Galerija: Vagon od sedam tona pomoću krana letio iznad kolodvora, u njemu će se održavati vjenčanja

Povijesni vagon viseće željeznice u njemačkom Wuppertalu dobio je novu lokaciju, a uskoro bi trebao dobiti i novu namjenu. Tvrtka Franz Bracht Kran-Vermietung postavila ga je kod glavnog gradskog kolodvora uz pomoć Liebherrove mobilne dizalice LTM 1450-8.1, nosivosti 450 tona. Kako kažu iz Liebherra, zbog skučenog prostora zahvat je zahtijevao precizno planiranje i prilagodbu položaja dizalice.

Sedam tona tereta iznad kolodvora

U središtu ovog nesvakidašnjeg pothvata bio je vagon broj 76, proizveden 1950. godine. Zajedno s opremom za podizanje težio je približno sedam tona, a na predviđenu lokaciju postavila ga je Brachtova dizalica. U zahvatu je sudjelovala i manja Liebherrova mobilna dizalica LTM 1090-4.2 tvrtke Wilden iz Wuppertala, koja je služila kao pomoćna dizalica.

Najveći izazov predstavljalo je pozicioniranje glavnog stroja. Dizalica se mogla postaviti samo na uskoj pristupnoj prometnici uz kolodvor. Neposredno ispred prostora izvođenja radova nalaze se podzemni trgovački prostor i garaža, a prema planu zahvata preko tog dijela smjela su prometovati samo vozila mase do osam tona.

Povijesni vagon u Njemačkoj | Foto: Liebherr

Dizalica prilagođena skučenom prostoru

Kako bi se prilagodila uvjetima na lokaciji, ekipa je dizalicu postavila s potpornim nogama razmaknutima na širinu od 7,95 metara. Sustav VarioBallast, sa 134 tone protuutega, podešen je na radijus od pet metara.

Teleskopska grana bila je izvučena na 31 metar, a na nju je postavljena dodatna rešetkasta grana promjenjivog nagiba duga 56 metara. Najveći radni doseg tijekom zahvata iznosio je 65 metara. Kombinacija sustava VarioBase i VarioBallast omogućila je prilagodbu oslanjanja i položaja protuutega raspoloživom prostoru te sigurno podizanje vagona, navodi proizvođač.

Povijesni vagon u Njemačkoj | Foto: Liebherr

Vagon pronašao preko oglasnika

Za povratak vagona u Wuppertal zaslužan je Markus Bürger, novi vlasnik glavnog kolodvora. Rashodovano vozilo pronašao je na internetskom oglasniku i kupio ga za svoj projekt.

Riječ je o vagonu serije 50 iz 1950. godine. Premda izgledom podsjeća na poznati wuppertalski „Kaiserwagen” iz 1901., ne pripada istoj seriji.

Nakon završetka redovitog prometovanja nekoliko je puta mijenjao lokaciju. Najprije je prodan restoranu u Düsseldorfu, zatim je premješten u Siegen, a potom u Witten, gdje je bio uskladišten do prijevoza u Wuppertal. Povijesni vagon u Njemačkoj | Foto: Liebherr

Povratak uoči velike obljetnice

Bracht je u kolovozu 2026. ukrcao vagon na niskopodnu prikolicu prijevoznika Kahl Schwerlast. Dan poslije njegov dolazak kod glavnog kolodvora pratili su brojni znatiželjnici.

Dizalicom je podignut i postavljen 1. rujna, dok je 18. rujna dovučen na konačnu poziciju. Tako je zauzeo svoje mjesto uoči proslave 125. obljetnice wuppertalske viseće željeznice, održane 19. rujna. Iako obnova tada još nije bila dovršena, povijesni vagon već je privlačio pozornost posjetitelja.

U obnovljenom vagonu u budućnosti bi se, među ostalim, trebali održavati građanski obredi vjenčanja. Prostor će se moći unajmiti i za različita događanja. Nekadašnje prijevozno sredstvo tako će ostati sačuvano kao dio prometne povijesti Wuppertala, uz novu ulogu na prostoru glavnog kolodvora.