Projekt Coding Kelp: Artificial Reef and Data Archive proglašen je najboljim budućim arhitektonskim projektom (Future Project of the Year) za 2026. godinu na Svjetskom festivalu arhitekture (World Architecture Festival - WAF), održanom od 18. do 20. studenog na Floridi. Iza ovog nesvakidašnjeg arhitektonskog ostvarenja stoji američki arhitektonski ured Terreform ONE, na čelu s arhitektom Mitchellom Joachimom.

Riječ je o eksperimentalnom projektu umjetnog morskog grebena na području kanadskog otoka Vancouver, koji povezuje arhitekturu, biotehnologiju i tehnologiju pohranjivanja podataka. Osmišljen je za naručitelje Estée Lauder Companies i La Mer, a osim glavne nagrade, na festivalu je osvojio i priznanja WAFX za najbolju građevinsku tehnologiju te ukupno najbolje ostvarenje u sklopu dodjele nagrada WAFX.

Greben iz 3D printera

Potencijal pohranjivanja informacija u DNK iznimno je velik i, kako objašnjavaju autori projekta, otvara mogućnost razvoja alternative energetski zahtjevnoj infrastrukturi računalstva u oblaku. Upravo na toj ideji temelji se koncept umjetnog morskog grebena koji bi arhitektonsko znanje pohranjivao u genetski materijal morskih algi.

Konstrukcija grebena predviđena je za izvedbu tehnologijom 3D ispisa od kalcijeva karbonata. Posebnost njegova oblikovanja su porozne zone koje omogućavaju pričvršćivanje morskih algi za konstrukciju i njihov rast u uvjetima hladne morske vode.

Unutar hermetički zatvorenih vitrina na prostorno definiranim lokacijama smješteni su suspendirani uzorci osušenih morskih mikroalgi. Njima se demonstrira proces genetske modifikacije kojim se tekstovi, slike i nacrti kodiraju izravno u genetski materijal organizama.

Coding Kelp | foto: Terreform ONE / WAF

Milijuni gigabajta u gramu

Kako ističu arhitekti iz ureda Terreform ONE, u samo jednom gramu biljne DNK teoretski je moguće pohraniti do 215 milijuna gigabajta informacija. Projekt se temelji na dvije pretpostavke, da se prostorno znanje i informacije mogu kodirati unutar biljnih genoma te da sama živa materija može funkcionirati kao programabilna infrastruktura.

Velike smeđe morske alge, poznate pod nazivom kelp, odabrane su kao prototip za genetsku modifikaciju zbog brzog rasta, visoke ekološke produktivnosti i potencijala za pohranjivanje podataka u DNK.

Koncept tako otvara mogućnost razvoja arhitekture u kojoj bi živi organizmi preuzeli dio funkcija konvencionalne računalne infrastrukture. Na globalnoj razini sustav bi objedinjavao dvije važne funkcije, vezivanje ugljika i dugoročnu pohranu podataka u hladnom okruženju. Coding Kelp | foto: Terreform ONE / WAF

Knjižnice koje se uzgajaju

Umjesto izgradnje knjižnica i podatkovnih centara, arhitekti predlažu njihov uzgoj. Genetski modificirani organizmi sadržavali bi informacije o konkretnim arhitektonskim formama i prostornim tipologijama, od obiteljskih kuća i mostova do građevina namijenjenih zajednici.

Takvi živi arhivi mogli bi se naknadno sekvencirati i dekodirati, čime bi se ponovno dobili arhitektonski nacrti upotrebljivi pri projektiranju i izgradnji novih objekata. Cilj je, između ostaloga, omogućiti razvoj građevinskih rješenja s manjim utjecajem na okoliš i preispitati ugljični otisak konvencionalnih metoda gradnje.

Prema zamisli autora projekta, čitave podvodne šume morskih algi mogle bi funkcionirati kao mreža distribuiranih arhiva, pohranjujući detaljne prostorne informacije, a istodobno zadržavajući svoju prirodnu ekološku ulogu. Coding Kelp | foto: Terreform ONE / WAF

Živa fotosintetska knjižnica

Umjetni greben zamišljen je kao svojevrsna živa fotosintetska knjižnica, odnosno poluprirodni sustav u kojem se arhitektonska konstrukcija nadopunjuje rastom živih organizama. Za razliku od konvencionalne infrastrukture za pohranu podataka, kod koje su građevina i računalna oprema zasebne cjeline, ovdje su arhitektonska konstrukcija, morski ekosustav i medij za pohranu informacija dijelovi istog koncepta.

Projektom Coding Kelp arhitekti tako istražuju mogućnost stvaranja infrastrukture u kojoj prirodni procesi ne služe isključivo smanjenju utjecaja gradnje na okoliš, već postaju sastavni dio tehnološkog funkcioniranja arhitektonskog ostvarenja.