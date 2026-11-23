Američki milijarder Palmer Luckey, osnivač tehnološke tvrtke Oculus i suosnivač obrambene kompanije Anduril, otkrio je detalje neobičnog projekta koji razvija već više od desetljeća. Riječ je o SLAB konceptu, golemom plutajućem industrijskom kompleksu koji bi trebao objediniti tvornice, istraživačke laboratorije i različita industrijska postrojenja.

No, ono što ovaj projekt izdvaja od drugih ambicioznih građevinskih pothvata jest planirani vijek trajanja od čak 1.000 godina. Uz to, investitor tvrdi da bi poslovanje na takvoj platformi moglo biti jeftinije nego na kopnu, a jedan od ciljeva je i izbjegavanje dijela američkih državnih i lokalnih regulatornih ograničenja.

Projekt je javnosti predstavljen prošli tjedan, kada je Luckey na društvenoj mreži X objavio vizualizaciju goleme platforme koja nalikuje umjetnom otoku. Na njoj su prikazane višekatne zgrade, industrijski pogoni i infrastruktura, a cijeli kompleks uzdiže se iznad morske površine. Ipak, riječ je o konceptualnom prikazu, a ne o fotografiji stvarnog gradilišta.

Industrijski grad na moru

Kako objašnjava Luckey u svojoj objavi, SLAB je zamišljen kao svojevrsno plutajuće industrijsko središte u kojemu bi se odvijale djelatnosti za koje je na kopnu potrebna skupa infrastruktura, ali i zadovoljavanje brojnih regulatornih uvjeta. Među planiranim sadržajima spominju se pogoni za preradu metala, rafinerije nafte, kemijska industrija, postrojenja za desalinizaciju morske vode te objekti namijenjeni medicinskim istraživanjima i liječenju.

Projekt se temelji na konceptu poznatom kao seasteading, odnosno razvoju trajnih ili dugoročnih naselja i gospodarskih kompleksa na moru. Takve strukture zamišljene su kao alternativa klasičnim gradovima i industrijskim zonama na kopnu, a njihovi zagovornici često ističu mogućnost uspostavljanja drukčijih modela upravljanja i poslovanja.

SLAB bi se, međutim, trebao razlikovati od uobičajenih ideja plutajućih naselja. Njegova primarna svrha nije turizam ili stanovanje, nego stvaranje velikog industrijskog prostora namijenjenog američkim tvrtkama. Luckey smatra da bi takav kompleks mogao postati svojevrsna alternativa industrijskim zonama na kopnu.

Selling Oculus to Facebook in 2014 gave me money for helicopter flight lessons and developing a seastead called SLAB with a 1,000 year design life. The goal was to be cheaper than land and absent state/local laws that cripple critical American industries like metal processing, medical research/treatment, desalination, oil refining, chemical engineering, and more. Me and a few close friends cashed it up at a $1B valuation back in 2017, and while it still has a long way to go, there has been significant progress towards my goal of reviving manifest destiny and westward expansion. At a time when most of the seasteading community wanted to escape the US and smoke pot, this was the one project explicitly designed to make America stronger, a relief valve for ill considered or outdated rules and regulations. I am only talking about it now because a few media outlets got wind of me and some friends topping up the coffers and plan on calling SLAB my new floating AI datacenter project. It is way cooler than that, way older than that, and I hate looking like a hype-chasing consensus loser, so now you have to read this tweet. — Palmer Luckey (@PalmerLuckey) November 18, 2026

Trajnost od tisuću godina

Jedna od najzanimljivijih značajki projekta svakako je najavljeni projektirani vijek trajanja od 1.000 godina. Takva ambicija otvara niz građevinskih i inženjerskih pitanja, osobito kada je riječ o dugotrajnoj izloženosti konstrukcije morskoj vodi, koroziji i zahtjevnim vremenskim uvjetima.

Za ostvarenje takvog cilja trebalo bi riješiti pitanja trajnosti konstrukcijskih materijala, zaštite ugrađene opreme i kontinuiranog održavanja. Poseban izazov predstavljala bi i organizacija opskrbe velikog industrijskog kompleksa koji bi se nalazio izvan kopnenih prometnih i komunalnih mreža. Uz to, rad industrijskih postrojenja na moru zahtijevao bi odgovarajuća rješenja za opskrbu energijom, vodom i sirovinama te zbrinjavanje otpada.

