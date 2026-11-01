Umjesto kultnog restorana raste arhitektonski dragulj: Promijenit će Kvatrić i Maksimirsku

Svega nekoliko koraka od Kvatrića, na početku Maksimirske ceste, već se neko vrijeme priprema projekt koji bi trebao poprilično promijeniti ovaj dio ulice. Riječ je o novoj stambeno-poslovnoj zgradi Dva goluba, koja nastaje na mjestu starijih objekata i nekadašnjeg poznatog restorana koji je desetljećima bio dio svakodnevice brojnih Zagrepčana.

Lokacija je zanimljiva sama po sebi. Početak Maksimirske jedan je od najprometnijih gradskih poteza, a okolica Kvaternikova trga posljednjih se godina ubrzano mijenja. Stare kuće i niže zgrade sve češće ustupaju mjesto većim novogradnjama, a Dva goluba bit će još jedan vrlo vidljiv primjer te transformacije. O projektu smo razgovarali s arhitektima iz ureda Ivanišin.Kabashi.Arhitekti, koji potpisuju arhitektonsko rješenje.