Briljantna transformacija u srcu Londona: Čak 4.180 kvadrata terasa, 12 katova ureda i skulptura od 200 tona

U samom srcu londonskog poslovnog središta City of London, gdje dominiraju veliki uredski kompleksi i svakodnevno prolaze tisuće ljudi, jedna zgrada pokazuje kako poslovna arhitektura može postati puno više od mjesta za rad. Riječ je o projektu 1 Broadgate, iza kojeg stoji britanski arhitektonski ured Allford Hall Monaghan Morris (AHMM).

Na prvi pogled riječ je o velikoj poslovnoj građevini s dvanaest katova uredskih prostora i dvije etaže namijenjene trgovinama. Međutim, iza njezina razvedenog volumena krije se znatno ambicioznija ideja.

Umjesto još jedne zatvorene poslovne zgrade, arhitekti su osmislili prostor kroz koji se može prolaziti, kupovati, boraviti na otvorenom i povezivati s ostatkom grada. Projekt je dio velike transformacije Broadgatea, nekadašnjeg uredskog kompleksa koji je godinama funkcionirao gotovo kao zaseban, zatvoren dio Londona. Cilj je bio pretvoriti ga u živahnu gradsku četvrt koja neće biti aktivna samo tijekom radnog vremena, nego i navečer te vikendom.

Svakako treba reći da je zbog svoje arhitektonske posebnosti projekt nedavno dobio veliko priznanje struke. Postao je jedan od finalista u kategoriji 'završene zgrade: miješana upotreba' u sklopu Svjetskog festivala arhitekture (World Architecture Festival – WAF), godišnjeg globalnog arhitektonskog i dizajnerskog događaja.

Od poslovne tvrđave do otvorenog prostora

Priča o transformaciji započela je 2016. godine, kada je arhitektonski ured AHMM pobijedio na pozivnom natječaju za projekt 1 Broadgate. Zadatak nije bio samo osmisliti novu poslovnu zgradu, već i promijeniti način na koji čitav kompleks funkcionira. Naime, izvorni Broadgate bio je zamišljen kao veliki uredski kampus s prostranim pješačkim površinama, ali relativno malo javnih sadržaja. Iako su između zgrada postojali trgovi i šetnice, sam kompleks bio je prvenstveno namijenjen zaposlenicima okolnih ureda.

Investitor British Land zato je odlučio promijeniti njegov karakter. Umjesto arhitektonski ujednačenih poslovnih blokova, svaka nova zgrada trebala je dobiti vlastiti identitet, a prizemlja postati otvorenija i privlačnija prolaznicima. Kod zgrade 1 Broadgate to je značilo uvođenje trgovina i aktivnih pročelja duž cijelog njezina oboda. Posebna pažnja posvećena je odnosu prema okolnim javnim prostorima, uključujući Broadgate Circle i Finsbury Avenue Square. Zgrada tako nije zamišljena kao prepreka između gradskih ulica, nego kao njihov nastavak.

1 Broadgate | foto: Rob Parrish / Tim Soar /AHMM / WAF

Oblikovanje volumena

Jedna od najzanimljivijih karakteristika projekta upravo je oblikovanje njegova volumena. Iako se iznad trgovačkih etaža uzdiže čak dvanaest katova uredskih prostora, arhitekti su nastojali izbjeći dojam masivne, jednolične građevine. Umjesto jednostavnog pravokutnog bloka, zgrada je oblikovana kroz niz volumena koji se na različitim visinama uvlače, razmiču i stvaraju otvorene površine.

Takvo rješenje nije odabrano samo zbog atraktivnog izgleda. Na višim etažama volumen je oblikovan kako bi se očuvala osunčanost važnih javnih prostora u okolici. Drugim riječima, zgrada je morala osigurati veliku količinu uredskog prostora, ali pritom ne smije potpuno zasjeniti trgove koji je okružuju. Na nižim etažama dijelovi građevine međusobno se razmiču kako bi nastali ulazi i trgovački pasaži. Tako se velika zgrada vizualno dijeli na manje cjeline, što je posebno važno iz perspektive pješaka. Upravo je taj odnos prema ulici jedan od ključnih elemenata projekta.

