Stadion od 2 milijarde eura za SP u nogometu blokiran, trebao se graditi 350 m iznad pustinje

Saudijska Arabija stavila je na čekanje jedan od najneobičnijih građevinskih projekata planiranih za Svjetsko prvenstvo u nogometu 2034. godine. Riječ je o futurističkom stadionu NEOM, procijenjene vrijednosti 2,24 milijarde eura (2,5 milijardi dolara), koji je trebao biti izgrađen čak 350 metara iznad tla, unutar mega projekta The Line. Prema informacijama koje se pozivaju na podatke specijalizirane građevinske platforme MEED Projects, projekt je trenutačno na čekanju, a datum njegova završetka nije poznat.

Stadion kapaciteta približno 46.000 gledatelja trebao je postati jedan od simbola nogometnog prvenstva koje će Saudijska Arabija ugostiti za osam godina. No, njegova realizacija usko je povezana s izgradnjom futurističkog grada The Line, čiji su prvotni planovi u međuvremenu značajno izmijenjeni. Zbog toga je neizvjesno hoće li se ovaj iznimno zahtjevan građevinski pothvat ostvariti u zamišljenom obliku.

Stadion iznad pustinje

Prema predstavljenom arhitektonskom konceptu, stadion NEOM trebao je biti smješten unutar viših razina grada The Line, na približno 350 metara visine. Za razliku od klasičnih stadiona koji se grade kao samostalni objekti, ovaj je zamišljen kao sastavni dio goleme urbane konstrukcije. Kapacitet mu je planiran za oko 46.000 gledatelja, a energiju bi trebao dobivati iz obnovljivih izvora, prvenstveno sunca i vjetra.

The Line je izvorno zamišljen kao linearni grad dug približno 170 kilometara, s građevinama visokima do 500 metara. Njegov koncept temelji se na vertikalnoj organizaciji urbanih sadržaja, bez klasičnog automobilskog prometa, uz korištenje naprednih infrastrukturnih rješenja. Stadion bi bio integriran u tu cjelinu, što njegovu realizaciju čini posebno složenom s građevinskog i konstrukcijskog aspekta.

Prema prvotnim planovima, izgradnja stadiona trebala je započeti 2027. godine, a završetak je bio predviđen za 2032. godinu, dvije godine prije početka Svjetskog prvenstva. Međutim, aktualna neizvjesnost oko projekta The Line dovodi u pitanje te rokove, a novi datum završetka stadiona zasad nije utvrđen.

Odgode velikih projekata

Problemi sa stadionom povezani su sa širim promjenama u realizaciji projekta NEOM, jednog od najambicioznijih dijelova saudijske razvojne strategije Vision 2030. Riječ je o programu kojim država nastoji smanjiti gospodarsku ovisnost o nafti te potaknuti razvoj turizma, tehnologije i drugih gospodarskih djelatnosti. Međutim, golemi troškovi, složena tehnička rješenja i zahtjevni infrastrukturni zahvati doveli su do preispitivanja pojedinih investicija.

Javno dostupni podaci platforme MEED Projects potvrđuju promjene u dinamici izvođenja radova na projektu The Line. Tako je u srpnju 2026. godine na čekanje stavljen projekt postrojenja za proizvodnju predgotovljenih građevinskih elemenata, dok su u ožujku iste godine otkazani određeni radovi na tunelskoj infrastrukturi. U projektnoj evidenciji navodi se i da je stadion NEOM u svibnju 2025. godine još bio u fazi projektiranja.

Takve promjene posebno su važne jer stadion nije zamišljen kao neovisan građevinski objekt. Njegova realizacija ovisi o izgradnji odgovarajućeg dijela grada The Line, uključujući konstrukciju i infrastrukturu u koju bi stadion bio integriran. Svako značajnije pomicanje rokova na tom megaprojektu zato izravno utječe i na mogućnost dovršetka sportskog objekta.

Ostali stadioni napreduju

Unatoč neizvjesnosti oko stadiona NEOM, Saudijska Arabija nastavlja pripreme za Svjetsko prvenstvo 2034. godine. Prema službenim planovima predstavljenima u kandidaturi za domaćinstvo, utakmice bi se trebale održavati na ukupno 15 stadiona raspoređenih u pet gradova. Dio postojećih objekata bit će moderniziran, dok je za preostale predviđena nova izgradnja, uz brojne trening-centre i prateću infrastrukturu.

Među najvećim planiranim zahvatima ističe se stadion King Salman International u Rijadu, kapaciteta približno 92.000 gledatelja, koji je predviđen za održavanje finalne utakmice prvenstva. U gradu Al Khobaru gradi se Aramco Stadium, još jedan važan objekt u sklopu priprema za natjecanje. Za razliku od stadiona NEOM, ti projekti nisu konstrukcijski vezani uz realizaciju futurističkog grada The Line.

Hoće li stadion na 350 metara visine ipak biti izgrađen u prvotno zamišljenom obliku, zasad nije poznato. Ono što je trebalo postati jedan od najprepoznatljivijih simbola Svjetskog prvenstva sada je primjer neizvjesnosti koja prati realizaciju saudijskih megaprojekata. Dok se pripreme za nogometno natjecanje nastavljaju, sudbina stadiona vrijednog 2,5 milijardi dolara ostaje otvorena.