Ovaj modularni stadion je pun pogodak: Aerodinamična ovojnica prkosi jakom vjetru, a prima 34.500 ljudi

Sportski stadioni odavno nisu samo velike građevine s tribinama i nogometnim terenima. Suvremena arhitektura sve češće ih pretvara u prepoznatljive gradske simbole, ali i prostore koji okupljaju zajednicu izvan sportskih događanja.

Upravo takva ideja stoji iza projekta Foro Futeca u Gvatemali ekipe iz HKS Architects , gdje je zamišljen višenamjenski stadion čiji oblik podsjeća na golemi vulkanski krater. Neobična građevina trebala bi postati novo središte sportskog, kulturnog i društvenog života zemlje, ali i jedan od njezinih najprepoznatljivijih arhitektonskih simbola.

Projekt je već zaslužio divljenje struke našavši se među finalistima Svjetskog festivala arhitekture (World Architecture Festival – WAF) u kategoriji 'Buduće zgrade: sport'. Foro Futeca | foto: HKS Architects / WAF

Modularna građevina

Za razliku od klasičnih stadiona, koji najveći dio godine služe isključivo sportskim natjecanjima, Foro Futeca osmišljen je kao prostor za različite vrste javnih događanja. Tijekom nogometnih utakmica moći će primiti 24.000 gledatelja, dok se za koncerte, festivale i druga velika okupljanja kapacitet povećava na čak 34.500 posjetitelja. Takva fleksibilnost omogućuje da se isti kompleks koristi za međunarodna natjecanja, glazbene nastupe i kulturne manifestacije, bez potrebe za izgradnjom zasebnih objekata.

No, ono što ovaj projekt posebno izdvaja nije samo njegova veličina ili višenamjenska funkcija. Arhitektonski koncept u potpunosti je inspiriran prirodnim obilježjima Gvatemale, zemlje poznate po impresivnim vulkanima i planinskim krajolicima. Umjesto uobičajenog stadionskog izgleda, projektanti su osmislili skulpturalnu građevinu čije zakrivljene linije istodobno stvaraju atraktivan vizualni identitet i odgovaraju na zahtjevne klimatske uvjete. Foro Futeca | foto: HKS Architects / WAF

Stadion poput vulkana

Jedan od najupečatljivijih elemenata projekta svakako je vanjska ovojnica stadiona. Umjesto pravilnih geometrijskih oblika i ravnih pročelja, građevinu karakteriziraju fluidne linije koje podsjećaju na rubove vulkanskih kratera, planinske grebene i prirodne udoline. Upravo su ti elementi poslužili kao polazište za oblikovanje kompleksa koji se nastoji povezati s krajolikom, umjesto da se svojom veličinom i izgledom nameće okolnom prostoru.

Organske krivulje pritom imaju važnu estetsku ulogu. Iako je riječ o građevini namijenjenoj desecima tisuća posjetitelja, njezina razvedena forma vizualno ublažava monumentalnost stadiona. Vanjska ovojnica djeluje poput kontinuirane skulpturalne površine, a izmjene zakrivljenih dijelova stvaraju dojam kretanja i dinamike.

Takav pristup omogućuje da arhitektura dobije snažan lokalni identitet bez doslovnog oponašanja prirodnih oblika. Umjesto kopiranja vulkana, njihove su karakteristične siluete prevedene u suvremeni arhitektonski jezik. Rezultat je stadion koji se istodobno oslanja na prirodnu baštinu Gvatemale i donosi potpuno novu interpretaciju velikih sportskih objekata.

Foro Futeca | foto: HKS Architects / WAF

Aerodinamična konstrukcija

Ako je izgled stadiona njegov najatraktivniji element, aerodinamična konstrukcija svakako je jedan od najzanimljivijih tehničkih aspekata projekta. Naime, oblik građevine nije proizašao isključivo iz estetskih zamisli, već je prilagođen snažnim vjetrovima karakterističnima za područje grada Gvatemale.

Za razliku od klasičnih stadionskih konstrukcija s velikim ravnim površinama, zakrivljena ovojnica osmišljena je kako bi omogućila povoljnije strujanje zraka oko građevine. Takva geometrija smanjuje opterećenja vjetrom, čime se istodobno smanjuju zahtjevi koje mora zadovoljiti nosiva konstrukcija.

