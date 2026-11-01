U Dalmatinskoj zagori planira se golema sunčana elektrana: Na 61 hektaru postavit će gotovo 100.000 panela

Na području grada Trilja planira se izgradnja velike sunčane elektrane Vedrine, koja bi se prostirala na više od 61 hektara. Prema projektu, na zemljištu prekrivenom uglavnom niskim raslinjem postavilo bi se gotovo 100.000 fotonaponskih modula, a uz njih bi se gradile trafostanice, pristupna cesta i priključak na elektroenergetsku mrežu. Projekt je trenutačno u fazi procjene utjecaja na okoliš, a studija će biti upućena na javnu raspravu. Nositelj zahvata je zagrebačka tvrtka Solar Farm Dalmatia.

Gotovo 100.000 panela na 61 hektaru

Sunčana elektrana Vedrine planirana je na području naselja Ugljane, u blizini naselja Vinine i Strmendolac. Prema studiji o utjecaju na okoliš, elektrana bi imala priključnu snagu od 60 megavata, dok bi vršna instalirana snaga fotonaponskih modula iznosila 70,14 megavata.

Na lokaciji se planira postaviti ukupno 97.422 fotonaponska modula. Procijenjena godišnja proizvodnja elektrane iznosi oko 106.311 megavatsati električne energije, pri čemu se najveća proizvodnja očekuje tijekom ljetnih mjeseci.

Površina obuhvata same elektrane iznosi oko 61,53 hektara, od čega bi ograđeni dio zauzimao približno 61,47 hektara. Unutar prostora elektrane nalazila bi se i nova trafostanica Vedrine, čiji bi plato zauzeo oko 0,46 hektara.

Sunčana elektrana, Trilj | Foto: Elaborat, Canva

Uređenje terena i montaža konstrukcija

Na predviđenoj lokaciji zasad nema izgrađenih objekata, a terenom dominira uglavnom makija, odnosno nisko raslinje. Za potrebe gradnje predviđeno je uklanjanje vegetacije i uređenje terena, uključujući iskop do prosječne dubine od 60 centimetara te frezanje i valjanje zemljišta.

Solarni moduli postavljat će se na čelične montažne konstrukcije u dva reda. Njihov donji rub bio bi približno pola metra iznad tla, dok će se konačan razmak između redova odrediti glavnim projektom. U simulacijama za idejno rješenje taj razmak iznosi 7,5 metara.

U ovoj fazi razmatraju se dva načina temeljenja konstrukcija: zabijanje metalnih stupova izravno u tlo ili izvedba pojedinačnih betonskih temelja. Konačno rješenje ovisit će o sastavu tla i rezultatima geotehničkih istraživanja. Za rad elektrane planirana su 263 izmjenjivača, koji pretvaraju istosmjernu električnu energiju proizvedenu u modulima u izmjeničnu. Sunčana elektrana, Trilj | Foto: Elaborat, Canva

Nova trafostanica i pristupna cesta

Uz panele, projekt obuhvaća izgradnju 11 internih trafostanica u kontejnerskoj izvedbi. One će povezivati izmjenjivače sa srednjenaponskom mrežom unutar elektrane, a proizvedena energija dalje bi se vodila prema novoj trafostanici Vedrine.

Priključak na prijenosnu mrežu planira se izvesti polaganjem 110-kilovoltnog kabela do planirane trafostanice Cetina. Njezina izgradnja, kako se navodi u studiji, nije dio ovog zahvata, već je predviđena za potrebe priključka vjetroelektrane Brda Umovi.

Do trafostanice Vedrine gradila bi se pristupna cesta duga oko 560 metara, s kolnikom širine pet metara. Unutar elektrane planirane su i makadamske prometnice za pristup opremi i njezino održavanje.

Ograda duga više od pet kilometara

Područje elektrane bilo bi zaštićeno žičanom ogradom na metalnim stupovima, ukupne duljine približno 5.270 metara. Prema studiji, ograda bi pratila konfiguraciju terena, a stupovi bi se zabijali u tlo ili postavljali na pojedinačne betonske temelje.

Projektom je predviđen i koridor za prolazak divljači širok pet metara. Nakon prestanka rada elektrane oprema i ograda uklonile bi se, a teren bi se sanirao kako bi se omogućila prirodna obnova vegetacije.

U redovnom radu ne planira se često pranje panela jer bi ih uglavnom čistile oborine. Ako povremeno čišćenje bude potrebno, voda bi se dopremala autocisternom ili u spremnicima, bez upotrebe agresivnih kemijskih sredstava. Sunčana elektrana, Trilj | Foto: Elaborat, Canva

Javna rasprava počinje 28. listopada

Studija o utjecaju na okoliš bit će na javnoj raspravi od 28. listopada do 27. studenoga 2026. godine. Javni uvid bit će omogućen u prostorijama Grada Trilja na adresi Poljičke Republike 15, radnim danom od 9 do 13 sati.

Javno izlaganje održat će se 16. studenoga u 12 sati u vijećnici Grada Trilja, na adresi Poljičke Republike 17. Građani će tada moći postavljati pitanja predstavnicima investitora, izrađivača studije i projektantu.