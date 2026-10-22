Kazalište u srcu Silicijske doline kakvo još niste vidjeli! Umjesto pozornice golema Zemlja

Arhitektonsko čudo pod kupolom: Svaka soba je kapsula koja lebdi, a sve se 'vrti' oko geometrije zlatnog reza
U građevini je Alessandro Longo spojio drvenu konstrukciju, futurističku kupolu i geometriju inspiriranu prirodom.
16:11 3 d 19.10.2026
22. listopad 2026.
U srcu Silicijske doline zamišljeno je neobično kazalište u kojem posjetitelji stvaraju prizore budućnosti. Glavna atrakcija je lebdeći planet Zemlja.
Kazališta su oduvijek bila mjesta na kojima se publika okuplja kako bi promatrala predstavu. No, što kada bi gledatelji postali izvođači, a pozornicu zamijenio golemi planet koji se neprestano mijenja? Upravo takvu ideju donosi Earth Theater, arhitektonski projekt studija AZ zamišljen za središte američkog San Josea, neposredno uz Muzej umjetnosti San Jose.
U gradu koji se nalazi u srcu Silicijske doline, svjetskog središta tehnoloških inovacija, predložena je kulturna građevina posvećena umjetnoj inteligenciji. No, umjesto klasične izložbe o tehnologiji, posjetitelji bi vlastitim idejama oblikovali prizore budućnosti. Središte cijelog projekta čini golema viseća sfera koja predstavlja Zemlju, dok se oko nje proteže spiralna rampa.
Earth Theater pritom nije zamišljen samo kao atraktivna građevina. Njegov je cilj pokazati kako umjetna inteligencija utječe na okoliš, društvo i svakodnevni život. Arhitektura tako postaje sredstvo za otkrivanje sustava koji su inače skriveni od javnosti.
Svakako treba reći i da je prijekt već dobio priznanje struke našavši se među finalistima Svjetskog festivala arhitekture (World Architecture Festival – WAF) u kategoriji 'Buduće zgrade: kultura'.
Arhitektonsko čudo pod kupolom: Svaka soba je kapsula koja lebdi, a sve se 'vrti' oko geometrije zlatnog reza
U građevini je Alessandro Longo spojio drvenu konstrukciju, futurističku kupolu i geometriju inspiriranu prirodom.
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Najneobičniji element projekta svakako je velika sfera smještena u središtu građevine. Njezina površina služi kao projekcijsko platno na kojem se prikazuju različiti scenariji budućnosti. Umjesto unaprijed pripremljene predstave, sadržaj nastaje zahvaljujući posjetiteljima i umjetnoj inteligenciji.
Posjetitelji na posebnim stanicama unose tekstualne upite o tome kako zamišljaju budući svijet. Njihove ideje mogu se odnositi na ekologiju, razvoj gradova, infrastrukturu ili promjene na planetu. Pritom scenariji mogu biti optimistični, ali i izrazito pesimistični.
Umjetna inteligencija prikuplja te prijedloge i pretvara ih u vizualne prikaze na površini sfere. Kako posjetitelji unose nove ideje, projekcije se mijenjaju u stvarnom vremenu. Tako nastaje svojevrsna zajednička slika budućnosti, oblikovana željama, strahovima i očekivanjima publike.
Jednako važan dio arhitektonskog rješenja čini kontinuirana spiralna rampa. Ona se proteže oko goleme sfere i kroz nju, omogućujući posjetiteljima da projekcije promatraju iz različitih perspektiva. Kretanje kroz građevinu pritom postaje dio samog doživljaja.
Za razliku od tradicionalnog kazališta, ovdje nema jasne podjele između pozornice i gledališta. Posjetitelji istodobno promatraju sadržaj i sudjeluju u njegovu stvaranju. Njihove odluke mijenjaju ono što vide svi ostali.
Takav pristup preispituje klasičnu organizaciju kazališnog prostora. Uobičajena podjela na javne dijelove, pozornicu i prostore iza kulisa zamijenjena je povezanom prostornom cjelinom. Umjesto pasivnog gledanja predstave, naglasak je na zajedničkom sudjelovanju.
Spiralna rampa organizirana je kroz četiri tematske razine. Prva, Eco Realms, posvećena je ekološkim sustavima, dok Urban Visions istražuje moguće scenarije razvoja gradova. Tech Horizons usmjerena je na tehnološku budućnost, a Atmospheric Edge na atmosferu i planetarne procese.
Svaka razina posjetiteljima omogućuje drukčiji pogled na odnos čovjeka, tehnologije i okoliša. Prostor se pritom izmjenjuje između svijetlih javnih zona i tamnijih dijelova namijenjenih promišljanju. Upravo se u tim tamnijim zonama nalaze stanice za unos novih upita.
Takav raspored nije slučajan. Posjetitelji najprije zamišljaju određenu budućnost, a zatim promatraju njezine moguće posljedice na golemoj projekcijskoj sferi. Arhitektura tako povezuje njihove odluke s vizualnim prikazima svijeta koji stvaraju.
Posebnost projekta nije samo u projekcijama, nego i u načinu na koji se prikazuje sama građevina. Konstrukcijski, strojarski i tehnološki sustavi, koji su u kulturnim ustanovama obično skriveni, ovdje postaju vidljivi. Posjetitelji se tako susreću s infrastrukturom koja omogućuje funkcioniranje prostora.
Takvo rješenje povezano je s glavnom idejom Earth Theatera. Naime, brojni sustavi koji oblikuju suvremeni život ostaju izvan pogleda javnosti. To uključuje podatkovnu infrastrukturu, tehnološke procese i iskorištavanje prirodnih resursa.
Projekt zato nastoji pokazati da umjetna inteligencija nije samo digitalni alat na zaslonu računala. Iza nje stoje fizička infrastruktura, potrošnja resursa i društvene posljedice. Otkrivanjem tih sustava arhitektura postaje dio šire rasprave o odgovornosti tehnološkog razvoja.
Earth Theater zamišljen je kao novi oblik javnog prostora u kojem se susreću arhitektura, umjetnost i tehnologija. Njegova posebnost nije samo u neobičnoj prostornoj organizaciji, nego i u aktivnoj ulozi posjetitelja. Oni nisu tek promatrači, nego sudionici koji oblikuju sadržaj cijele građevine.
Dok se kreću spiralnom rampom, njihove se uloge neprestano mijenjaju. U jednom trenutku promatraju projekcije, a već u sljedećem vlastitim upitima utječu na njihov izgled. Time se briše granica između izvođača i publike, ali i između odluke i njezine posljedice.
Projekt u konačnici otvara pitanje kakvu budućnost čovječanstvo želi stvoriti uz pomoć umjetne inteligencije. Tehnologija može pridonijeti razvoju društva i zaštiti planeta, ali može imati i suprotne učinke. Earth Theater tu dvojnost pretvara u arhitektonsko iskustvo u kojem budućnost ne oblikuje samo tehnologija, nego i zajedničke odluke ljudi.
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