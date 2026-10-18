Spektakularna operacija u cementari: Cijevi duge 38 metara dizali među instalacije, jedan detalj sve je otežao

Na gradilištima velikih industrijskih postrojenja ponekad nije najveći izazov podignuti težak teret, nego ga precizno smjestiti na predviđeno mjesto. Posebno kada je riječ o desecima tona čelika, visini od nekoliko desetaka metara i prostoru u kojem je svaki centimetar važan. Upravo takav zadatak imali su stručnjaci njemačke tvrtke Wiesbauer, koji su u jednoj cementari morali izvesti iznimno zahtjevnu montažu dviju golemih cijevi.

U glavnoj ulozi našla se mobilna dizalica Liebherr LTM 1650-8.1, nosivosti čak 700 tona. Njezin zadatak bio je podignuti dvije cijevi, svaku tešku 33 tone, i postaviti ih na visinu od 30 metara, među već postojeće industrijske instalacije. Pritom je na pojedinim mjestima ostalo svega nekoliko centimetara slobodnog prostora, zbog čega je cijela operacija zahtijevala iznimnu preciznost.

Velika modernizacija njemačke cementare

Neobična operacija izvedena je u cementari tvrtke Holcim u njemačkom Dotternhausenu, gdje se gradi novo postrojenje za pročišćavanje industrijskih otpadnih plinova. Riječ je o projektu KAREm, čiji je cilj smanjiti emisije štetnih tvari i dodatno unaprijediti energetsku učinkovitost proizvodnje cementa.

Projekt je pokrenut kako bi se emisije iz cementare dodatno smanjile, bez oslanjanja na dosadašnje zakonske iznimke za onečišćujuće tvari koje prirodno potječu iz sirovina. Za razliku od uobičajenih sustava koji za pročišćavanje koriste velike količine dodatne energije, novo postrojenje temelji se na katalitičkim procesima i iskorištavanju otpadne topline iz rotacijske peći.

Dok konvencionalni postupci mogu zahtijevati temperature od približno 850 Celzijevih stupnjeva, novi sustav radi na oko 300 stupnjeva. Takva temperatura već je dostupna zahvaljujući toplini koja nastaje tijekom proizvodnje cementa, što omogućuje smanjenje potrošnje energije.

Kako bi se osigurao prostor za novo postrojenje, prethodno su srušene stare tvorničke građevine koje se više nisu koristile. Dodatni izazov predstavljali su postojeći podrumski prostori, zbog kojih je bilo potrebno izvesti nove potporne stupove. U izgradnju postrojenja uključeno je približno 2.000 tona čelika, a na gradilištu je angažirano više Liebherrovih dizalica nosivosti do 400 tona.

Kranovi na gradilištu u cementari | Foto: Liebherr

Dvije cijevi od 33 tone

Ipak, jedan od najsloženijih zadataka bila je montaža dviju velikih cijevi, dugih do 38 metara i promjera dva metra. Za njihovo podizanje angažirana je dizalica Liebherr LTM 1650-8.1 iz voznog parka tvrtke Wiesbauer, specijalizirane za podizanje teških tereta i industrijske montaže.

Kako je objasnio voditelj projekta David Neher, dizalica je za ovaj zadatak bila opremljena sa 155 tona protuutega i 42-metarskom rešetkastom produžnom granom s promjenjivim nagibom. Takva konfiguracija omogućila je podizanje cijevi teških po 33 tone na visinu od 30 metara, uz horizontalni doseg od 39 metara.

Međutim, sama masa tereta nije predstavljala najveći problem. Cijevi su morale biti postavljene između postojećih instalacija, pri čemu je operater morao voditi računa o svakom pomaku tereta.

Dodatan izazov predstavljala je ugradnja druge cijevi, koja se postavljala paralelno s prvom. Tijekom podizanja i pozicioniranja trebalo je izbjeći svaki kontakt s već montiranim elementom, a posao je dodatno otežavao vjetar. Kranovi na gradilištu u cementari | Foto: Liebherr

Zašto su cijevi toliko velike?

Osim što su predstavljale velik montažni izazov, dimenzije novih cjevovoda imaju važnu ulogu u energetskoj učinkovitosti cijelog postrojenja. Kako je objasnio Michael Obermailänder, voditelj projekta u Holcimu, veći promjer cijevi omogućuje manji otpor strujanju plinova. Time se smanjuje količina energije potrebna za njihov transport kroz sustav.

Nova tehnologija temelji se na selektivnoj katalitičkoj redukciji, kojom se smanjuju emisije dušikovih oksida. Istodobno se katalitičkim postupcima obrađuju hlapivi organski spojevi i ugljikov monoksid.

Važna prednost cijelog sustava jest korištenje topline koja već nastaje tijekom proizvodnog procesa. Zahvaljujući tome, za katalitičko pročišćavanje nisu potrebna dodatna vanjska goriva, čime se izbjegavaju i pripadajuće emisije ugljikova dioksida. Istodobno se smanjuje potreba za rashladnom vodom, a dostupna energija koristi se i za proizvodnju električne energije te opskrbu okolnih naselja toplinskom energijom. Kranovi na gradilištu u cementari | Foto: Liebherr

Liebherr od 700 tona odradio ključan dio posla

Ugradnjom dviju golemih cijevi napravljen je važan korak prema dovršetku novog sustava pročišćavanja plinova. Iako je riječ o samo jednom dijelu opsežnog industrijskog projekta, upravo je ta operacija pokazala koliko složeni mogu biti radovi na modernizaciji postojećih proizvodnih pogona.

Inače, Wiesbauer je njemačka tvrtka sa sjedištem u Bietigheim-Bissingenu, koja zapošljava približno 180 radnika i raspolaže flotom od oko 100 mobilnih i gusjeničnih dizalica, uključujući strojeve nosivosti do 1.000 tona.

Osim podizanja teških tereta, tvrtka se bavi specijalnim transportom, industrijskom montažom i inženjerskim poslovima. Većinu njezine flote čine upravo Liebherrove dizalice, a ovaj zahvat u cementari Holcim još je jedan primjer koliko su preciznost i iskustvo operatera važni pri najzahtjevnijim industrijskim montažama.