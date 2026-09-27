Thorov stroj stigao na gradilište: Moćna bušilica probija bazalt za stotine temeljnih pilota

Na velikom željezničkom projektu u Meksiku radi stroj koji se teško može zamijeniti s bilo kojim drugim na gradilištu. Liebherrova bušilica LB 25 dobila je vikinški izgled i ime Mjölnir, po Thorovu legendarnom čekiću, a iza atraktivnog dizajna krije se ozbiljan zadatak - probijanje iznimno tvrdog bazalta i izvedba stotina dubokih temelja za novu prugu između međunarodne zračne luke Felipe Ángeles i Pachuce.

Nova željeznička veza duga oko 65 kilometara dio je velikog meksičkog programa širenja željezničke infrastrukture. Cilj projekta AIFA-Pachuca je bolje povezati međunarodnu zračnu luku s ostatkom željezničke mreže i ubrzati putovanje prema glavnim urbanim središtima. Meksiko pritom planira izgradnju nekoliko tisuća kilometara novih pruga kojima bi se veliki gradovi učinkovitije povezali, a upravo je ovaj projekt jedan od važnijih dijelova tog plana.

Bušilica nazvana po Thorovu čekiću

Za duboko temeljenje na projektu zadužena je meksička tvrtka Grupo Olsa, koja mora izvesti ukupno 827 temeljnih pilota. Na gradilištu radi nekoliko Liebherrovih strojeva, među njima modeli LB 24 i LB 28, ali najviše pažnje privlači novi LB 25.

Njegovo nadgrađe ukrašeno je velikim vikinškim motivom, dok je na rotacijskom pogonu ispisano ime Mjölnir. Ideja je potekla od direktorice tvrtke Grupo Olsa Olge Sánchez. Tijekom putovanja Europom upoznala se s vikinškom kulturom, a snaga i neustrašivost koje je povezala s Vikinzima poslužile su kao inspiracija za izgled novog stroja. Liebherr ga opisuje kao najmoćniju bušilicu te veličine u floti meksičke tvrtke.

Stroj kao Thorov čekić | Foto: Liebherr

Piloti idu čak 33 metra u dubinu

Atraktivan izgled ipak je tek sporedna priča. LB 25 na ovom gradilištu radi Kelly metodom bušenja i izvodi pilote duboke do 33 metra, promjera od 1,2 do 1,5 metara.

Stroj raspolaže maksimalnim okretnim momentom od 252 kilonjutonmetra, što se pokazalo posebno važnim zbog geoloških uvjeta na trasi. Na dubinama između osam i 20 metara nalazi se vrlo tvrd sloj bazalta koji predstavlja ozbiljan izazov i za samu bušilicu i za alat kojim se stijena probija. Kombinacija snažnog stroja, odgovarajuće tehnologije i iskusne ekipe omogućila je da radovi unatoč zahtjevnom tlu napreduju prema planu.

Kroz bazalt za novu željezničku vezu

Duboko temeljenje na projektu započelo je još u listopadu 2025. godine, a Grupo Olsa prema sadašnjem planu posao s Mjölnirom treba završiti u prosincu 2026. godine.

Nova pruga trebala bi znatno poboljšati pristup zračnoj luci Felipe Ángeles i skratiti ukupno vrijeme putovanja, posebno putnicima koji kombiniraju željeznički i zračni promet. Projekt je istodobno dio šire modernizacije putničkog željezničkog sustava u zemlji. Stroj kao Thorov čekić | Foto: Liebherr

Vikinški motiv usred Meksika

U zemlji snažno obilježenoj aztečkom i majanskom kulturnom baštinom, vikinški motiv na golemom građevinskom stroju možda djeluje neočekivano. Upravo je to, međutim, bila namjera Grupo Olse - napraviti stroj koji će se vizualno izdvojiti, ali i simbolizirati snagu potrebnu za jednu od najzahtjevnijih faza gradnje.

Tako je Thorov Mjölnir, barem u građevinskoj verziji, završio tisućama kilometara daleko od Skandinavije. Umjesto mitskih neprijatelja, njegov je protivnik tvrdi meksički bazalt, a cilj nije rušenje, nego stvaranje temelja za novu željezničku infrastrukturu.