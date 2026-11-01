Predstavljen nasljednik San Sira: Arhitekti nisu iz Milana, a projekt vrijedi više od dvije milijarde eura

Legendarni San Siro trebao bi ustupiti mjesto novom stadionu s približno 71.500 sjedala, prepoznatljivom betonskom konstrukcijom i velikim zakrivljenim krovom. Milan i Inter predstavili su 29. listopada projekt budućeg zajedničkog doma, koji će nositi ime Generali Stadium. Arhitektonsko rješenje potpisuju Foster + Partners i MANICA, a plan obuhvaća i preuređenje okolnog područja. Ipak, do otvaranja predstoje daljnja razrada projekta, potrebna odobrenja i višegodišnja gradnja.

Betonski ‘iksovi’ nose prepoznatljiv krov

Najizraženiji element vanjskog izgleda bit će betonski nosači u obliku slova X, koji se protežu pročeljem i podupiru krov. Projektanti su inspiraciju pronašli u talijanskoj inženjerskoj tradiciji i arhitekturi milanske katedrale.

Ulazi će imati dijamantne oblike, dok će posjetitelje prema tribinama voditi ophodni prostori s pogledima na grad. Krov s dvostrukom zakrivljenošću oblikovat će siluetu građevine, uz integrirane fotonaponske sustave. Predviđeno je i prirodno prozračivanje dijelova objekta. Cilj je povezati dojmljivu konstrukciju s učinkovitijim korištenjem energije i ugodnijim boravkom posjetitelja. Novi San Siro | Foto: Foster + Partners i MANICA

Strme tribine za snažniju atmosferu

Gledalište je zamišljeno kao dva povezana prstena oko terena. Posebno se izdvajaju navijačke tribine iza golova, oblikovane kao jedinstvene strme cjeline s nagibom do 37 stupnjeva. Takvim rasporedom projektanti žele približiti gledatelje igri i zadržati intenzitet atmosfere po kojem je poznat postojeći stadion.

Predviđeni su različiti tipovi sjedala, ugostiteljski sadržaji i poboljšana pristupačnost. Akustika je također važan dio projekta: oblikovanje stadiona trebalo bi pridonijeti doživljaju navijanja unutar tribina. Klubovi novi objekt predstavljaju kao ulaganje u dugoročnu sportsku konkurentnost, uz podršku svojih vlasnika, fondova RedBird i Oaktree. Novi San Siro | Foto: Foster + Partners i MANICA

Generali dobio pravo na ime

Valja kazati i kako je talijanska osiguravateljska grupa Generali uključena je u projekt kao partner za naziv budućeg stadiona. Suradnja obuhvaća i status službenog osiguravateljskog partnera obaju klubova.

Dogovor je predstavljen kao jedan od najvećih takve vrste u svjetskom sportu. Time je komercijalni identitet objekta određen prije početka glavnih građevinskih radova. Umjesto dosadašnjeg imena koje je postalo sinonim za milanski nogomet, budući zajednički dom nosit će naziv Generali Stadium. Novi San Siro | Foto: Foster + Partners i MANICA

Od San Sira ostat će dio tribina

Plan predviđa rušenje većeg dijela postojećeg stadiona, ali tek nakon preseljenja klubova u novi objekt u blizini. Milan i Inter zato bi tijekom izgradnje nastavili igrati na sadašnjem terenu.

San Siro otvoren je 1926. godine, a naknadnim dogradnjama postao je najveći talijanski stadion. Dio njegove konstrukcije ipak bi trebao biti sačuvan kao podsjetnik na povijest lokacije.

Prema Sky Sportu, očuvat će se jugoistočni dio, koji obuhvaća dijelove narančaste i plave tribine. Taj prostor trebao bi dobiti novu funkciju, s muzejskim i prodajnim sadržajima.

Milijarde za stadion i okolno područje

StadiumDB.com navodi da je ukupna investicija procijenjena na približno 2,302 milijarde eura. Taj iznos obuhvaća kupnju zemljišta, novi stadion, djelomično rušenje postojećeg objekta, komercijalne prostore i infrastrukturne zahvate. Oko 1,11 milijardi eura odnosi se na stadion, podignutu platformu i pripadajuće komercijalne sadržaje, dok je za rušenje Meazze predviđeno približno 115 milijuna eura.

Među zahvatima je i premještanje tunela Patroclo. Dakle, riječ je o puno složenijem poslu od same izgradnje tribina i krova. Prema službenoj objavi klubova, početak gradnje očekuje se 2028., a prva utakmica planirana je za sezonu 2031./2032., uz uvjet ishođenja potrebnih odobrenja.