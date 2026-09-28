Ovaj bagerov ‘rođak’ visok je manje od 2,5 metra: Ima pet trikova za rad gdje veliki strojevi zapinju

Kompaktni Liebherrovi utovarivači donose rješenja za skučen prostor, brzu izmjenu alata i tiši rad na gradilištu.

Veliki strojevi nisu uvijek i najbolje rješenje za svaki posao. Kod uređenja parkova, okućnica i javnih površina često se radi između stabala, rubnjaka, dječjih igrališta, postojećih zgrada i drugih prepreka, gdje nekoliko desetaka centimetara može odlučiti može li stroj uopće pristupiti radnom prostoru.

Upravo je takvim gradilištima Liebherr posvetio pregled svojih manjih utovarivača na kotačima. Proizvođač je izdvojio pet karakteristika koje bi trebale olakšati posao u hortikulturi i krajobraznom uređenju, kompaktnu konstrukciju, posebni sustav upravljanja, brzu izmjenu priključaka, teleskopsku ruku i električni pogon.

Manji od 2,5 metara

Prvi problem na skučenom gradilištu često se pojavi prije nego što radovi uopće počnu - stroj jednostavno mora moći doći do mjesta rada. Liebherrovi kompaktni utovarivači L 504 i L 506 zato imaju ukupnu visinu manju od 2,5 metara.

Osim jednostavnijeg prijevoza, takve dimenzije omogućuju prolazak ispod nižih prolaza i rad na lokacijama na kojima bi veći utovarivači brzo postali nepraktični. Kao primjere proizvođač navodi parkove, stambena područja i druge prostorno ograničene lokacije.

Kompaktna izvedba kod ovakvih strojeva nije samo pitanje prolaska kroz uski otvor. Manji radijus kretanja znači i manje prostora potrebnog za okretanje, utovar ili premještanje materijala. Liebherr, L504| Foto: Liebherr

Kotači se ne okreću kao kod klasičnog stroja

Još zanimljivije rješenje nalazi se na modelima L 507 i L 509 Stereo. Oni kombiniraju zglobno upravljanje strojem s upravljivom stražnjom osovinom.

Takav sustav Liebherr naziva stereo upravljanjem, a njegova glavna prednost je izrazito dobra pokretljivost na malom prostoru. Stroj tako može preciznije manevrirati između stabala, cvjetnih gredica, sprava na igralištima i drugih prepreka koje se ne mogu jednostavno ukloniti s gradilišta.

Posebno je zanimljivo da stereoutovarivači koriste kut zgloba od 30 stupnjeva, što prema proizvođaču omogućuje kombiniranje okretnosti s većom stabilnošću i nosivošću.

L507| Foto: Liebherr

Jednim strojem od lopate do čistilice

Na uređenju okoliša isti stroj tijekom jednog dana može obavljati potpuno različite zadatke. U jednom trenutku prebacuje zemlju, zatim prevozi materijal vilicama, a nekoliko sati poslije čisti površinu.

Zato je jedna od istaknutih značajki potpuno automatski sustav brze izmjene priključaka. Hidraulički priključci, poput lopate, vilica ili čistilice, mogu se zamijeniti izravno iz kabine, bez potrebe da operater svaki put izlazi iz stroja.

Ideja je jednostavna, smanjiti vrijeme tijekom kojeg stroj stoji i omogućiti da jedan utovarivač preuzme više različitih poslova na istom gradilištu. Liebherr utovarivači | Foto: Liebherr

Utovarivač koji se pretvara u svojevrsni teleskopski stroj

Ponekad problem nije širina radnog prostora, nego visina. Za takve situacije Liebherr nudi L 509 Tele, utovarivač s teleskopskom podiznom rukom. Produžavanjem ruke dobiva se veća visina dizanja, ali i dodatni horizontalni doseg. Materijal se tako može prebaciti preko prepreke ili položiti na mjesto kojem standardna ruka utovarivača ne bi mogla pristupiti.

Liebherr ga opisuje kao svojevrsnu kombinaciju klasičnog utovarivača na kotačima i teleskopskog utovarivača - zadržava mogućnost brzog rukovanja materijalom, ali dobiva dodatni doseg druge vrste stroja. L507 TELE| Foto: Liebherr

A postoji i potpuno električna verzija

Peti detalj posebno je zanimljiv za radove u gradovima i stambenim četvrtima. Model L 507 E koristi baterijsko-električni pogon, što znači da tijekom rada nema lokalnih ispušnih emisija, a stroj je i znatno tiši od izvedbe s konvencionalnim motorom.

Upravo ga zato proizvođač vidi kao rješenje za centre gradova, stambene zone i druga mjesta na kojima buka i emisije mogu biti važan problem. Istodobno zadržava konstrukciju i sustav upravljanja Liebherrovih Stereo utovarivača.