Ipak, Luckey zasad nije objavio tehničku dokumentaciju iz koje bi bilo moguće utvrditi kako namjerava ostvariti tako dug životni vijek. Nisu poznate ni dimenzije platforme, konstrukcijski sustav, predviđeni materijali ni način njezina eventualnog povezivanja s morskim dnom. Zbog toga se tvrdnja o tisućugodišnjoj trajnosti zasad može promatrati isključivo kao projektni cilj, a ne kao tehnički potvrđena karakteristika buduće građevine.

Milijarda dolara

Priča o SLAB-u započela je još 2014. godine, nakon što je Facebook dogovorio preuzimanje Oculusa, tvrtke koju je osnovao Palmer Luckey. Kako stoji u službenom priopćenju Facebooka od 25. ožujka 2014., vrijednost transakcije iznosila je približno dvije milijarde dolara. Ugovor je uključivao 400 milijuna dolara u gotovini i 1,6 milijardi dolara u dionicama, uz mogućnost dodatnih isplata ovisno o ostvarenim rezultatima.

Luckey tvrdi da mu je upravo novac od prodaje Oculusa omogućio razvoj ideje plutajuće platforme. Kako je objasnio u svojoj objavi, projekt je 2017. godine financijski podržao zajedno s nekoliko bliskih prijatelja, pri čemu je njegova tadašnja procijenjena vrijednost iznosila milijardu dolara.

To, međutim, ne znači da je toliko novca uloženo u izgradnju niti da je riječ o potvrđenoj vrijednosti građevinskih radova. Javnosti nisu predstavljeni detalji o ukupnim ulaganjima, financijskoj konstrukciji ni budućim troškovima gradnje. Sam Luckey priznaje da je do realizacije još dug put, iako tvrdi da je u razvoju projekta ostvaren značajan napredak.

Grad izvan zakona?

Osim građevinskih izazova, projekt otvara i pitanje pravnog statusa plutajućih industrijskih kompleksa. Luckey otvoreno ističe kako mu je jedan od ciljeva omogućiti američkim industrijama poslovanje uz manje državnih i lokalnih regulatornih ograničenja. Smatra da dio postojećih propisa otežava razvoj industrije, posebno u područjima proizvodnje, energetike i medicinskih istraživanja.

No, pitanje nadležnosti na otvorenom moru znatno je složenije. Kako objašnjava američka Nacionalna uprava za oceane i atmosferu (NOAA), teritorijalno more SAD-a proteže se do 12 nautičkih milja od polaznih crta obale. Istodobno, granica nadležnosti pojedinih saveznih država nad obalnim vodama u pravilu se nalazi na tri nautičke milje, uz određene iznimke.

Prema podacima NOAA-e, američki isključivi gospodarski pojas proteže se do 200 nautičkih milja, a unutar njega SAD ima određene nadležnosti povezane s umjetnim otocima, instalacijama i drugim konstrukcijama. To znači da udaljavanje industrijske platforme od obale ne bi automatski omogućilo poslovanje bez američkih propisa.

Slično proizlazi i iz Konvencije Ujedinjenih naroda o pravu mora, koja uređuje pravni status teritorijalnog mora i ovlasti obalnih država. Konkretne obveze SLAB-a ovisile bi o lokaciji, načinu izvedbe i pravnom statusu konstrukcije. Bez tih podataka nije moguće utvrditi kojim bi propisima budući kompleks podlijegao.

Gradilište još nepoznato

Iako je SLAB privukao veliku pozornost javnosti, ključni građevinski detalji projekta još nisu objavljeni. Nije poznato gdje bi se platforma trebala nalaziti, koliku bi površinu zauzimala ni kada bi mogli započeti radovi. Također nisu predstavljeni izvođači, projektantski tim ni službeni rokovi realizacije.

Kako prenosi Engadget, Luckey je odlučio javno progovoriti o projektu nakon što je doznao da novinari pripremaju priču o njegovu navodnom plutajućem podatkovnom centru za umjetnu inteligenciju. Takav opis odbacio je kao nepotpun, naglašavajući da je SLAB znatno stariji i ambiciozniji pothvat.

Za sada je, dakle, riječ o privatno razvijanom konceptu s iznimno velikim industrijskim i građevinskim ambicijama, ali bez javno potvrđenog početka gradnje. Vizualizacija golemog kompleksa usred oceana pokazuje kako bi SLAB mogao izgledati, no tek objava projektne dokumentacije i konkretnih građevinskih planova pokazat će koliko je Luckeyjeva ideja blizu realizacije.