Posebno je zanimljivo što ovakav pristup može smanjiti i količinu potrebnog građevinskog materijala. Manja opterećenja omogućuju racionalnije dimenzioniranje pojedinih konstrukcijskih elemenata, pa aerodinamični oblik ne pridonosi samo stabilnosti, nego i učinkovitijoj potrošnji resursa.

Upravo se u tome očituje jedna od glavnih ideja projekta. Umjesto da se konstrukcijska ograničenja skrivaju iza arhitektonskog oblikovanja, ona postaju njegov sastavni dio. Snažni vjetrovi, koji bi kod tradicionalnih građevina predstavljali ozbiljan izazov, ovdje su iskorišteni kao jedan od čimbenika koji određuju konačni izgled stadiona. Foro Futeca | foto: HKS Architects / WAF

Prirodna ventilacija i dnevno svjetlo

Jednako važan dio projekta čine održiva rješenja koja su ugrađena u samu arhitektonsku koncepciju. Posebna pozornost posvećena je prirodnoj ventilaciji i korištenju dnevnog svjetla, čime se nastoji smanjiti potreba za energetski zahtjevnim mehaničkim sustavima.

Otvoreni dijelovi kompleksa omogućuju prirodno strujanje zraka, što je osobito važno za velike prostore kroz koje tijekom događanja prolaze tisuće ljudi. Umjesto potpunog oslanjanja na sustave klimatizacije i mehaničkog prozračivanja, arhitektura koristi prirodne uvjete kako bi pridonijela ugodnijem boravku posjetitelja.

Sličan pristup primijenjen je i kod osvjetljenja. Strateški raspoređeni otvori omogućuju prodor dnevnog svjetla u komunikacijske i druge dijelove kompleksa, čime se smanjuje potreba za umjetnom rasvjetom tijekom dana.

Predviđena je i upotreba lokalno dostupnih materijala te krajobrazno uređenje prilagođeno prirodnom okruženju. Takva rješenja dodatno naglašavaju povezanost stadiona s Gvatemalom, ali i nastojanje da se njegov utjecaj na okoliš smanji već tijekom projektiranja.

Tribine s pogledom na planine

Poseban doživljaj posjetiteljima trebala bi pružiti i unutrašnjost stadiona. Unatoč velikom kapacitetu, gledalište je zamišljeno tako da omogući osjećaj blizine terenu i povezanosti s događanjima. Raspored tribina pritom je prilagođen optimalnoj preglednosti, kako bi gledatelji iz različitih dijelova stadiona imali što bolji pogled na sportska natjecanja i nastupe.

Velika pozornost posvećena je i akustici. Budući da je kompleks namijenjen različitim vrstama događanja, unutarnji prostor mora omogućiti kvalitetan doživljaj i tijekom nogometnih utakmica i tijekom velikih glazbenih koncerata. Upravo je ta kombinacija sportskih i kulturnih sadržaja jedan od glavnih zahtjeva koji su utjecali na organizaciju gledališta.

Zanimljivo je i oblikovanje otvorenih komunikacijskih prostora koji okružuju tribine. Umjesto potpuno zatvorenih hodnika, predviđeni su prostori iz kojih se otvaraju panoramski pogledi na okolne planine. Posjetitelji tako, čak i dok se kreću između različitih dijelova stadiona, ostaju vizualno povezani s prirodnim krajolikom. Foro Futeca | foto: HKS Architects / WAF

Svjetleći simbol grada

Ako danju dominira njegova skulpturalna forma, noću bi Foro Futeca trebao poprimiti potpuno drukčiji izgled. Vanjska ovojnica zamišljena je kao osvijetljena površina koja će naglasiti zakrivljene linije građevine i pretvoriti stadion u prepoznatljiv element gradske panorame.

Zahvaljujući rasvjeti, organska konstrukcija trebala bi djelovati poput golemog svjetlećeg objekta koji se izdvaja na horizontu. Takav noćni identitet zamišljen je kao svojevrsni urbani svjetionik, odnosno vizualni simbol koji će biti prepoznatljiv i izvan vremena održavanja velikih događanja.

No, ideja projekta ne završava na atraktivnom izgledu. Foro Futeca zamišljen je kao trajno mjesto okupljanja koje povezuje sport, glazbu, kulturu i društveni život. Njegova višenamjenska organizacija omogućuje različite načine korištenja, dok arhitektura nastoji stvoriti prepoznatljiv javni prostor povezan s lokalnim identitetom.