Arhitektonsko čudo pod kupolom: Svaka soba je kapsula koja lebdi, a sve se 'vrti' oko geometrije zlatnog reza

Na brežuljcima Canterburyja, u engleskoj grofoviji Kent, planirana je izgradnja neobičnog wellness kompleksa koji bi mogao ponuditi potpuno drukčiji pogled na arhitekturu namijenjenu odmoru i oporavku. Umjesto klasičnog hotela, projekt predviđa građevinu od masivnog drva smještenu ispod velike prozirne kupole, s deset spavaćih soba koje se poput pupoljaka biljke spiralno uzdižu oko središnjeg stubišta.

Projekt nazvan Sacred Space Healing Retreat Centre, iza kojeg stoji arhitekt Alessandro Longo, našao se među finalistima Svjetskog festivala arhitekture (World Architecture Festival – WAF) u kategoriji 'Buduće zgrade: zdravlja'. Struka ističe kako posebnost projekta leži u pokušaju povezivanja održive gradnje, prirodnih procesa i arhitektonskih načela koja prostor promatraju kao aktivnog sudionika ljudskog oporavka.

Spavaće sobe poput pupoljaka

U središtu kompleksa nalazi se velika kupola izrađena od ETFE membrane, laganog i prozirnog materijala koji se sve češće primjenjuje u suvremenoj arhitekturi. Njezina je zadaća stvoriti zaštićenu mikroklimu unutar koje će biti smještena glavna drvena konstrukcija s prostorima za boravak, odmor i različite terapijske aktivnosti.

Jedna od najzanimljivijih značajki projekta svakako je raspored spavaćih soba. Umjesto klasičnih hotelskih hodnika i pravilno nanizanih prostorija, arhitekt je osmislio modularno spiralno stubište oko kojeg se na različitim visinama raspoređuje deset zasebnih smještajnih jedinica.

Njihov oblik podsjeća na čahure ili pupoljke koji izrastaju iz središnje stabljike. Takva organizacija nije samo estetski odabir. Raspored prostorija osmišljen je kako bi svaka jedinica dobila što više prirodnog dnevnog svjetla, a istodobno zadržala privatnost svojih korisnika.

Unutar kupole predviđeni su i zajednički sadržaji, uključujući prostor za radionice, dnevni boravak, kafić i blagovaonicu. Svi će koristiti isti modularni konstrukcijski sustav, ali će njihove obloge i unutarnje uređenje biti prilagođeni različitim namjenama. Time se nastoji pojednostavniti prefabrikacija elemenata i njihova montaža na gradilištu.

Sacred Space Healing Retreat Centre | foto: Alessandro Longo

Jedna spirala

Posebnost ovog projekta krije se i u geometriji. Naime, cjelokupno arhitektonsko rješenje temelji se na jednoj spirali oblikovanoj prema načelima zlatnog reza, matematičkog odnosa koji se može prepoznati u različitim prirodnim strukturama.

Ta spirala određuje gotovo sve, od organizacije prostora i položaja pojedinih građevina do najmanjih arhitektonskih detalja. Cilj je postići skladnu cjelinu u kojoj se isti geometrijski odnosi ponavljaju na različitim razinama, stvarajući takozvanu fraktalnu strukturu.

Inspiracija pritom dolazi iz prirode, ali i iz proučavanja drevnih spomenika i njihove geometrije. Longo je nastojao razviti arhitekturu u kojoj oblikovanje prostora nadilazi uobičajene funkcionalne i estetske zahtjeve te postaje dio šireg koncepta ljudskog zdravlja i dobrobiti.

Primjena ponavljajućih geometrijskih elemenata ima i praktičnu stranu. Modularni sustav omogućuje izradu pojedinih dijelova građevine unaprijed, čime bi se mogla pojednostavniti gradnja i smanjiti složenost izvedbe.

Sacred Space Healing Retreat Centre | foto: Alessandro Longo

'Sveta' geometrija

Osim neobične konstrukcije, projekt se ističe i filozofijom na kojoj se temelji. Arhitekt je inspiraciju pronašao u takozvanoj 'svetoj' geometriji, odnosno ideji da određeni geometrijski oblici i prostorni odnosi mogu utjecati na čovjekovo fizičko i psihičko stanje.

Prema autorskom konceptu, građevina bi trebala stvarati posebno bioaktivno polje toroidalnog oblika, koje se povezuje s procesom nazvanim implozija. Riječ je o teorijskom pristupu koji se oslanja na alternativna tumačenja fizikalnih procesa i odnosa između energije, materijala i živih organizama.