Umjesto dugih zatvorenih pročelja, prizemlje dobiva prolaze, izloge i ulaze koji potiču kretanje kroz cijeli kompleks. 1 Broadgate | foto: Rob Parrish / Tim Soar /AHMM / WAF

Čak 4.180 kvadrata terasa i zelenila

Posebna priča su terase i balkoni koji se pojavljuju na različitim etažama građevine. Njihova ukupna površina iznosi približno 4.180 četvornih metara, odnosno 45.000 četvornih stopa. Riječ je o velikoj količini vanjskog prostora za jednu poslovnu zgradu u gusto izgrađenom središtu Londona. Terase nisu zamišljene samo kao dekorativni dodatak pročelju. One korisnicima uredskih prostora omogućuju boravak na otvorenom, odmor i pristup zelenim površinama, a istodobno imaju važnu ulogu u oblikovanju ukupne siluete građevine.

Zahvaljujući njihovu rasporedu, volumen zgrade djeluje razvedenije i manje monumentalno. Umjesto neprekinutog niza uredskih katova, nastaje arhitektura u kojoj se zatvoreni radni prostori izmjenjuju s otvorenim površinama. Takav pristup pokazuje i promjenu u projektiranju suvremenih poslovnih zgrada, gdje se sve veća pažnja posvećuje kvaliteti prostora koje zaposlenici koriste izvan samih ureda. 1 Broadgate | foto: Rob Parrish / Tim Soar /AHMM / WAF

Skulptura od 200 tona

Ipak, jedan od tehnički najzanimljivijih zahvata u cijeloj transformaciji Broadgatea nije se odnosio na samu visinu zgrade, nego na ono što se nalazi u njezinoj neposrednoj blizini. Tijekom projektiranja prepoznata je mogućnost povezivanja trgovačkog prostora u zgradi 100 Liverpool Street s novim pasažem u 1 Broadgate. Ideja je bila stvoriti neprekinutu pješačku vezu kroz kompleks, ali na putu se našla poprilično neobična prepreka.

Riječ je o monumentalnoj skulpturi Fulcrum, djelu poznatog američkog umjetnika Richarda Serre. Skulptura je izrađena od čelika Corten, prepoznatljivog po karakterističnoj hrđavoj površini, a teška je čak 200 tona. Kako bi se nove pješačke površine povezale na istoj visinskoj razini, skulpturu je trebalo spustiti za 1,4 metra.

Naizgled jednostavna promjena visine tako je postala važan dio šire urbanističke transformacije. Spuštanjem skulpture omogućeno je povezivanje novih trgovačkih prostora i otvaranje pješačkih pravaca kroz jedno od najprometnijih londonskih područja. Time je stvoren preduvjet da se od kolodvora Liverpool Street prema unutrašnjosti Broadgatea može kretati kroz povezane, natkrivene prostore, bez nepotrebnih visinskih prepreka.

Trgovački pasaž povezuje kompleks

Novi trgovački pasaž u zgradi 1 Broadgate izravno se nastavlja na prostor koji dolazi iz zgrade 100 Liverpool Street. Zajedno čine dio trgovačke cjeline nazvane Broadgate Central. Ideja je bila oživjeti koncept tradicionalnih londonskih trgovačkih pasaža, odnosno natkrivenih prolaza uz koje se nižu trgovine i drugi sadržaji.

No, ovdje se ne radi samo o još jednom trgovačkom centru. Pasaž je istodobno i važna pješačka komunikacija koja povezuje kolodvor, okolne ulice, poslovne zgrade i javne trgove. U neposrednoj blizini nalaze se i popularni ugostiteljski sadržaji Broadgate Circlea i zgrade 1 Finsbury Avenue, čime se dodatno proširuje ponuda cijelog područja.

Posebno je zanimljivo što su trgovački prostori organizirani na dvije etaže, stvarajući kontinuiranu natkrivenu zonu za kupnju i kretanje. Takvim rješenjem nekadašnji poslovni kompleks dobiva novu funkciju koja privlači i ljude koji ondje ne rade. 1 Broadgate | foto: Rob Parrish / Tim Soar /AHMM / WAF

Više od obične poslovne zgrade

Projekt 1 Broadgate pokazuje kako se velikim poslovnim građevinama može pristupiti na drugačiji način. Umjesto da zauzmu prostor i odvoje ga od okolnih ulica, one mogu postati važan dio javne gradske infrastrukture. Dvanaest katova ureda, dvije trgovačke etaže, tisuće četvornih metara terasa i novi pješački prolazi samo su pojedini dijelovi šire arhitektonske ideje.