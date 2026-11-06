Čudesna kineska arhitektura kao oda cvijetu breskve: Podzemne galerije, spiralne rampe i krov kao šetnica

Arhitektonsko čudo pod kupolom: Svaka soba je kapsula koja lebdi, a sve se 'vrti' oko geometrije zlatnog reza
U građevini je Alessandro Longo spojio drvenu konstrukciju, futurističku kupolu i geometriju inspiriranu prirodom.
16:11 19 d 19.10.2026
06. studeni 2026.
U kineskoj pokrajini Jiangsu nastaje muzej koji spaja arhitekturu, prirodu i poljoprivredu. Posjetitelje očekuje nesvakidašnje iskustvo.
Breskva je u kineskoj kulturi mnogo više od običnog voća. Njezin uzgoj na području današnje pokrajine Jiangsu započeo je prije više od 6.000 godina, a tijekom stoljeća postala je važan simbol u umjetnosti, književnosti i arhitekturi. Upravo toj bogatoj tradiciji bit će posvećen Muzej breskve Yangshan, čiji je završetak izgradnje planiran za prosinac 2027. godine.
No, umjesto klasične muzejske zgrade s izložbenim dvoranama, projekt donosi kompleks koji se stapa s okolnim krajolikom. Dio sadržaja bit će smješten pod zemljom, krov će postati prostrani vrt, a posjetitelji će moći istraživati i pravi voćnjak. Naglasak je pritom na neposrednom doživljaju uzgoja breskvi, ali i održivim arhitektonskim rješenjima.
Iza ovog neobičnog projekta stoji međunarodni arhitektonski ured Perkins Eastman, a glavni projektant je arhitekt Alberto Cavallero. Njihova je zamisao bila stvoriti prostor koji neće funkcionirati samo kao muzej, već i kao mjesto susreta kulture, prirode i suvremene tehnologije. Zbog toga je kompleks osmišljen kao spoj arhitekture, krajobraznog uređenja i oblikovanja terena, pri čemu se granice između građevine i okoliša gotovo brišu.
Projekt je privukao i pozornost arhitektonske struke. Uvršten je u uži izbor Svjetskog festivala arhitekture (World Architecture Festival – WAF) 2026. godine, u kategoriji budućih projekata iz sektora kulture.
Jedna od zanimljivosti projekta je organizacija prostora koja omogućuje različite načine obilaska. Posjetitelji će do muzeja moći stići cestom ili brodom, a već na ulaznoj etaži dočekat će ih sadržaji namijenjeni upoznavanju s muzejom i njegovim programom.
Glavni izložbeni prostori bit će smješteni na nižoj razini, gdje su galerije projektirane tako da se mogu prilagođavati različitim izložbama i događanjima. Etaže će povezivati spiralna rampa koja će istodobno služiti kao izložbeni prostor, omogućujući posjetiteljima da se postupno kreću kroz muzejski postav.
Posebno mjesto zauzimat će središnje imerzivno kazalište, zamišljeno kao glavna atrakcija muzeja. Ondje će se održavati multimedijske projekcije u rasponu od 360 stupnjeva, čime će posjetitelji biti potpuno okruženi slikom i zvukom. Takav pristup trebao bi omogućiti drukčiji doživljaj povijesti, kulture i procesa uzgoja breskvi.
Muzejski program neće završavati unutar građevine. Planiran je i vanjski amfiteatar okružen biljnim nasadima, namijenjen predavanjima, predstavama i drugim javnim događanjima.
Gornja etaža muzeja bit će posvećena boravku, istraživanju i pogledima na okolni krajolik. Ondje će se nalaziti muzejski kafić orijentiran prema planini Changyao te istraživački centar s pogledom na planinu Dayang. Između njih smjestit će se Terasa berbe, otvoreni višenamjenski prostor za različita događanja.
Posebno zanimljivo arhitektonsko rješenje predstavlja krov građevine, koji neće imati samo zaštitnu funkciju. Bit će pretvoren u veliki uređeni vrt s vanjskim izložbenim prostorima i sadržajima namijenjenima posjetiteljima.
Kretanje krovom organizirano je kroz dvije različite putanje. Na istočnoj strani nalazit će se takozvana Spora staza, namijenjena opuštenijem obilasku, dok će zapadni dio povezivati niz vanjskih prostora koji omogućuju brži prolazak kroz kompleks. Obje će se putanje susretati u prostoru nazvanom Panorama, koji predstavlja najvišu točku muzeja. Ondje će se posjetiteljima otvoriti pogled prema nebu, a prostor je zamišljen kao jedan od prepoznatljivih dijelova cijele građevine.
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Projekt se ne zaustavlja na samoj muzejskoj zgradi. Velik dio sadržaja bit će smješten u okolnom krajoliku, koji je zamišljen kao nastavak muzejskog postava. Pješačke staze i vodeni putovi povezivat će različite zone, stvarajući prostor za edukaciju, rekreaciju i boravak na otvorenom.
Među najvažnijim sadržajima bit će Polje breskvi, odnosno aktivni voćnjak u kojem će posjetitelji moći izravno upoznati proces uzgoja ovog voća. Predviđena je i posebna zona za poljoprivrednu edukaciju, kao i šumski krajolik, travnata površina za događanja te prostor za kampiranje.
Posebna pozornost posvećena je godišnjim dobima. Odabirom biljnih vrsta i organizacijom programa nastojat će se naglasiti sezonske promjene, osobito razdoblja cvatnje i berbe. Na taj način muzej bi trebao biti zanimljiv tijekom cijele godine, a njegov izgled i doživljaj mijenjat će se zajedno s prirodom.
Osim neobične organizacije prostora, projekt donosi i niz rješenja usmjerenih na smanjenje potrošnje energije i očuvanje prirodnih resursa. Krajobrazno uređenje temelji se na principu takozvanog spužvastog prostora, odnosno sustava koji omogućuje zadržavanje oborinskih voda i njihovo postupno korištenje.
U tome će važnu ulogu imati intenzivni zeleni krovovi i vodene površine uz rubove kompleksa. Njihova je zadaća zadržavati vodu i smanjiti potrebu za dodatnim navodnjavanjem. U uređenju okoliša koristit će se i autohtone biljne vrste, koje zahtijevaju manje održavanja i bolje su prilagođene lokalnim uvjetima.
Energetska učinkovitost same građevine osigurat će se visokokvalitetnom toplinskom izolacijom. Posebno je zanimljiva konstrukcija debelog zemljanog krova, u kojoj će se pretežno koristiti geofoam, lagani materijal koji omogućuje oblikovanje velikih volumena bez pretjeranog opterećenja konstrukcije. Na odabranim dijelovima krova predviđeni su slojevi tla za sadnju vegetacije.
Dio muzejskih prostora nalazit će se ispod razine tla, čime će se iskoristiti prirodno stabilniji temperaturni uvjeti. Osim toga, udio ostakljenih površina bit će znatno manji od 30 posto, što bi trebalo pridonijeti smanjenju energetskih potreba zgrade. Projekt predviđa i proizvodnju energije iz obnovljivih izvora. Na krovu će biti postavljeni fotonaponski paneli, dok će se u sklopu kompleksa nalaziti mreža manjih vjetroturbina. Zanimljivo je da ti sustavi neće imati isključivo tehničku funkciju. Bit će vidljivi posjetiteljima kako bi i sami postali dio edukativnog sadržaja muzeja.
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