i najbolji primjer toga dolazi iz Njemačke. U saveznoj pokrajini Brandenburg, između Berlina i Dresdena, krajem rujna dovršena je najviša vjetroturbina na svijetu, koja doseže čak 365 metara visine.
Riječ je o prototipu vjetroturbine GICON, koja je toliko visoka da je postala druga najviša građevina u Njemačkoj, odmah nakon poznatog berlinskog televizijskog tornja. Za njezinu izgradnju bila je potrebna jedna od najmoćnijih gusjeničnih dizalica na svijetu, Liebherr LR 11350, kojom je upravljala njemačka tvrtka Schmidbauer. Tijekom radova podizani su golemi čelični segmenti, a najteži među njima imao je čak 375 tona.
Nova vjetroturbina izgrađena je u regiji Lužici, na području postojećeg vjetroparka. Projekt je razvila njemačka inženjerska tvrtka GICON-Großmann Ingenieur Consult iz Dresdena, a riječ je o eksperimentalnom konceptu kojim se nastoji iskoristiti energija vjetra na znatno većim visinama nego kod klasičnih kopnenih vjetroturbina.
Posebnost konstrukcije je veliki čelični rešetkasti toranj, unutar kojeg se nalazi dodatni, teleskopski dio. Nakon što su montirane lopatice rotora, unutarnji toranj podignut je posebnim integriranim sustavom, čime je cijela konstrukcija dosegnula konačnih 365 metara.
Vjetroturbina ima snagu od 3,8 megavata, dok promjer njezina rotora iznosi približno 126 metara. Ideja je jednostavna: na većim visinama vjetrovi su u pravilu snažniji i ujednačeniji, što može omogućiti učinkovitiju proizvodnju električne energije.
Jedan od najvećih izazova projekta bila je montaža goleme čelične konstrukcije. Glavnu ulogu na gradilištu imala je gusjenična dizalica Liebherr LR 11350, koja je na projektu radila od proljeća 2025. godine.
Posebno zahtjevan zadatak bilo je podizanje dijela tornja dimenzija približno 40 puta 40 puta 40 metara. Taj golemi čelični segment imao je ukupnu masu od 375 tona, a dizalica ga je morala postaviti na već izgrađenu konstrukciju visoku 50 metara.Pritom je radila na radijusu od približno 44 metra, a kako bi se s golemim teretom mogla sigurno kretati gradilištem, izgrađena je posebna podloga od čeličnih ploča i iznimno tvrdog tropskog drva bongossi.
Za najveći dio građevinskih radova dizalica je bila opremljena sustavom PowerBoom, koji omogućuje podizanje posebno teških tereta. Dok je toranj dosezao privremenu visinu od približno 160 metara, korišten je krak dug do 84 metra, a ukupna masa balasta na dizalici i njezinoj pomoćnoj platformi dosezala je čak 850 tona.
Spektakularna operacija u cementari: Cijevi duge 38 metara dizali među instalacije, jedan detalj sve je otežao
U njemačkoj cementari izvedena je zahtjevna montaža golemih cijevi, pri kojoj je svaki centimetar bio presudan.
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Nakon dovršetka glavnog dijela čelične konstrukcije uslijedio je novi izazov, postavljanje triju golemih lopatica rotora. Za taj posao bilo je potrebno potpuno promijeniti konfiguraciju dizalice.
Radnici su u samo šest dana preinačili Liebherr LR 11350, zamijenivši sustav PowerBoom rešetkastim glavnim krakom duljine 104 metra. U kombinaciji s dodatnim podesivim krakom duljine 84 metra, dizalica je dosegnula visinu od približno 200 metara.
No, sama visina nije bila najveći problem. Montaža velikih lopatica na oko 170 metara iznad tla zahtijevala je iznimno povoljne vremenske uvjete, odnosno vrlo male brzine vjetra. Zbog toga su radnici nekoliko dana čekali odgovarajući trenutak.
Kada su se uvjeti napokon poklopili, montaža svih triju lopatica završena je u samo 12 sati. Dio radova izvodio se i tijekom noći, što je cijeli građevinski pothvat učinilo još zahtjevnijim.
Liebherrova gusjenična dizalica na ovom je projektu bila angažirana približno 18 mjeseci. Tijekom tog razdoblja sudjelovala je u podizanju čeličnih segmenata, montaži glavne konstrukcije i završnom postavljanju rotora.
Kako je istaknuo rukovatelj dizalicom Fabian Ueck, stroj je tijekom cijelog razdoblja radio pouzdano, bez kvarova. Osim glavne gusjenične dizalice, na gradilištu je korišteno i nekoliko Liebherrovih mobilnih dizalica. One su pomagale pri sastavljanju i postavljanju balasta glavne dizalice, radovima na temeljnoj konstrukciji te predmontaži pojedinih dijelova velikog čeličnog tornja.
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