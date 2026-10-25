Ludi stambenjak u tropskoj šumi: Luksuzni stanovi od materijala koji će se stopiti s prirodom

Na poluotoku Osa u Kostariki, jednom od područja s najvećom biološkom raznolikošću na svijetu, osmišljen je stambeni projekt Numina koji donosi zanimljiv pristup suvremenoj arhitekturi u tropskom okruženju. Umjesto klasičnih zatvorenih objekata i velikih zahvata u terenu, projekt predviđa građevine prilagođene prirodnom nagibu zemljišta, s otvorenim komunikacijama, prostranim terasama i jednostavnim geometrijskim oblicima.

Posebnost projekta iza kojega stoji Carazo Arquitectura je način na koji se arhitektura povezuje s okolnim prostorom. Beton, drvo i prirodne završne obrade čine osnovu arhitektonskog izraza, dok raspored građevina i otvoreni prijelazi između unutarnjih i vanjskih prostora omogućuju svakodnevni život u neposrednom kontaktu s tropskom šumom.

Svakako treba reći i da je projekt već dobio priznanje struke našavši se među finalistima Svjetskog festivala arhitekture (World Architecture Festival – WAF) u kategoriji 'Buduće zgrade: stanovanje'.

Gradnja na padini

Jedna od glavnih karakteristika projekta Numina način je na koji su stambeni objekti raspoređeni na terenu. Umjesto opsežnih iskopa, nasipavanja i izravnavanja zemljišta, građevine su pozicionirane tako da prate prirodnu konfiguraciju terena. Time se nastoji smanjiti opseg zemljanih radova i izbjeći nepotrebno zadiranje u postojeći krajolik.

Objekti nisu zamišljeni kao gusto izgrađena cjelina, već su raspoređeni na različitim dijelovima lokacije, uz očuvanje prostora između njih. Takav raspored omogućuje prilagodbu arhitekture prirodnoj morfologiji zemljišta, ali i zadržavanje povezanosti šumskih površina i životinjskih staništa.

Numina | foto: Carazo Arquitectura / WAF

Numina | foto: Carazo Arquitectura / WAF

Otvoreni prostori

Arhitektonsko oblikovanje uvelike je određeno tropskom klimom, koju karakteriziraju visoke temperature, velika vlažnost zraka i obilne oborine. Zbog toga projekt predviđa otvorene komunikacijske prostore, zasjenjene prijelaze i prirodno poprečno provjetravanje. Takva rješenja omogućuju stalno strujanje zraka kroz građevine i smanjuju potrebu za korištenjem mehaničkih sustava hlađenja.

Važan element arhitekture čine terase, vanjske platforme i prijelazni prostori koji povezuju interijer s okolišem. Umjesto jasne granice između unutarnjeg i vanjskog prostora, projekt predviđa njihovo međusobno prožimanje. Stanovanje je tako organizirano oko otvorenih i natkrivenih površina koje omogućuju boravak na otvorenom, uz zaštitu od izravnog sunca.

Numina | foto: Carazo Arquitectura / WAF

Numina | foto: Carazo Arquitectura / WAF

Beton i drvo

Za oblikovanje građevina odabrana je suzdržana paleta materijala, među kojima se ističu beton, drvo i prirodne završne obrade. Njihova primjena povezana je s klimatskim uvjetima lokacije, ali i namjerom da arhitektura zadrži jednostavan, dugotrajan i nenametljiv karakter.

Umjesto složenih fasadnih sustava i naglašenih dekorativnih elemenata, projekt se oslanja na jednostavne geometrijske forme i izražajnost samih materijala. Posebna pozornost posvećena je njihovu prirodnom starenju u vlažnom tropskom okruženju, pri čemu bi se građevine s vremenom trebale sve više vizualno uklapati u okolni krajolik.

Inspiracija za pristup gradnji pronađena je i u kulturnoj baštini regije. Tradicionalne graditeljske vještine autohtonih zajednica te njihovo poznavanje prirodnih materijala utjecali su na koncept koji naglašava pažljivo korištenje resursa i prilagodbu lokalnim uvjetima.

Šuma oko kuća

Osim arhitektonskog oblikovanja, projekt Numina donosi i zanimljiv koncept uređenja okoliša. Umjesto klasičnih vrtova i uređenih zelenih površina, oko stambenih objekata planirana je obnova guste tropske šume. Pritom se primjenjuje Miyawaki metoda pošumljavanja, nazvana prema japanskom botaničaru Akiri Miyawakiju.

Metoda se temelji na gustoj sadnji različitih autohtonih biljnih vrsta na relativno malim površinama, čime se nastoji ubrzati razvoj šumskog ekosustava. Takav pristup trebao bi omogućiti postupnu obnovu vegetacije i povećanje biološke raznolikosti lokacije, uz očuvanje prirodnih koridora između građevina.

Za razliku od uobičajenih stambenih naselja, u kojima se okoliš uređuje nakon završetka gradnje, ovdje je razvoj vegetacije sastavni dio arhitektonskog koncepta. Kako šuma bude rasla, mijenjat će se i odnos građevina prema okolnom prostoru, a objekti će postupno postajati sve više okruženi tropskom vegetacijom. Numina | foto: Carazo Arquitectura / WAF Numina | foto: Carazo Arquitectura / WAF

Drukčiji model stanovanja

Numina predstavlja koncept stambene izgradnje u kojem se arhitektonsko oblikovanje, organizacija prostora i krajobrazno uređenje razvijaju kao jedinstvena cjelina. Umjesto maksimalnog iskorištavanja građevinske površine, naglasak je na pažljivom rasporedu objekata, smanjenju zahvata u terenu i korištenju pasivnih arhitektonskih rješenja.