U tom kontekstu čak je i građevinski ovoj zamišljen kao svojevrsni biološki kondenzator. Kombinacijom vodljivih i izolacijskih slojeva materijala, prema zamisli autora, nastojalo bi se zadržavati bioaktivno polje unutar građevine.

Arhitektura koja iscjeljuje

Posebna pozornost posvećena je položaju kreveta u spavaćim sobama. Njihov raspored geometrijski je usklađen s takozvanom nultom točkom, odnosno točkom implozije, za koju autor pretpostavlja da bi mogla pojačavati procese oporavka tijekom spavanja.

Sličan princip primijenjen je i u zasebnim prostorima za terapijske tretmane, gdje je položaj terapeuta usklađen s istim geometrijskim središtem. Na vrhu tih konstrukcija predviđen je i element inspiriran tradicionalnom stupom, koji prema konceptu projekta ima ulogu pojačavanja suptilnih energija.

Valja istaknuti da tvrdnje o bioaktivnim poljima, imploziji i iscjeljujućim učincima takve geometrije nisu znanstveno potvrđene. Ipak, projekt je zanimljiv primjer arhitektonskog eksperimentiranja s odnosom prostora, prirode i ljudskog doživljaja okoliša. Sacred Space Healing Retreat Centre | foto: Alessandro Longo

Kupola prikuplja vjetar i kišnicu

Velika pozornost posvećena je i održivosti te načinu na koji bi kompleks trebao funkcionirati u prirodnom okruženju. Umjesto oslanjanja isključivo na konvencionalne tehničke sustave, projekt predviđa niz pasivnih rješenja kojima se nastoji smanjiti potrošnja resursa.

Na samom vrhu kupole nalazit će se poseban sustav za prikupljanje vjetra i kišnice. Njegov oblik omogućit će iskorištavanje prevladavajućih vjetrova za prirodnu ventilaciju unutarnjeg prostora, dok će se prikupljena kišnica filtrirati kroz sustav zasađen trskom.

Zanimljivo je i rješenje odvodnje. Projekt predviđa posebne elemente za usmjeravanje protoka vode oblikovane prema geometriji zlatnog reza. Prema autorskoj zamisli, prolaskom kroz takve strukture voda bi trebala poprimiti svojstva takozvane strukturirane vode, kojoj se pripisuju povoljni učinci na hidrataciju i vitalnost.

Iako takvi zdravstveni učinci nisu znanstveno dokazani, sustavi prikupljanja kišnice, prirodne filtracije i pasivne ventilacije predstavljaju konkretne elemente održivog pristupa projektiranju. Sacred Space Healing Retreat Centre | foto: Alessandro Longo

Vrtovi i terapijski prostori

Osim same građevine, važan dio projekta čini i okolni krajolik. Kompleks nije zamišljen kao izolirani objekt smješten usred zelenila, već kao sustav u kojem se arhitektura, vegetacija i upravljanje vodom međusobno nadopunjuju.

Na zemljištu je predviđen uzgoj različitih poljoprivrednih kultura, dok će se među zelenim površinama nalaziti zasebni, privatni prostori za terapijske tretmane. Posjetiteljima bi tako bio omogućen boravak i sudjelovanje u aktivnostima na otvorenom, izvan glavne kupole.

Posebnu ulogu ima i permakulturno oblikovanje terena. Projekt uključuje sustav takozvanih ključnih kontura, odnosno keyline design, kojim se voda usmjerava i ravnomjernije raspoređuje po zemljištu. Na taj se način nastoji poboljšati navodnjavanje vegetacije i učinkovitije iskoristiti prirodne oborine. Sacred Space Healing Retreat Centre | foto: Alessandro Longo

Novi pogled na wellnes arhitekturu

Sacred Space Healing Retreat Centre nije zamišljen samo kao mjesto za noćenje ili povremeni odmor. Njegova je osnovna ideja objediniti smještaj, terapijske aktivnosti, uzgoj hrane i prirodne procese u jedinstven arhitektonski sustav.

Dok se mnogi suvremeni wellness kompleksi oslanjaju na luksuzne interijere i bogatu ponudu sadržaja, ovaj projekt pokušava otići korak dalje. U njegovu središtu nalaze se geometrija, prirodni materijali, dnevno svjetlo i odnos čovjeka s okolišem.

Iako će se stvarna učinkovitost predviđenih ekoloških sustava moći procijeniti tek nakon eventualne realizacije, projekt Alessandra Longa pokazuje kako arhitektura može istraživati nove načine povezivanja održivosti, prostornog oblikovanja i ljudske dobrobiti. Upravo je takav pristup privukao pozornost međunarodne arhitektonske scene i osigurao mu mjesto među zapaženim projektima Svjetskog festivala arhitekture 2026.